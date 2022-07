DONJONS & DRAGONS FILM 2023. A l'occasion de la Comic Con de San Diego, Paramount a levé le voile sur le premier trailer de son films Donjons & Dragons L'Honneur des Voleurs. A quelle date pourra-t-on le voir en salles ?

[Mis à jour le 22 juillet 2022 à 9h34] C'est durant la Comic Con de San Diego, convention geek par excellence, que Paramount a choisi de dévoiler la première bande-annonce de son film adapté de la licence Donjons et Dragons. Le film, baptisé L'Honneur des voleurs en français (Honor Among Thieves en version originale), cherche à nouveau à capitaliser sur la licence la plus connue de jeu de rôle redynamisée ces dernières années par internet via diverses émissions de jeu de rôle un peu partout dans le monde mais aussi par de nombreuses références dans la pop-culture comme la série Stranger Things. C'est dans ce contexte que le premier trailer du film, attendu pour 2023, a été dévoilé. Découvrez-le ci-dessous.

On y découvre les acteurs principaux de cette aventure, Chris Pine, Rege-Jean Page, Justice Smith mais aussi Michelle Rodriguez et Hugh Grant dans une bande-annonce qui mêle séquences d'action, plans bourrés d'effets spéciaux mais aussi de nombreux clins d'œil pour les amateurs du jeu de rôle Donjons & Dragons. De quoi rassurer sur les intentions des créateurs du film qui semblent bel et bien avoir les codes de la licence. Le long-métrage doit sortir aux Etats-Unis le 3 mars 2023 et sera dans les salles françaises dès le 1er mars 2023.

Après une longue gestation et de nombreux retards, la nouvelle adaptation de l'univers fantasy du jeu de rôle Donjons et Dragons alias D&D doit arriver en 2023. Ce sont du moins les dernières informations qui nous sont parvenues lors du D&D Direct du 21 avril, conférence vidéo diffusée sur internet et permettant aux fans d'en savoir plus sur les prochaines sorties autour du jeu de rôle de renommée mondiale. Outre les nombreuses annonces de sorties de livres et nouveaux accessoires ayant ravi les fans, des jeux vidéo ont été à nouveau présentés tandis que quelques informations ont été divulguées au sujet du long-métrage Donjons et Dragons.

Les deux réalisateurs, Jonathan Goldstein et John Francis Daley (à qui l'on doit récemment Game Night) ont ainsi pris la parole pour rappeler aux fans l'existence du projet mais aussi son arrivée imminente pour le 1er mars 2023. "C'est un rêve devenu réalité de donner vie aux Royaumes Oubliés et à la Côte des Epées. Nous avons pour objectif de saisir l'esprit de divertissement et de surprise que nous aimons tous dans D&D" affirme ainsi Jonathan Goldstein tandis que son co-réalisateur précise que le tournage s'est terminé "dans certains des lieux les plus incroyables". Le duo de cinéastes a profité de l'événement pour lever le voile sur le titre officiel du film qui sera, en VO, Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves.

Côté casting, on sait que Chris Pine (Wonder Woman) servira en tête d'affiche. Au générique, il est également accompagné de Michelle Rodriguez (Fast & Furious), Regé-Jean Page (La Chronique des Bridgerton), Justice Smith (Jurassic World 2, Detective Pikachu) et Hugh Grant (Quatre mariages et un enterrement, Le journal de Bridget Jones). Le long-métrage, qui n'a pas encore révélé son synopsis officiel, doit être situé sur la Côte des Epées, région très connue des rôlistes mais aussi des amateurs de jeux vidéo car on y trouve notamment les villes de Neverwinter, Waterdeep ou encore Baldur's Gate, qui devraient probablement apparaître dans le film Dungeons and Dragons.

Donjons et Dragons est ce qu'on appelle un jeu de rôle. Sorti dans les années 1970, il permet à des joueurs, incarnant des personnages de leur invention, de se réunir autour d'une table et de vivre des aventures héroïques et souvent rocambolesques dans un univers médiéval-fantastique. Très apprécié, le jeu connaît un regain de popularité ces dernières années depuis que des créateurs divers ayant connu les joies du JDR à l'époque y font référence dans leurs propres créations. On pensera ici à Stranger Things qui ne fait aucun secret de ses inspirations, allant jusqu'à faire intervenir des monstres issus de la mythologie D&D. Les nombreuses émissions web de rôlistes dont Critical Role aux Etats-Unis ou bien La Bonne Auberge en France participent également du nouvel élan vers les jeux de rôle en général et Donjons et Dragons en particulier.

Déjà plusieurs adaptations pour Donjons et Dragons

Notons que c'est loin d'être la première fois que Donjons & Dragons tente une adaptation filmée. En l'an 2000, un film réalisé par Courtney Solomon et porté par Justin Whalin (Loïs et Clark) et Jeremy Irons (Faux-semblant, Batman v Superman) était déjà sorti mais n'avait clairement pas trouvé son public. Le film, visuellement ringard dès sa sortie, n'est pas rentré dans ses frais et est peu à peu tombé dans l'oubli. Pour autant, il a connu deux suites, destinées au petit écran, en 2005 et 2013. Toujours du côté de la télévision, Donjons & Dragons avait également été adapté dans une série animée intitulée Le Sourire du dragon de 1983 à 1985.