Diablo Immortal : Blizzard annonce la date de sortie du jeu mobile et PC

Si Diablo 4 se fait toujours attendre, Blizzard compte poursuivre les aventures de la célèbre licence en s'attaquant cette fois-ci à une nouvelle plateforme. Diablo Immortal sortira en juin prochain sur PC et mobile, on fait le point sur son contenu.

Entre le remake de Diablo 2 et la sortie prochaine de Diablo IV (dont on attend toujours des nouvelles), l'activité bat son plein chez Blizzard qui nous offre en prime un nouveau jeu mobile. Diablo Immortal arrive très prochainement, nous proposant d'approfondir notre exploration de l'univers de la franchise dans un hack'n'slash sur téléphone mobile. Or, le fait est que Diablo Immortal possède une ambition dépassant le format typique des jeux mobiles, proposant des graphismes assez relevés et un gameplay dynamique qui serait tout à fait adapté au jeu sur PC. Et la bonne nouvelle c'est que Blizzard l'a bien compris et nous offre la possibilité de jouer à Diablo Immortal à la fois sur téléphone et sur clavier et souris grâce au crossplay et au cross-save. Date de sortie, gameplay, trailers, on vous résume tout ce qu'il faut savoir sur Diablo Immortal.

Le Trailer de Diablo Immortal

Quel sera le gameplay de Diablo Immortal ?

Si vous êtes fans des jeux Diablo vous ne risquez pas d'être dépaysés par cette nouvelle sortie. Diablo Immortal propose un gameplay typiquement hack-n-slash, avec des combats en temps réel, adaptant le format du RPG à la timide plateforme des jeux mobiles. Diablo Immortal sera d'ailleurs, à la manière de nombreux jeux sur mobile, entièrement free-to-play. Vous pourrez y incarner l'une des six classes disponibles au lancement : guerrier, sorcier, mage, moine, croisé ou nécromancien. Evidemment, chaque classe propose un gameplay différent, mais le cœur du jeu reste le même : venir à bout des hordes de serviteurs de Diablo pour protéger l'humanité d'une fin brutale, tout en s'enrichissant et en améliorant son équipement.

Diablo Immortal en crossplay sur PC ?

C'est l'une des grandes nouvelles qui entourent la sortie de Diablo Immortal, le jeu sera disponible dès sa sortie en bêta sur PC. Une version qui sera similaire à celle sur mobile, proposant des graphismes et un gameplay identiques, tout en étant adaptée en profondeur au format PC. L'UI sera mise à l'échelle des écrans d'ordinateur, les touches du clavier seront prises en charge pour proposer une expérience aussi proche que possible d'un jeu Diablo (avec pour la première fois l'introduction du déplacement sur ZQSD et la prise en charge de la manette). La bonne nouvelle, c'est que Diablo Immortal prendra entièrement en charge le crossplay et le cross-save, et ce directement dès sa sortie, permettant d'alterner selon son gré entre PC et mobile.

Quelle date de sortie pour Diablo Immortal sur mobile et PC ?

Diablo Immortal sortira le 2 juin 2022, de quoi débuter l'été de la meilleure des manières, à savoir dans le noir chez soi et sur son ordinateur. Trêve de plaisanterie, le jeu sera directement disponible sur l'App Store et les boutiques Android dans sa version finale, tandis que la bêta de la version PC sera déployée exactement au même moment. Il faut savoir que vous pouvez participer à différents tests pour la version PC de Diablo Immortal au cours des prochains mois, il vous suffit de vous inscrire sur le site officiel de Diablo Immortal et d'être l'un des petits chanceux à être sélectionnés.