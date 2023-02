Destiny 2 Lightfall : à quelle heure découvrir la nouvelle extension ?

Destiny 2 entre dans le dernier chapitre de sa longue et prestigieuse histoire. Lightfall sera disponible d'ici quelques heures, l'occasion de faire un point sur cette extension massive.

Depuis plus de 5 ans, Destiny 2 rassemble tout une communauté de joueurs plus passionnés les uns que les autres. Cette pépite issue des studios de Bungie, créateurs de la célébrissime série Halo, tient en haleine ses gardiens en ayant perfectionné le système de jeu service, proposant différents DLCs et extensions qui prolongent et développent son scénario épique. Le résultat ? Une communauté de fans dédiée contribuant au succès du seul et unique FPS MMO dans le catalogue des jeux triple A. Il faut dire que Destiny 2 a su verrouiller l'intérêt de ses joueurs par un système de looter-shooter extrêmement bien rôdé. Aujourd'hui, le jeu entre dans le dernier chapitre de son histoire avec Lightfall, dernière extension avant l'arrivée espérée d'un Destiny 3. On fait le point sur cette extension massive juste ci-dessous.

Quand et à quelle heure sera disponible Destiny 2 : Lightfall ?

Commençons par le plus important, les horaires de sortie de Lightfall. L'extension sera disponible dès le mardi 28 février à 18h00 (heure française) selon les plans de Bungie. Le jeu sera d'ailleurs en maintenance pour préparer l'arrivée de cette mise à jour massive pendant 24 heures, c'est à dire dès le lundi 27 février à 18h00 (heure française également). Mais attention, les lancements d'extension ne sont pas la matière préférée des serveurs de Bungie, et il est très probable que l'on prévoie des difficultés de connexion au jeu dès mardi soir. Nous vous invitons à consulter régulièrement le Twitter de Bungie pour des informations en temps réel sur l'état des serveurs.