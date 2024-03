House of the Dragon : la guerre fait rage dans les deux trailers épiques de la saison 2

La saison 2 de "House of the Dragon" vient de dévoiler deux nouvelles bandes-annonces, quelques mois à peine avant sa sortie. Découvrez les premières images et la date de sortie en France.

Cela fait presque deux ans que les fans de House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones, attendent de découvrir la suite de la série. La saison 2 arrive très prochainement, puisque les huit épisodes seront diffusés dès le 16 juin 2024, pour une diffusion hebdomadaire. Deux bandes annonces ont été dévoilées ce jeudi 21 mars, afin de montrer les deux versions de cette guerre entre les Noirs et les Verts, invitant les spectateurs à "choisir leur camps".

Cette suite annonce du lourd, puisque la guerre entre les "Verts" (le roi Aegon et par extension sa mère, Alicent, deuxième épouse du roi Viserys) et les "Noirs" (Rhaenyra Targaryen, fille aînée qui estime s'être fait usurper son trône) va faire rage dans les prochains épisodes. Ces deux trailers montrant les deux camps, à découvrir un peu plus bas, promettent de nouvelles conspirations politiques et des batailles épiques, qui vont précipiter la chute de la Maison des Dragons.

En France, on ne sait pas encore avec précision où voir les épisodes du prequel de Game of Thrones. La plateforme de streaming Max arrivera en France avant les JO de Paris, en juillet, soit en parallèle de la diffusion de la saison 2 de House of the Dragon. Elle pourrait alors accueillir les épisodes, tout comme Prime Video, qui propose les contenus d'HBO via le Pass Warner. Ci-dessous, découvrez les trailers de la saison 2 et les informations à connaître sur le retour de House of the Dragon.

La date de sortie de House of the dragon saison 2n'est pas encore connue avec précision. Il a toutefois été annoncé par HBO que la nouvelle salve d'épisodes arrivera sur petit écran à partir du 16 juin 2024. Comme la plupart des séries d'HBO, House of the Dragon sera diffusée à un rythme hebdomadaire, à raison d'un épisode par semaine.

La plupart des acteurs vus durant la première saison signeront leur retour dans la suite en dehors des acteurs remplacés après l'épisode 5 et des acteurs dont les personnages sont décédés dans le courant de la saison 1. De nouveaux comédiens feront également leur apparition durant la saison 2 : Simon Russell Beale jouera Ser Simon Strong, le grand-oncle de Lors Larys. Freddie Fox sera Ser Gwayne Hightower, le frère d'Alicent, alors que Gayle Rankin jouera la mystérieuse Alys Rivers. Enfin, Abubakar Salim a été choisi pour incarner un marin de la flotte des Velaryon, Alyn d'Hull.

Fiche série

House of the Dragon est une série télévisée américaine adaptant le roman Feu et Sang de George R.R. Martin sorti en 2018. Il s'agit d'une chronique dédiée à la dynastie des Targaryen et surtout d'un prequel de Game of Thrones, série à succès d'HBO de 2011 à 2019. Le premier épisode de House of the Dragon est diffusé le 22 août 2022. Véritable succès d'audiences, la série est renouvelée pour une saison 2, prévue à partir du 16 juin 2024.

House of the Dragon se situe entre 200 et 170 ans avant les événements de Game of Throne. La série s'intéresse à la période dite de la "Danse des Dragons", une période de troubles à Westeros où le Royaume est scindé en deux camps qui soutiennent l'accession au trône de deux héritiers différents. A l'époque, c'est Viserys Targaryen premier qui est sur le trône de Westeros. Il n'a pas d'héritier mâle de sa première femme mais une fille du nom de Rhaenyra qui pourrait lui succéder. Cependant, il obtient des fils de son deuxième mariage, ce qui vient troubler l'ordre de succession et créer les germes de la dissension.

La saison 1 de House of the Dragon

Hormis ses deux dernières saisons, Game of Thrones a toujours proposé des saisons de dix épisodes depuis son lancement en 2011. House of the Dragon suit l'exemple de la série originale et réplique ce même rythme. La saison 1 de House of the Dragon compte donc 10 épisodes, d'une durée d'une heure environ, mais la saison 2 n'en comptera que huit, d'une durée similaire a priori.

Saison 1, épisode 1 : Les Héritiers du dragon - 22 août 2022

Saison 1, épisode 2 : Le Prince rebelle - 29 août 2022

Saison 1, épisode 3 : Aegon le deuxième - 5 septembre 2022

Saison 1, épisode 4 : Le Roi du détroit - 12 septembre 2022

Saison 1, épisode 5 : Nous éclairons la voie - 19 septembre 2022

Saison 1, épisode 6 : La Princesse et la Reine - 26 septembre 2022

Saison 1, épisode 7 : Lamarck - 3 octobre 2022

Saison 1, épisode 8 : Le Seigneur des marées - 10 octobre 2022

Saison 1, épisode 9 : Conseil des Verts - 17 octobre 2022

Saison 1, épisode 10 : La Reine noire - 24 octobre 2022

Emma D'Arcy : Rhaenyra Targaryen

Matt Smith : Daemon Targaryen

Olivia Cooke : Alicent Hightower

Ewan Mitchell : Aemond Targaryen

Tom Glynn-Carney : Aegon II Targaryen

Harry Collett : Jacaerys Targaryen

Phia Saban : Helaena Targaryen

Rhys Ifans : Otto Hightower

Steve Toussaint : Corlys Velaryon "Le Serpent de Mer"

Eve Best : Rhaenys Velaryon

Fabien Frankel : Ser Criston Cole

Graham McTavish : Ser Harold Westerling

Matthew Needham : Larys Strong

Paddy Considine : le roi Viserys I Targaryen (saison 1)

Milly Alcock : Rhaenyra Targaryen jeune (saison 1)

Emily Carey : Alicent Hightower jeune (saison 1)

Ryan Corr : Ser Harwin Strong (saison 1)

Jefferson Hall : Jason et Tyland Lannister

David Horovitch : Grand Maester Mellos

Bill Paterson : Lyman Beesbury

Gavin Spokes : Lyonel Strong

Simon Russell Beale : Ser Simon Strong (à partir de la saison 2)

Freddie Fox : Ser Gwayne Hightower (à partir de la saison 2)

Gayle Rankin : Alys Rivers (à partir de la saison 2)

Abubakar Salim : Alyn d'Hull (à partir de la saison 2)

En France, la série House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones, était diffusée durant sa première saison sur OCS. Pour regarder les épisodes de la série en streaming sur OCS, il suffisait de s'abonner à la plateforme à partir de 10€99 par mois. Depuis, Amazon a repris les droits de diffusion des productions d'HBO en France via son pass Warner. Mais la plateforme de la chaîne prestige américaine, Max, devrait arriver avant les JO de Paris 2024 en France, annonce Warner. Pour l'heure, aucune annonce officielle n'a été faite sur la diffusion de la saison 2 de House of the Dragon en France dès le 16 juin 2024, et il n'est pas impossible qu'elle se fasse sur Prime Video, via le pass Warner, comme les autres séries d'HBO.