Elden Ring : tout ce qu'on sait sur le prochain jeu de From Software

Après trois longues années d'attente, Bandai Namco a révélé les premières images du très attendu Elden Ring. Le fruit de la collaboration entre Hidetaka Miyazaki et George R.R. Martin sortira en janvier 2022.

[Mis à jour le 22 juin 2021 à 12h19] On peut dire une chose, Geoff Keighley aura réussi a attirer les regards sur sa Summer Game Fest 2021. Et il peut remercier la compagnie japonaise Bandai Namco qui a choisi l'évènement du Canadien pour diffuser les premières images du très attendu Elden Ring. Et il est vrai que ces trois minutes nous en ont mis plein la vue. Le prochain titre d'Hidetaka Miyazaki (réalisateur des Dark Souls) semble être à la hauteur des attentes que son annonce avait embrasées il y a bientôt deux ans lors de l'E3 2019. Il est vrai que le projet avait mis la barre très haut ; une histoire complexe et poétique, des boss à n'en plus finir, le tout dans un tout nouvel univers co-écrit par George R. R. Martin (Game of Thrones), Elden Ring promettait une aventure plus qu'originale. Alors quelles nouvelles informations avons nous à son sujet ? On vous résume tout.

Difficile de ne pas reconnaître la patte si particulière d'Hidetaka Miyazaki (pas de lien de parenté avec Hayao Miyazaki, le fondateur des studios Ghibli) durant ces trois minutes. Un univers aussi sombre que mystérieux, un scénario énigmatique, des personnages et des monstres aux attraits si... variés. C'est bien le travail du réalisateur japonais, à l'origine de Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne et Sekiro. Et cette fois-ci, il pourra compter sur une collaboration avec nul autre que George R. R. Martin, l'auteur derrière la saga Game of Thrones. Dans ces premières images, bien qu'elles restent mystérieuses, on a pu apercevoir quelques éléments qui distinguent Elden Ring de ses prédécesseurs. Premièrement, le monde semble relativement plus ouvert, et moins linéaire que dans un Dark Souls, par exemple. On a aussi pu voir le joueur s'y déplacer à cheval, un cheval qui semble être des plus particuliers car il semble posséder la capacité de se matérialiser derrière le joueur, et de sauter par dessus des obstacles immenses. Probablement un cousin du bouquetin.

Nous savons encore assez peu de choses sur le gameplay exact d'Elden Ring, mais on peut déjà supposer pas mal de chose. On sait par exemple qu'il s'agit de la dernière création du studio japonais From Software. Dirigé par Hidetaka Miyazaki, ce studio est à l'origine de jeux comme Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne et Sekiro. Il est donc difficile d'imaginer que le cœur du gameplay d'Elden Ring en soit très différent, et il est d'ailleurs déjà qualifié de "prochain Dark Souls". Si vous n'êtes pas très familiers avec les "Souls", il s'agit de RPG en mondes semi-ouverts très particuliers, et surtout très difficiles. Absence de système d'objectifs, combats extrêmement punitifs, boss ardus, ces jeux sont à l'origine de nombreux arrachages de cheveux, mais aussi de la création d'une fanbase particulièrement vaste et fidèle. Et pour cause, les univers créés par From Software sont toujours extrêmement profonds et mystérieux, et les scénarios de leurs jeux passionnants. Sans oublier leur maîtrise des aspects techniques, les "Souls" proposent toujours des graphismes de qualité et des fonctionnalités RPG particulièrement bien travaillées. Il serait donc tout à fait normal qu'Elden Ring suive les traces de ses prédécesseurs, et nous fournisse le même genre d'expérience. Cependant, Hidetaka Miyazaki a affirmé vouloir proposer de nouveaux éléments de gameplay dans Elden Ring. On pourra par exemple y trouver un monde totalement ouvert et des mécaniques RPG "classiques" comme le déplacement à cheval ou des donjons.

Elden Ring proposera un monde ouvert © From Software

En ce qui concerne son histoire, Elden Ring prend place dans un tout nouvel univers, issu de l'imagination de nul autre que George R.R. Martin. Récemment interviewé par le journal américain WWTW, l'auteur de Game of Throne a confirmé son implication dans le projet tout au long de ses nombreuses années de développement. Il a affirmé avoir façonné l'univers d'Elden Ring de façon détaillée afin de fournir aux développeurs une base solide pour le développement de leur jeu. Étant donné la complexité et l'originalité des univers que George R.R. Martin est capable de créer, on peut s'attendre à une narration de haute voltige. Si l'on ajoute ça à l'inventivité et la qualité graphique auxquelles les équipes de From Software nous ont habitués, Elden Ring risque de très vite gagner sa place aux côtés des excellents Bloodborne, Demon's Souls ou Sekiro. D'ailleurs, George R.R. Martin lui-même a affirmé être impatient de découvrir le jeu. L'histoire d'Elden Ring c'est ça :

"L'Ordre d'or a été anéanti. Levez-vous, Sans-éclat, et puisse la grâce guider vos pas. Brandissez la puissance du Cercle d'Elden. Devenez Seigneur de l'Entre-terre. Dans l'Entre-terre où règne la reine Marika l'Éternelle, le Cercle d'Elden, source vitale de l'Arbre-Monde, fut brisé. Les descendants de Marika, tous des demi-dieux, revendiquèrent les éclats du Cercle d'Elden, également appelés runes majeures. Ainsi débuta l'Éclatement, une guerre émanant de la folie provoquée par leur puissance fraîchement acquise. Une guerre qui sonna le renoncement de la Volonté suprême. Ainsi viendra l'heure des Sans-éclat, eux à qui se refusa jadis la grâce dorée, et qui furent exilés de l'Entre-terre. Vous qui avez péri et qui pourtant vivez, cheminez vers l'Entre-terre, par-delà la Mer de brume, pour vous tenir devant le Cercle d'Elden. Et ainsi en devenir Seigneur."

Elden Ring a aussi reçu une date de sortie officielle. Il faudra attendre le 22 janvier 2022 avant de pouvoir mettre les mains sur le RPG tant attendu. Les vétérans aguerris, les amateurs de défis, où les néophytes intrépides pourront à cette date se lancer dans l'Entre-terre, et tenter de vaincre les descendants de Marika afin de réunir les fragments du cercle d'Elden. Une aventure sur un chemin qui s'annonce sinueux et très périlleux. Bonne nouvelle, Bandai Namco a aussi fait le choix de sortir Elden Ring sur les consoles d'ancienne génération. Il sortira donc sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC ne faisant ainsi pas de jaloux.