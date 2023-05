Votre ancien compte Gmail sera définitivement supprimé si vous ne respectez pas cette nouvelle consigne de Google

Jusqu'à présent, Google pouvait effacer les données des comptes personnels ne respectant pas ses consignes, mais désormais, c'est l'ensemble du compte Google qui pourra être supprimé.

Avez-vous des comptes Google anciens que vous n'avez pas utilisés depuis un certain temps ? Vous devriez peut-être vous y connecter et y jeter un œil tous les 24 mois environ, car Google a annoncé le 16 mai une mise à jour de ses politiques concernant les comptes inactifs. L'ancienne politique, définie en 2020 en même temps que la fin du stockage illimité gratuit pour Google Photos, stipulait que Google pourrait effacer les données stockées dans les comptes qui n'ont pas été touchés pendant au moins deux ans. Mais le compte n'était pas supprimé.

Mais un billet de blog écrit par la directrice de produit Ruth Kricheli indique que, désormais, ces comptes pourraient être entièrement supprimés. La nouvelle politique ne sera appliquée qu'à partir de décembre de cette année au plus tôt, vous avez donc le temps de vous rappeler d'anciennes informations de connexion. Autre point important : si votre compte Gmail est supprimé, il sera impossible de créer un nouveau compte avec le même identifiant, précise Google.

Rene Ritchie, responsable des relations avec les créateurs chez YouTube, a déclaré sur Twitter que cette politique ne comprendra pas la suppression de comptes qui ont téléchargé des vidéos YouTube. Certains craignaient en effet que les chaînes postées par des personnes décédées ou ayant abandonné leurs comptes disparaissent soudainement. Google a également mis à jour le billet de blog annonçant sa nouvelle politique pour refléter cela, en disant : "nous n'avons pas l'intention de supprimer les comptes avec des vidéos YouTube à l'heure actuelle".

Google commencera à supprimer les comptes inactifs en décembre 2023 (au plus tôt) et adoptera une "approche progressive", en commençant par "les comptes qui ont été créés et jamais utilisés à nouveau". L'entreprise affirme qu'elle va "déployer cela lentement et prudemment".

Le mieux est de maintenir votre compte actif en effectuant une de ces actions :

Lire ou envoyer un e-mail (comme visualiser une alerte d'inactivité)

Utiliser Google Drive

Regarder une vidéo YouTube

Télécharger une application sur le Google Play Store

Utiliser Google Search

Utiliser Sign in with Google pour se connecter à une application ou à un service tiers

Utiliser un appareil Android connecté est considéré comme une activité.

Lorsque la nouvelle politique commencera, Kricheli dit que l'entreprise commencera avec les comptes qui ont été créés et jamais utilisés à nouveau et enverra également "plusieurs notifications au cours des mois précédant la suppression" à l'adresse et à tout e-mail de récupération attaché.