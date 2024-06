Européennes 2024 : les têtes de listes en meeting partout en France pour le dernier week-end de campagne

À une semaine des élections européennes, les têtes de listes occupent le terrain pour le dernier week-end de campagne. Les électeurs, eux, se préparent à voter en nombre avec 95% des personnes en âge de voter déjà inscrites sur les listes électorales.

Les résultats des européennes seront connus dimanche 9 juin et publiés en temps réel sur Linternaute. Trouvez votre commune avec notre moteur et pour vous abonner à nos alertes :

En direct

16:50 - Une "espèce d'arnaque sociale" Alors qu'une motion de censure a été déposée à l'Assemblée nationale par le Rassemblement national et La France insoumise contre le gouvernement de Gabriel Attal, Manon Aubry, la tête de liste insoumise aux élections européennes n'a pas hésité à tacler Jordan Bardella et la cheffe des députés RN, les qualifiant tous deux sur LCI de "Macron de rechange sur les questions économiques et sociales". "Quand on nous présente le Rassemblement national comme l'opposition, comme l'alternance, au bout d'un moment il faut démasquer l'espèce d'arnaque sociale qu'ils représentent dans le pays", a-t-elle fustigé.

16:08 - Raphaël Glucksmann en meeting à Marseille Le candidat du Parti socialiste-Place publique est ce samedi à Marseille pour un grand meeting. Actuellement en troisième position des intentions de vote dans les sondages, le député européen s'exprimera à partir de 16h15 depuis le Dock des Suds. Avant lui, plusieurs autres personnalités prendront la parole, à l'instar du maire socialiste de la ville, Benoît Payan, la secrétaire générale de Place publique, Pascaline Lecorché, ou encore le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure.

15:20 - Valérie Hayer, une candidate trop peu connue ? La tête de liste de la majorité présidentielle est-elle trop peu connue du grand public ? C'est en tout cas ce qu'a reconnu Clément Beaune, le porte-parole de la liste Renaissance aux élections européennes sur RMC. Plaidant pour "l'aider collectivement à la faire connaître davantage", l'ancien ministre des Transports a toutefois martelé que ces élections n'étaient pas "un concours de casting, de théâtre ou de beauté". "Le plan de relance européen, c'est Valérie. Hayer qui l'a bâti (...) C'est bien d'avoir des candidats qui ont fait le boulot et qui sont crédibles", a-t-il encore expliqué.

À la peine dans les sondages et rattrapée par le candidat PS-Place Publique, beaucoup s'interrogent sur le choix de Valérie Hayer comme tête de liste, et ce, malgré son mandat de député européenne sortante. Souvent dans l'ombre de figures de premier plan du camp présidentiel présents lors de ses meetings, et notamment du Premier ministre Gabriel Attal, certains militants n'hésitent pas à dire leur préférence pour l'ancien ministre de l'Éducation nationale. "Avec lui, ça dépote toujours, il nous embarque", a ainsi confié l'une des militantes à BFMTV lors d'un meeting à Boulogne-Billancourt mardi. "Elle a les compétences, elle a ce qu'il faut, mais moi je préfère Gabriel Attal", a expliqué une autre.

14:14 - Léon Deffontaines critique envers Jordan Bardella Avant un grand meeting prévu ce dimanche 2 juin à la Friche de la Belle de Mai à Marseille, Léon Deffontaines était l'invité du Journal de 13h ce samedi. Revenant sur son programme, celui qui mène la liste du Parti communiste français (PCF) n'a pas hésité à s'en prendre au grand favoris du scrutin, notamment sur la question du pouvoir d'achat, à savoir Jordan Bardella. Alors que l'un des arguments qui revient régulièrement concernant le candidat du Rassemblement national est de dire "on l'a jamais essayé", Léon Deffontaines a profité de sa prise de parole pour égratigner plusieurs décisions politiques de ces dernières semaines. "Le rétablissement de l'ISF, l'indexation des salaires sur l'inflation, ils ont voté contre", a-t-il pointé du doigt à propos des élus RN. Et d'ajouter : "La réalité, c'est que Jordan Bardella, on est en train d'essayer et on voit que ça n'augmente pas le pouvoir d'achat"

13:20 - Manon Aubry étrille Raphaël Glucksmann Au coude-à-coude dans les sondages avec la tête de liste Renaissance, Raphaël Glucksmann a été la cible de Manon Aubry, eurodéputée sortante et tête de liste pour La France insoumise. Dans une interview accordée au Parisien, l'insoumise a en effet accusé son adversaire politique d'être "un diviseur de la gauche". Celle qui propose la création d'une allocation d'autonomie pour les jeunes pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions, ou la mise en place d'un pass interrail européen, a estimé que Raphaël Glucksmann avait "tourné le dos" à la Nupes, cette union de la gauche qui avait pourtant réussi à se placer en première force d'opposition à l'issue des élections législatives de 2022.

