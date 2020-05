Ghost of Tsushima : un jeu exigeant, qui demande du savoir-faire

Dans un entretien avec IGN Nordic, le directeur du jeu Ghost of Tsushima, Nate Fox, a décrit comment Jin, le héros, peut être tué en quelques coups.

[Mise à jour le 22 mai 2020 à 16h53] La semaine dernière, nous avons pu découvrir les premiers indices sur les systèmes de combat qui rythmeront Ghost of Tsushima. Le jeu, qui vous immerge dans le Japon médiéval, propose un univers unique, et des mécaniques assez différentes des jeux d'action classique. Nous ne sommes pas au niveau d'une exigence à la Dark Souls, mais le joueur ne pourra pas foncer tête baissée dans l'action pour autant. Auparavant, nous avons appris que le jeu se divisait en deux gameplays différents, la voie du guerrier et la voie du ninja, plus furtive. Ainsi, même si vous choisissez la première option, vous ne pourrez pas en faire qu'à votre tête, et le réalisme sera tout de même omniprésent. D'après Nate Fox, quelques coups d'épée pourraient suffire à vous tuer. La dimension arcade semble bien moins présente que prévue.

D'ailleurs, pour l'équipe de développement, c'est l'une des principales composantes du titre : "Nous respectons scrupuleusement la létalité de l'épée. Nous avons regardé des films de samouraïs et les gens se font tuer par un ou deux coups, et cela fait partie intégrante du combat. Battre les Mongols au combat sera difficile, mais c'est ce défi qui fait que l'on se sent vivant et que la victoire est gratifiante" peut-on lire dans l'entretien. Par la suite, le game director est revenu sur la dimension binaire des arbres de talents qui serait plus nuancée. Durant votre périple, il arrivera à coup sûr que vous soyez entourés de sept à huit ennemis, et vous ne pourrez pas les maîtriser, même si vous avez investi tous vos points de talent dans la voie la plus belliqueuse qui soit. Dans ce cas, il faudra veiller à toujours avoir une compétence pour fuir, afin de mieux rebondir. Plutôt que de se ruer dans un seul style, le mélange apparaît comme une troisième option plus que recommandée.

Enfin, une nouvelle fonctionnalité, qui n'a pas été dévoilée dans le State of Play, est le combat contre d'autres maîtres épéistes. Selon Nate Fox, "c'est un truc classique de samouraïs, avec des combats incroyablement difficiles, guidés par la personnalité". Dans le titre, vous pourrez donc affronter des épéistes bien plus redoutables, qui proposeront vraisemblablement des récompenses uniques et une difficulté accrue. Mais pour l'heure, le producteur n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet.

En savoir plus

Le jeu d'action-aventure de Sucker Punch, qui se déroule dans le Japon féodal, sortira le 17 juillet 2020. Sony a également diffusé une bande-annonce inédite. Elle met l'accent sur le protagoniste Jin Sakai et sur certains des personnages qu'il croise au cours de son voyage. On y découvre par ailleurs de brefs moments de combat à l'épée et quelques scènes de furtivité. Le titre se veut complet en proposant un gameplay varié, qui ne se limitera pas simplement à des combats à répétition. Le grappin est également présenté lors de ce trailer. Il permet de rentrer discrètement dans certains lieux. Un mode ralenti a été développé ce qui ne manquera pas de donner lieu à des actions impressionnantes, que vous pourrez partager sur les réseaux.

Le titre sortira probablement également sur la PS5, quand cette dernière sera annoncée. Le titre, de Sucker Punch (connu pour les jeux inFamous) s'est longuement attardé sur le développement des décors exceptionnels visibles dans le jeu. L'histoire, qui se situe au XIIIe siècle, fait s'opposer Jin Sakai à l'Empire mongol du général Khotun Khan.

On apprend dans le même temps que de nombreuses éditions seront proposées lors de l'ouverture des précommandes. Parmi ces dernières, une version collector à 169,99$ comprend un masque en polyrésine grandeur nature et un sashimono (bannière de guerre nippone) de 130 cm. Elle s'accompagne d'un artbook de 48 pages et d'une carte en tissu. Le titre sortira le 17 juillet sur PS4.

En attendant, on en apprend de plus en plus sur le jeu de Sucker Punch. Chez IGN, on peut lire un article dédié au prochain titre se déroulant dans un univers japonais rempli de samouraïs. On en apprend beaucoup plus sur le héros, Jin Sakai, mais pas seulement. Le système d'exploration, les mécaniques de combat ou encore la multitude de personnages que vous rencontrerez sont abordés en détail. Voici ce que l'on peut en retirer.

