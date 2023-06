Fable 4 : le jeu fait une apparition remarquée au Xbox et Bethesda Showcase

Parmi les grandes licences Xbox, on retrouve bien évidemment Fable, le célèbre jeu de rôle de Playground Games. Après plus de dix ans d'absence, la licence est de retour avec son fameux Fable 4.

La saison estivale du jeu vidéo s'est bien lancée ces derniers jours avec le début de la Summer Game Fest 2023. Parmi les nombreuses conférences diffusées dans le cadre de l'évènement de Geoff Keighley, une était particulièrement attendue : Le Xbox & Bethesda Showcase 2023. En effet, le mastodonte du jeu vidéo se devait de rassurer les fans de l'univers Xbox, après deux sorties exclusives totalement ratées (Redfall et Darktide), et assurer sa pertinence sur un marché dominé par Sony et sa Playstation 5. Or, le géant vert a sorti un atout de taille de sa botte sous la forme de Fable 4. Le RPG est de retour avec un nouvel épisode après plus de dix ans d'absence, un reboot développé cette fois par Playground Games à qui l'on doit les excellents Forza Horizon.

Pour ce qui est d'une éventuelle date de sortie de Fable, toujours aucune mention n'a été faite par Xbox ou Playground Games, mais il ne faudra pas attendre le jeu avant 2024. Evidemment, le jeu reprend son ton décalé et ses personnages loufoques, à l'image de son trailer qui nous a fait découvrir une nouvelle héroïne de taille plutôt modeste. On peut aussi relever des graphismes assez impressionnants capturés directement sur Xbox Series X. La console sera le terrain d'accueil exclusif de cette nouvelle sortie que l'on attend également sur PC. En ce qui concerne le gameplay exact de cet épisode très attendu, il faudra encore patienter avant d'avoir plus d'informations de la part de Playground Games, notamment à la fin de l'été avec la Gamescom 2023.