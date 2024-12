"Le Seigneur des anneaux : la guerre des Rohirrim" est sorti au cinéma ce mercredi 11 décembre 2024. Entièrement animé, le film vaut-il le coup d'oeil ? Voici l'avis des critiques.

Retour en Terre du Milieu pour les spectateurs de cinéma. Parmi les sorties du 11 décembre 2024, on compte Le Seigneur des Anneaux : La guerre des Rohirrim. L'intrigue se déroule 200 ans avant la quête de Frodon Sacquet, événements dépeints dans la trilogie de Peter Jackson. Le Rohan y est un royaume en paix, gouverné par le roi Helm Poing-de-Marteau. Sa fille, la princesse Héra, rêve d'aventures, mais elle se retrouve en première ligne d'un conflit légendaire qui va façonner la Terre du Milieu : un Seigneur se montre déterminé à anéantir le Rohan et ses habitants, les Rohirrim, après la mort de son père.

Si les fans du Seigneur des Anneaux attendent ou redoutent ce nouveau voyage en Terre du Milieu, la presse française s'est globalement laissée séduire par ce film d'animation réalisé par Kenji Kamiyama, artiste star au Japon qui a travaillé sur Ghost in the Shell et, plus récemment, Hirume, rêves éveillés. Il signe ici "une aventure animée au souffle épique" "extrêmement beau" (Sud Ouest), "sexy et flamboyante" (Première), "aussi épique qu'esthétique" et "efficace et inspiré" (Télérama).

De nombreux critiques saluent le portrait de Héra, figure évoquée dans l'œuvre de J.R.R. Tolkien mais jamais développée jusqu'à aujourd'hui, qui est dessiné dans le long-métrage d'animation. Ce dernier "donne encore plus de corps à la place des femmes dans cet univers de fantasy particulièrement masculin", selon Le Huffington Post.

Cependant, les critiques reprochent au film ses appels du pied à l'œuvre originale. Le film d'animation "manque cruellement d'identité" pour Ecran large et "reste trop inféodé à la trilogie de Peter Jackson pour voler de ses propres ailes", selon. Dommage, mais cela ne signifie pas que le film soit raté, puisqu'il "impressionne assez pour donner l'envie d'une suite", conclut Le Point Pop.

Synopsis - Face à l'attaque soudaine de Wulf, un seigneur vengeur et cruel, Helm, roi de Rohan, et son peuple se barricadent dans la forteresse de Hornburg, rebaptisée Gouffre de Helm. Dans cette lutte désespérée, Héra, la fille de Helm, doit rassembler le courage nécessaire pour diriger la résistance contre un ennemi déterminé à détruire son peuple...