12:44 - Marie Toussaint veut déjouer les sondages Oscillant dans les sondages entre 5 et 7% des intentions de vote, la tête de liste des Écologistes ne s'avoue pas encore vaincue. Bien qu'elle ait à l'esprit le spectre d'un score en-dessous des 5% qui ne lui permettrait pas d'obtenir de députés au Parlement européens, Marie Toussaint s'est voulue combative dans un entretien accordé à nos confrères du Figaro. "Nous sommes déterminés à déjouer les sondages", a-t-elle annoncé. Ne voulant pas baisser les bras aussi près du scrutin, Marie Toussaint a en outre indiqué vouloir aller "chercher le meilleur score possible". Et d'ajouter : "Les gens choisissent au dernier moment leur vote."

12:25 - "Une élection n'est jamais jouée" Invité de BFMTV, samedi 1er juin, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a estimé qu'une "élection n'est jamais jouée" à l'avance. Alors que la candidate du parti présidentiel, Valérie Hayer, peine à monter dans les sondages, le locataire de Bercy est revenu sur les propos de la présidente de l'Assemblée nationale qui avait affirmé que le gouvernement "ne pourra pas faire si de rien n'était" dans le cas où le Rassemblement national l'emporterait avec une large majorité des votes le 9 juin. "Faire ce type de commentaires, c'est acter que l'élection du 9 juin est déjà jouée. Pour moi, une élection n'est jamais jouée tant qu'elle n'est pas passée", a estimé Bruno Le Maire.

11:37 - Marine Le Pen souhaite voir "sanctionner" Emmanuel Macron dans les urnes Ancienne candidate malheureuse à la présidentielle de 2022 face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen a appelé dans un message sur X (ex-Twitter), a "sanctionner" le président de la République dans les urnes le 9 juin. Cette dernière pointe en effet du doigt "la gestion catastrophique des finances publiques" après la baisse de la note de la dette de la France de "AA" à "AA-" par l'agence Standard & Poor's, vendredi 31 mai.

11:28 - Jordan Bardella toujours en tête À huit jours du scrutin du 9 juin, Jordan Bardella continue de faire la course en tête, et ce, depuis janvier, loin devant ses autres adversaires. Crédité de plus de 30% des intentions de vote, la tête de liste du Rassemblement national obtiendrait même 33% des suffrages d'après les derniers sondages.

L'écart entre Valérie Hayer pour Renaissance et Raphaël Glucksmann pour le Parti socialiste-Place publique se resserre avec respectivement 15,5% et 14% pour l'un et pour l'autre des intentions de vote.

11:10 - Les têtes de listes en meeting partout en France Les têtes de listes jettent leurs dernières forces dans la campagne et occupent le terrain ce week-end. Afin de séduire ceux qui hésiteraient encore pour leur vote du 9 juin, les principales têtes de listes sont en campagne partout en France. Alors que Valérie Hayer pour Renaissance tiendra un meeting avec le Premier ministre Gabriel Attal à Aubervilliers, Raphaël Glucksmann (PS-Place Publique), lui, sera à Marseille ce 1er juin pour défendre son programme. Manon Aubry et Jean-Luc Mélenchon doivent quant à eux se rendre à Marseille, alors qu'Éric Zemmour pour Reconquête sera dans la Drôme ce samedi. Enfin, François-Xavier Bellamy pour Les Républicains est attendu à Bordeaux pour un grand meeting à la salle municipale Saint-Augustin. Si aucun meeting n'est prévu ce samedi du côté du Rassemblement national, Jordan Bardella occupera néanmoins le terrain avec un déplacement dans une exploitation de fraises de Carpentras (Vaucluse).

10:47 - 31% des jeunes certains d'aller voter D'après un dernier sondage réalisé par Ipsos et publié mercredi 29 mai, seuls 31% des Français âgés entre 18 et 29 ans se disent certains d'aller voter lors des élections européennes du 9 juin. Si Jordan Bardella continue de faire la course en tête dans tous les sondages, la tête de liste du Rassemblement national est d'ailleurs largement plébiscitée par cet électorat. En effet, 34% des sondés disent vouloir donner leur vote à la liste d'extrême droite. La liste de La France insoumise emmenée par Manon Aubry arrive elle, à la deuxième place avec 14% des intentions de vote. Quant à celle des Écologistes de Marie Toussaint, celle-ci prend la troisième place du podium avec 11% des intentions de vote. Valérie Hayer, elle, n'arrive qu'en quatrième position avec 7,5% d'après ce sondage.

10:15 - Le taux le plus bas chez les 40-54 ans Alors que tous les jeunes âgés entre 18 et 24 ans figurent sur les listes électorales, ces derniers étant d'office inscrits sur les listes une fois la majorité atteinte, à l'inverse, le taux d'inscription diminue souvent avec l'âge. Ainsi, les Français de la tranche 40-54 ans ont le taux d'inscription le plus faible à 91%. Ce dernier s'explique souvent en raison de la non réinscription sur la liste de sa nouvelle commune de résidence après un déménagement par exemple. Radiés de leur précédente mairie, ces électeurs ne sont donc inscrits sur aucune liste électorale par la suite. En revanche, chez les 54 ans et plus, le taux d'inscription remonte.