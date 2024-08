iPhone 17 Slim : ce que l'on sait du prochain smartphone d'Apple

Apple envisage une nouvelle approche avec le lancement de l'iPhone 17 Slim prévu pour 2025. Ce modèle présenterait un changement de design comme l'un de ses principaux attraits.

Si les nouveaux iPhone 16 approchent à grands pas, l'année prochaine attire l'attention des fidèles de la marque Apple. Elle s'annonce riche en nouveautés, grâce à un iPhone 17 Slim ou "Air" inédit. Avec la série iPhone 17, Apple va à nouveau changer le quatrième iPhone. Après le Mini des séries iPhone 12 et iPhone 13, et le Plus des séries iPhone 14, iPhone 15 et iPhone 16, le nouvel iPhone amorce du changement. Avec l'iPhone 17 Slim, Apple tente de changer de formule.

La variante Slim de l'iPhone 17 va se situer entre l'iPhone 17 standard et les variantes Pro en termes de prix. Apple mise gros sur les ventes de ce nouveau format. La marque américaine veut relancer les variantes après un mauvais succès commercial. "L'idée est en quelque sorte de créer une version Slim de l'iPhone, quelque chose qui se trouve entre l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro. La comparaison la plus pertinente est probablement celle du MacBook Air il y a plus d'une décennie, qui se trouvait quelque part entre le MacBook de base et le MacBook Pro", explique Mark Gurman, journaliste à Bloomberg.

Un design plus fin

D'un point de vue design, l'Iphone 17 Slim sera plus fin qu'un iPhone standard. Il aurait un écran de 6,6", plus grand que l'iPhone 17 de 6,3" mais plus petit que l'iPhone 17 Pro Max de 6,9". Il partagera des caractéristiques techniques et il pourrait avoir les caméras positionnées au centre et non sur un côté du téléphone. Ce nouvel iPhone 17 Slim pourrait stimuler les ventes de la firme américaine. Ce que n'ont pas réussi les modèles Plus ou mini.