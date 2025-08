"L'IA est déjà bien meilleure que l'humain sur ce point" : le créateur de ChatGPT dézingue un métier essentiel dans le monde

Selon Sam Altman, l'intelligence artificielle est déjà bien meilleure que l'humain sur plusieurs professions, dont une essentielle.

Si vous n'êtes pas familier avec le nom de Sam Altman, il y a pourtant fort à parier que vous connaissiez sa plus célèbre création. Le PDG de l'entreprise OpenAI est notamment l'un des inventeurs et responsables de ChatGPT. Le chatbot est, encore aujourd'hui, la solution d'IA la plus utilisée à travers le monde avec près de 20% des 18-24 ans qui déclarent l'utiliser régulièrement en France.

L'intelligence artificielle avance si vite que certains utilisateurs sont déjà persuadés qu'elle pourra bientôt remplacer certains métiers. C'est notamment le cas de Sam Altman qui s'est récemment exprimé lors d'une conférence à Washington sur le futur de l'IA et son impact sur la société et l'emploi. Sans trop de surprises, le PDG d'OpenAI n'y va pas de main morte sur la disparition de certaines professions au profit de l'intelligence artificielle.

"Certains secteurs vont tout simplement disparaitre totalement", affirme l'intéressé devant une foule venue écouter sa vision de l'intelligence artificielle. Sam Altman évoque tout d'abord un métier qu'il a déjà longuement critiqué par le passé : le support client. Selon le PDG, il suffit de disposer d'une intelligence artificielle suffisamment développée pour recevoir les appels ou mails de clients mécontents, les traiter efficacement, ou les rediriger vers le service dont ces derniers ont besoin : "l'IA peut réaliser tout ce qu'un service client humain peut faire actuellement. Elle ne fait pas d'erreur. Elle est rapide. Vous l'appelez et le service se déroule correctement", selon lui.

Plus étonnant : lors de sa conférence, Sam Altman a également attaqué très sévèrement un métier bien plus surprenant et qui semble pourtant essentiel aujourd'hui, celui de médecin. "Aujourd'hui, ChatGPT est capable la plupart du temps de donner de meilleurs réponses et diagnostics que la majorité des docteurs à travers le monde. L'IA est déjà bien meilleure que l'humain sur ce point", a ainsi lancé l'intéressé, pas vraiment embarrassé par l'humilité ou la prudence.

Sam Altman n'est cependant pas complètement emballé lui-même à l'idée de confier sa propre santé à ChatGPT. Le PDG a ainsi expliqué qu'il continuerait de consulter de véritables médecins en plus des diagnostics établis par l'intelligence artificielle. Une information qui a de quoi rassurer surtout quand on sait que de récentes études ont prouvé qu'il était possible de manipuler les informations de santé délivrées par l'intelligence artificielle pour obtenir de mauvais résultats.