Comme on pouvait s'y attendre, au vu du nom du titre, l'histoire se déroule sur l'île japonaise de Tsushima. Le titre d'action-aventure de Sucker Punch Productions se déroule en 1274. Le contexte est belliqueux, puisque l'histoire se déroule en pleine invasion mongole. Pour autant, le titre ne se veut pas plus historique que cela, et les développeurs souhaitent proposer une expérience digne "d'un film de samouraïs", pour les joueurs uniquement intéressés par le gameplay. Les scènes d'action seront épiques, les mouvements fluides, et le rythme du jeu très haletant. Le cinéaste emblématique japonais Akira Kurosawa, qui a réalisé bon nombre de films sur cet univers et période, a largement servi de source d'inspiration pour les développeurs.

Le titre se veut progressif, et le temps s'écoulera au fil de votre aventure. De temps à autre, vous aurez des rappels pour vous remémorer le début de l'invasion des Mongols et quand elle a débuté. Vous constaterez un véritable écoulement réaliste du temps. Ce dernier va également évoluer au fur et à mesure que les joueurs exploreront le monde ouvert, et non uniquement les missions principales. D'ailleurs, la carte du jeu ne comportera "aucun point d'intérêt" et vous devrez vous fier à votre sens de l'orientation pour naviguer de mission en mission. En revanche, certains repères pourront vous aiguiller.

Une autre information intrigante est liée aux personnages secondaires et aux alliés. Il semble que la force du lien d'un personnage avec Jin, le protagoniste de Ghost Of Tsushima, repose sur les seuls choix du joueur. Par exemple, en cas de désaccord trop profond, Jin et un allié peuvent finir par se battre, entraînant une rupture dans leur relation. Pour ce qui est du gameplay, on apprend que les camps et les châteaux occupés pourront être attaqués de manière furtive ou par une approche directe. Une myriade de possibilités seront offertes aux joueurs pour pénétrer dans ces zones et en sortir sans être repérés, à la manière d'un ninja.

Après plusieurs reports, le jeu sortira finalement le 17 juillet prochain. Ghost of Tsushima nous immergera dans l'univers des samouraïs et du Japon médiéval, en proie à des luttes intestines et surtout aux invasions étrangères. Avec cette présentation approfondie, nous connaissons bien plus d'éléments sur le jeu qu'auparavant. Comme on pouvait s'y attendre, le titre est un monde ouvert. Toutefois, la progression s'enchaîne par des quêtes "primaires" qui feront avancer l'intrigue. Le temps, lui, vous suivra, quelles que soient vos activités. Au cours de votre aventure, vous serez régulièrement sollicités pour résoudre des missions optionnelles, qui permettront à votre personnage de ramasser des objets supplémentaires, des armes encore des matériaux d'artisanat. Les quêtes secondaires joueront tout de même un rôle dans le développement de votre intrigue, et vous donneront évidemment de quoi progresser.

Dans la présentation d'hier, Sony a largement insisté sur la diversité des gameplays qui seront proposés aux joueurs. Chacune des missions est réalisable de différentes manières. Vous aurez notamment le choix d'adopter une approche agressive ou, au contraire, extrêmement furtive. Vous pourrez notamment utiliser vos armes comme des menaces pour apeurer vos ennemis et devenir une légende. Une fois cette réputation acquise, les ennemis prendront peur quand ils vous diront arriver dans leur camp, à l'avantage de poids qui renforce l'immersion en jeu. Bref, deux voies principales s'offrent à vous, le guerrier vigoureux ou le ninja silencieux. Notez cependant que le principe de "réputation" n'est réalisable qu'avec la voie furtive.

Le studio a également dévoilé quelques fonctionnalités intéressantes, comme le filtre monochrome que vous pourrez utiliser afin de pimenter votre aventure. Concrètement, il s'agit d'un superbe clin d'œil aux films de samouraïs classiques. Les options de voix off japonaises vous aideront à vous immerger encore davantage dans un univers si singulier. Capcom avait également proposé un filtre similaire dans son remake de Resident Evil 2.

Tout comme The Last of Us 2, Ghost of Tsushima avait vu sa date de sortie repoussée. Sony a désormais communiqué sur la nouvelle date à laquelle nous pourrons profiter de la nouvelle production du studio Sucker Punch, à qui l'on doit les jeux Infamous. C'est finalement le 17 juillet 2020 que sortira Ghost of Tsushima en exclusivité sur Playstation 4. C'est le PDG des studios Sony, Hermen Hulst, qui a pris le temps de faire cette annonce sur le blog international de Playstation. "Nous avons constaté une légère amélioration du système de livraison mondial et sommes donc ravis de vous confirmer que Ghost of Tsushima sortira le 17 juillet".