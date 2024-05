ChatGPT : la dernière version utiliserait la voix de Scarlett Johansson sans son accord

L'actrice Scarlett Johansson accuse OpenAi d'avoir fait usage de sa voix contre sa volonté. La firme explique avoir engagé une procédure pour retirer une partie de ces services vocaux.

Ce n'est pas la première fois que la société OpenAi a des problèmes concernant le consentement et le droit d'auteur. Actuellement, elle fait l'objet d'une poursuite en justice du magazine New York Times qui l'accuse d'avoir utilisé leurs données illégalement. Mais ce matin, c'est une autre affaire qui secoue la firme et elle concerne la célèbre actrice américaine Scarlett Johansson.

Dans les faits, Scarlett Johansson explique avoir été contactée en septembre 2023, en vue de la présentation du nouvel assistant vocal qui s'est tenue le 13 mai. Plus précisément, c'est Sam Altman qui lui avait proposé d'incarner la voix de l'assistant vocal prénommé "Vox", vantant les talents de l'actrice lorsqu'elle a incarné une IA dans le film Her. Ce à quoi l'actrice affirmait avoir décliné la proposition pour des raisons personnelles. Le directeur général ne s'était pas arrêté là puisque deux jours avant la présentation de la nouvelle version de ChatGPT, il avait contacté l'équipe de l'actrice pour faire pression et lui demander de reconsidérer sa décision.

Et c'est dans un communiqué envoyé hier soir au média NPR (National Public Radio) que Scarlett Johansson constate les agissements de la firme. Elle note avoir remarquées avec son entourage de grandes similitudes entre la voix de l'IA qu'elle incarne dans le film Her et celle de l'assistant vocal : "Quand j'ai entendu la démo publiée, j'ai été choquée, en colère et incrédule que M. Altman ait mis au point une voix qui ressemblait si étrangement à la mienne que mes amis les plus proches et les médias ne pouvaient pas faire la différence". L'actrice avait pourtant refusé toute copie et elle accuse depuis hier soir l'entreprise de faire usage de sa voix contre son plein gré.

La réponse aux accusations du PDG d'OpenAi ne s'est pas faite attendre et ce dernier a nié toute existence d'un lien entre l'actrice et l'assistant vocal : "La voix de Sky n’est pas celle de Scarlett Johansson et n’a jamais été conçue pour lui ressembler. Nous avons recruté la voix de Sky avant de prendre contact avec Mme Johansson". Suite à cela, Sam Altam affirme être en train d'apporter des modifications à son assistant vocal. De son côté, l'actrice demande des réponses et les détails sur le processus qui à conduit à mettre en place de cet assistant vocal.