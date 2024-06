Jeff Nichols dévoile son dernier film, "The Bikeriders" dans les salles de cinéma françaises ce mercredi 19 juin 2024. Mais qu'en ont pensé les critiques ? Revue de presse.

Parmi les sorties cinéma du mercredi 19 juin 2024, on retrouve The Bikeriders, dernier film de Jeff Nichols (Mud, Take Shelter, Loving) avec Tom Hardy, Jodie Comer, Austin Butler ou encore Mike Faist, Norman Reedus et Michael Shannon au casting. Ce film dramatique raconte l'histoire d'un gang de motards, et plus particulièrement de l'un de ses membres tiraillé entre l'amour de sa vie et sa bande qui sombre peu à peu dans la délinquance.

Face à Vice-Versa 2 ou Maria sortis le même jour, The Bikeriders peut parfois être oublié, à tort si l'on en croit les critiques. La presse française s'est dite conquise par le long-métrage de Nichols, puisqu'il obtient la note de 3,7/5 sur Allociné. Pour Voici, le film "explore avec exaltation puis nostalgie une mythologie américaine", tandis qu'Ecran Large salue la manière qu'a le cinéaste de "retracer le parcours mélancolique de marginaux-prolétaires cherchant leur place et ce en quoi croire dans cette Amérique oubliée".

The Bikeriders est servi par "une énergie cool, une bande-son d'enfer (immortelles The Shangri-Las), des acteurs habités et moult clins d'œil aux Affranchis" pour l'Obs, "une nostalgie sixties et parodie sur la virilité" pour Marie-Claire. Quand Télérama salue une "fascinante plongée chez les desperados du bitume, marginaux et fiers de l'être" dans un film.

Toute la presse n'est néanmoins pas unanime puisque quels sons de cloches déçus émaillent la critique, à l'image des Cahiers du cinéma qui déplore la nostalgie qui émane du long-métrage et qui voit le réalisateur "s'enterrer dans des années enfouies qui font hypocritement mine de regarder le présent dans les yeux". Ecran Large compare le film au rôle d'Austin Butler, "beau, mais poseur, charmant de loin, mais chiant de près". La rédaction de Première est de son côté divisée entre les conquis et les déçus qui déplorent un film "très mou, trop sage".

Synopsis - Dans les années 1960. L'ascension d'un club de motards fictif du Midwest vu à travers la vie de ses membres passant d'un lieu de rassemblement pour les marginaux locaux à un gang plus dangereux.