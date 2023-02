The Last of Us Part I : la sortie sur PC repoussée de trois semaines

Alors que la série The Last of Us est en train de connaître un immense succès, The Last of Us Part I, remake du premier épisode de la licence, a repoussé de trois semaines sa sortie sur PC.

[Mis à jour le 3 février 2023 à 17h32] The Last of Us crève le petit écran depuis la parution du premier épisode de la série HBO mi-janvier dernier. Une nouveauté qui a eu le don de faire connaitre au monde entier l'épopée créée par Naughty Dog. Or, le premier jeu de l'histoire de la franchise s'est vu entièrement remanié dans un remake excellentissime, paru dans un premier temps sur PS5. Prévu à l'origine pour le 3 mars sur PC, il a malheureusement été repoussé de trois semaines.

Annoncé à l'origine pour le 3 mars 2023 sur PC, The Last of Us part I a été repoussé au 28 mars 2023. Un report de trois semaines qui offrira un peu plus de temps aux équipes de Naughty Dog pour adapter cette exclusivité console au format PC. Le studio s'est exprimé : "Nous voulons être surs que The Last of Us Part I sur PC se lance sous sa meilleure forme possible. Ces semaines supplémentaires nous permettront d'assurer la qualité de cette version de The Last of Us, afin qu'elle corresponde à vos attentes et aux nôtres."

© Naughty Dog

Si vous souhaitez passer le cap et vous lancer dans The Last of Us, le remake The Last of Part I est probablement la meilleure option pour vous. Cette sortie tout droit issue des studios de Naughty Dog en 2022 est disponible sur PS5 et en mars prochain sur PC, et vous la retrouverez d'ailleurs sur Steam. Mais attention, n'oubliez pas que le prix de base de ce jeu est de 59,99 €, même sur Playstation 5, et que toute offre à un prix supérieur serait illégitime.

The Last of Us part I est disponible depuis quelques semaines en précommande sur Steam. Le jeu est prévu pour le 3 mars 2023 sur la plateforme. Vous l'y trouverez au prix modique de 59,99 €. Il faudra en revanche s'armer d'une configuration assez solide pour en profiter dans les meilleures conditions, bien que Steam n'ait pas encore définit les configurations minimales et recommandées pour y jouer.

Si vous aviez envie de vous plonger dans la duologie complète de The Last Us, The Last of Us 2 est quand à lui à 19,99 € chez Amazon, et actuellement au top des ventes de jeux PS4/PS5. Le jeu est compatible avec les deux générations de console, mais on ne peut pas encore le trouver sur PC.

Vous pouvez également vous plonger dans le premier volet original remasterisé, bien plus abordable que The Last of Us part 1.

Avec une note qui atteint sans sourciller les 88/100 sur Metacritic (pour 64 tests), autant vous dire que The Last of Us Part 1 se place haut sur la liste des meilleurs jeux de l'année. La nouvelle recréation de Naughty Dog semble largement convaincre, en France comme Outre-Atlantique, grâce à sa technique irréprochable qui sublime un matériau original déjà grandiose. C'est l'avis de nos confrères de GameBlog, qui lui attribuent sans broncher 10/10 : "Peu importe comment on se place dans le débat, The Last of Us Part 1 est un véritable coup de poing. Performance technique d'exception, révision remarquable d'un gameplay vieillot voire bancal, atmosphère sublimée, cinématiques encore plus poignantes et environnements plus réalistes que jamais, ce remake nous offre un jeu plus frappant et viscéral que jamais."

Du côté de Gamekult, les questionnements sur la pertinence et le prix d'un tel remake subsistent, mais sont contrebalancées par la justesse du jeu. Et ajoutez à cela le fait que The Last of Us premier du nom reste sur une autre planète comparé à son successeur, vous obtiendrez une note de 8/10 : "Non ce remake n'était pas indispensable. Non, il ne mérite pas 80 € d'investissement, surtout pas de la part de quelqu'un qui connaît déjà le jeu par coeur. Il n'empêche que c'est un remake qui, dans les limites de ce qu'il prétend être, sait parfaitement ce qu'il peut apporter de significatif à sa propre expérience, et le fait avec une adresse remarquable."

Pour ce qui est de nos confrères anglophones, l'émerveillement reste le même, chez IGN, on lui offre 9/10 : "Remake magnifique et maîtrisé de l'un des piliers du panthéon Playstation, The Last of Us Part I est la meilleure façon de jouer ou de rejouer au classique jeu de survie de Naughty Dog. Les améliorations frappantes qu'il offre à son monde entièrement reconstruit sont complémentées par le raffinement subtil des performances de ses acteurs, et bien qu'il soit équipé des améliorations positives apportées par sa suite (The Last of Us 2), les améliorations de mouvement et d'IA apportent une différence bienvenue dans un jeu déjà incroyable."