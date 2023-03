The Last of Us série : une saison 2 annoncée ? A quelle date ?

THE LAST OF US SERIE. Alors que la série événement The Last of Us termine sa diffusion sur Prime Video avec son épisode 9, les téléspectateurs se demandent si une saison est prévue et si oui quand ils pourront la découvrir.

[Mis à jour le 13 mars 2023 à 10h07] La série The Last of Us a achevé la diffusion de sa première saison le lundi 13 mars 2023 sur HBO aux Etats-Unis et sur Prime Video en France. Cette première saison composée de 9 épisodes a permis aux téléspectateurs de découvrir l'univers post-apocalyptique du jeu The Last of Us créé par Naughty Dog sur Playstation 3 en 2013. Accueilli de très bons chiffres d'audiences, la série a créé l'événement de ce début d'année 2023 et a rapidement été renouvelée pour une deuxième saison par HBO. The Last of Us saison 2 arrive, mais quand ? Dans une interview avec Collider, Pedro Pascal expliquait qu'il n'était pas impossible que le tournage de la saison 2 débute d'ici la fin 2023, ce qui laisserait la porte ouverte à une diffusion fin 2024. Pour autant, rien n'est moins sûr et ce genre de productions sérielles, comme House of the Dragon, prend énormément de temps si bien qu'on pourrait plutôt s'attendre à découvrir la saison 2 de The Last of Us plutôt courant 2025.

Comment regarder la série The Last of Us en streaming en France ? La nouvelle série événement de HBO est uniquement disponible en streaming en France. Après la signature d'un accord entre Prime Video et Warner, c'est sur la plateforme de streaming d'Amazon que la série est disponible sur internet. Un nouvel épisode est diffusé chaque lundi en simultanée avec la diffusion américaine soit à 3 heures du matin. La série The Last of Us est diffusée sans surcoût pour les abonnés Prime Video. Pour rappel, l'abonnement annuel à Prime coûte 69,90€ et 6,99€ dans son format mensuel.

Le 27 janvier 2023, après avoir diffusé les deux premiers épisodes de The Last of Us, HBO a fait savoir qu'elle renouvelait sa nouvelle série événement pour une deuxième saison. L'annonce n'a surpris personne étant donné que la série avait signé le deuxième meilleur démarrage pour une nouvelle production HBO depuis 2010. De plus, la série avait par ailleurs plus rassemblé en deuxième semaine que pour son lancement, une donnée rassurante sur le bouche-à-oreille très positif autour de The Last of Us. La saison 1 adaptait l'intégralité du premier jeu de Naughty Dog. La saison 2 devrait donc commencer à adapter le second jeu.

L'adaptation de The Last of Us est un des futurs projets ambitieux de la chaîne HBO aux Etats-Unis. Le casting du duo Joel/Ellie, personnages principaux des jeux vidéo The Last of Us, est officiel et composé de Pedro Pascal d'un côté et de Bella Ramsey de l'autre. Connu notamment pour le rôle d'Oberyn Martell dans Game of Thrones et du Mandalorien dans la série Star Wars de Disney+ The Mandalorian, Pedro Pascal jouera le rôle de Joel dans la série The Last of Us. Il sera accompagné dans le rôle d'Ellie par Bella Ramsey surtout connue pour son interprétation de Lyanna Mormont dans la série Game of Thrones.

The Last of Us est un diptyque de jeux vidéo développés par Naughty Dog en exclusivité pour les consoles Playstation de Sony. Vingt ans après l'explosion d'une pandémie, on y incarne Joel, un survivant aguerri marqué par de lourds traumatismes, qui se voit confier une mission d'importance : escorter une jeune femme, Ellie, en dehors d'une zone de quarantaine et traverser les Etats-Unis pour espérer trouver un remède. Ensemble, ils vont devoir compter l'un sur l'autre pour survivre dans un monde où humains et infectés représentent des dangers de tous les instants.

La série The Last of Us doit être diffusée sur la chaîne câblée américaine HBO. Craig Mazin, créateur et scénariste de la série Tchernobyl, et Neil Druckmann, directeur créatif et co-scénariste des jeux The Last of Us, serviront en tant que producteurs exécutifs et scénaristes pour la série. Côté réalisation, HBO a embauché le cinéaste russe Kantemir Balagov pour tourner l'épisode pilote de la série. Son deuxième long métrage, Une Grande Fille, a été salué du Prix de la mise en scène dans la catégorie Un Certain Regard au Festival de Cannes 2019. Pour l'heure, la série The Last of Us n'a pas encore de date de diffusion sur HBO.