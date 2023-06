Marvel's Spiderman 2 : date de sortie, prix, gameplay... Le prochain hit de la PS5 en infos

Pour tous les fans de l'univers Marvel, Sony nous prépare une sortie de taille sur PS5 avec l'arrivée de Marvel's Spiderman 2. Un titre ambitieux qui nous réserve de nombreuses surprises.

Si l'on devait associer Playstation avec une grande franchise, ce serait sans aucun doute Spiderman. Depuis 2002, la marque nipponne publie les aventures de l'homme-araignée dans des jeux plus légendaires les uns que les autres, et a récemment relancé la machine avec la sortie de Marvel's Spiderman sur Playstation 4 en 2018. Puis, en 2020, Miles Morales rejoint la franchise pour un jeu paru pour la sortie de la Playstation 5, et ouvrant la voie à l'arrivée du multivers dans ces très populaires jeux vidéo. Nous voici aujourd'hui en été 2023, 21 ans après la sortie du premier jeu Spiderman, et Sony se devait de marquer le coup lors de son tout dernier Playstation Showcase. Et l'entreprise japonaise a une nouvelle fois mis la barre très haute avec l'annonce de la sortie de Marvel's Spiderman 2.

Peter Parker, Miles Morales, le Lézard, Kraven... Tous les acteurs sont réunis pour proposer une aventure épique aux fans de la série. Le jeu reprendra évidemment la ville de New-York comme terrain de jeu de nos deux héros, avec en énorme surprise l'arrivée du Symbiote qui semble avoir pris possession de notre très cher Peter Parker. Le jeu ne semble pas pour l'instant proposer de mode multijoueur, mais reste formulé comme un monde ouvert où nos hommes-araignées pourront se déplacer à leur guise en se balançant entre les buildings. Côté gameplay, on reste sur une caméra à la troisième personne avec des combats dynamiques, des déplacements jouissifs et des dialogues qui nous réservent quelques surprises. Notamment avec un Peter Parker clairement impacté par sa collaboration avec le Symbiote.

Quelle sera la date de sortie de Marvel's Spiderman 2 ?

Marvel's Spiderman 2 n'a pas encore de date de sortie officielle, mais plutôt une fenêtre. Les joueurs peuvent attendre cette suite pour l'automne 2023, le temps que son développeur Insomniac Games apporte les touches finales à une développement qui aurait commencé il y a presque cinq ans. On retrouvera bien évidemment le jeu en exclusivité sur Playstation 5, n'en déplaise aux joueurs PC. Pour ces-derniers, on peut espérer une sortie quelques mois après celle sur PS5.