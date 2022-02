Comment avoir toutes les évolutions d'Evoli dans Pokémon Arceus ?

Evoli est un des Pokémon les plus aimés de la licence, notamment grâce à ses nombreuses évolutions dont certaines ne sont pas forcément simples à obtenir. Voici comment toutes les avoir dans Légendes Pokémon Arceus.

Vous êtes à la recherche de toutes les évolutions du Pokémon Evoli mais vous ne savez pas par quel bout vous y prendre ? Sachez que Légendes Pokémon Arceus, sur Nintendo Switch, vous permet de toutes les capturer d'une manière ou d'une autre. Il faut simplement être bien renseigné pour réussir à avoir Aquali, Pyroli, Voltali, Givrali, Phyllali, Noctali, Mentali et Nymphali. Ne craignez rien, toutes les informations sont dans notre guide ci-dessous.

Avant d'obtenir toutes les évolutions d'Evoli (parfois appelées "evolitions"), il faut d'abord capturer un Evoli. Logique. Mais où peut-on capturer un Evoli dans Légendes Pokémon Arceus ? Sachez qu'il est possible d'attraper des spécimens d'Evoli dès la première zone du jeu, les Plaines Obsidiennes. Si vous avez accès aux autres zones du jeu, sachez que des Evoli sont aussi trouvables dans les Terres Immaculées et sur la Côte Lazuli. Notez enfin que l'on peut aussi trouver Evoli dans des Failles Spatio-Temporelles et ce dans n'importe quelle zone du jeu.

© Capture d'écran Linternaute.com

Les zones où trouver Evoli

Plaines Obsidiennes : Val Ferrache

Côte Lazuli : Coteau du Passage

Terres Immaculées : Glacier Séracrawl et Pente de l'Avalanche

Failles Spatio-Temporelles : partout à Hisui

L'échoppe de Trado à Rusti-Cité où trouver des pierres d'évolution © Capture d'écran Linternaute

Faire évoluer Evoli en Aquali : il suffit simplement de lui donner une Pierre Eau. Vous pouvez trouver des Pierres Eau assez facilement dans des gisements de minerais bleus ou au sein des Failles Spatio-Temporelles. Si vous êtes pressé et que vous avez beaucoup de Points de Bonnes Actions, vous pouvez aussi en acheter une pour 1000 PBA auprès de Trado à Rusti-Cité (ci-contre).

Faire évoluer Evoli en Voltali : Voltali est une des évolutions les plus simples à obtenir. Il suffit de donner une Pierre Foudre à Evoli. Vous pouvez trouver des Pierres Foudres de façon aléatoire dans les minerais gris, mais aussi dans les Failles Spatio-Temporelles. A Rusti-Cité, Trado en vend également contre 1000 PBA.

Faire évoluer Evoli en Pyroli : pour l'évolution de type feu d'Evoli, il vous faudra… une Pierre Feu ! Les Pierres Feu tombent parfois lorsque vous casser des minerais rouges. Elles se trouvent aussi dans les Distorsions Spatio-Temporelles. En ultime recours, vous pouvez échanger 1000 Points de Bonnes Actions contre une Pierre Feu chez Trado à Rusti-Cité.

Faire évoluer Evoli en Givrali : pour obtenir l'évolution de type Glace d'Evoli, vous devez lui donner une Pierre Glace. Celles-ci peuvent être achetées auprès de Trado pour 1000 PBA à Rusti-Cité. Vous pouvez également en trouver de façon aléatoire dans les tas de neige disséminés dans les Terres Immaculées. La mission secondaire 86 vous en donne également une. Enfin, vous pourriez bien trouver une Pierre Glace si vous vous rendez à l'intérieur d'une distorsion Spatio-Temporelle. Vous pouvez également faire évoluer Evoli en Givrali si vous vous tenez proche de la Pierre Gelée qui se trouve dans une galerie souterraine des Terres Immaculées entre l'Etendue Polaire et le Glacier Séracrawl (voir captures d'écran ci-dessous). Une fois le rocher en vu, allez voir dans votre sacoche et sélectionnez votre Evoli. Celui-ci pourra alors évoluer en Givrali.

A gauche, l'entrée des cavernes glacées. A droite, la Pierre Gelée pour faire évoluer Givrali. © Captures d'écran Linternaute

Faire évoluer Evoli en Phyllali : Phyllali est l'évolution de type Plante d'Evoli. Pour l'obtenir, vous pouvez simplement utiliser une Pierre Plante. Celles-ci sont trouvables dans les failles Spatio-Temporelles mais aussi dans la boutique de Trado à Rusti-Cité (contre 1000 Points de Bonnes Actions). On peut également les trouver de manière aléatoire dans les tas de feuilles. La mission secondaire 73 vous donne également une Pierre Plante en récompense. Enfin, vous pouvez aussi faire évoluer Evoli en Givrali si vous vous tenez proche du Rocher Moussu qui se trouve dans les Plaines Obsidiennes du côté de la Forêt Lointaine (voir les captures d'écran ci-dessous). Une fois à votre poste, allez voir dans votre sacoche et sélectionnez votre Evoli qui pourra désormais évoluer en Phyllali.

A gauche, l'emplacement du Rocher Moussu dans les Plaines Obsidiennes. A droite, le Rocher Moussu où faire évoluer Phyllali. © Captures d'écran Linternaute

Les trois évolutions d'Evoli que sont Noctali, Mentali et Nymphali ne peuvent être obtenues avec des pierres d'évolution. En effet, ces évolutions dépendent du bonheur de votre Evoli. Il vous faudra d'abord monter au maximum la jauge de Bonheur de votre Pokémon. Pour cela, il y a plusieurs possibilités : utiliser votre Evoli en combat pour vaincre des adversaires, lancer-le sur des rochers, des arbres ou tout autre lieu de collecte de ressources. Vous pouvez également lui donner des bonbons EXP. Si vous voulez savoir si votre Evoli vous apprécie, vous pouvez demander à Amo, un personnage situé devant le Pâturage de Rusti-Cité une fois la quête secondaire 28 terminée.

© Capture d'écran Linternaute

Faire évoluer Evoli en Noctali : Une fois la jauge de Bonheur de votre Evoli au maximum, il pourra évoluer en Noctali. Attention, avant de laisser votre Evoli évoluer, prenez soin qu'il ne possède pas d'attaque de type Fée (utilisez le gestionnaire de capacités dans le menu si besoin) et qu'il fait bien nuit en jeu.

Si vous écumez les Failles Spatio-Temporelles dans Légendes Pokémon Arceus, vous aurez l'occasion de découvrir l'intégralité des évolutions d'Evoli, mais aussi Evoli lui-même. Sachez cependant que certaines évolutions ne se trouvent que dans les failles de certaines zones. Nous les avons listées ci-dessous pour plus de commodité.