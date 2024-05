Candidats aux élections européennes 2024 : la liste officielle et complète, un record battu !

Tous les candidats aux élections européennes de 2024 sont officiellement connus. Pas moins de 37 listes ont été publiées au Journal officiel ce samedi 18 mai 2024.

Ce sont pas moins de 37 listes qui seront sur la ligne de départ le 9 juin, un chiffre record puisque le précédent remonte aux européennes en 2019, avec 33 listes. Les listes officielles sont publiées dans un ordre établi par le ministère. Le nom et la composition de chaque liste sont également précisés. Voici l'ensemble des listes selon les dénominations et l'ordre officiels :

M. FIDÈL' - POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE M. PONGE Philippe - POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! Mme MARÉCHAL Marion - LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR (Reconquête!) Mme AUBRY Manon - LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE M. BARDELLA Jordan - LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN (RN) Mme TOUSSAINT Marie - EUROPE ECOLOGIE M. AZERGUI Nagib - FREE PALESTINE Mme THOUY Hélène - PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI M. TERRIEN Olivier - PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES Mme ZORN Caroline - PARTI PIRATE Mme HAYER Valérie - BESOIN D'EUROPE (Renaissance) M. ALEXANDRE Audric - PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L'ARMEE EUROPEENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE ! Mme CHOLLEY Marine - ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE M. WEHRLING Yann - ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES M. ASSELINEAU François - LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX M. SIMONIN Michel - PAIX ET DECROISSANCE M. FORTANÉ Jean-Marc - POUR UNE AUTRE EUROPE M. BELLAMY François-Xavier - LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE (LR) Mme ARTHAUD Nathalie - LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS M. LARROUTUROU Pierre - CHANGER L'EUROPE (Nouvelle Donne) M. RENARD-KUZMANOVIC Georges - NOUS LE PEUPLE Mme LABIB Selma - POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! (NPA) Mme ADOUE Camille - " POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE ! " PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS M. PHILIPPOT Florian - L'EUROPE ÇA SUFFIT ! (Les Patriotes) M. HUSSON Edouard - NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS M. BONNEAU Pierre-Marie - FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE M. GLUCKSMANN Raphaël - REVEILLER L'EUROPE (Place Publique - PS) M. HOAREAU Charles - NON A L'UE ET A L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRES SOCIAL M. LASSALLE Jean - ALLIANCE RURALE M. LALANNE Francis - FRANCE LIBRE M. LACROIX Guillaume - EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE Mme ELMAYAN Lorys - LA RUCHE CITOYENNE M. DEFFONTAINES Léon - GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL (PC) M. COSTE-MEUNIER Gaël - DEFENDRE LES ENFANTS M. GOVERNATORI Jean Marc - ÉCOLOGIE AU CENTRE M. TRAORÉ Hamada - DEMOCRATIE REPRESENTATIVE Mme PATAS D'ILLIERS Laure - ESPERANTO LANGUE COMMUNE

La validation et la publication des listes marque une nouvelle étape dans la campagne des élections européennes. Officiellement en course désormais, les différents candidats ont jusqu'au 23 mai pour remettre leurs affiches officielles et leurs bulletins de vote à la commission nationale de propagande pour contrôle de conformité, avant le lancement officiel de la campagne prévu le lundi 27 mai.

Les sondages sur les élections européennes donnent pour l'instant une avance écrasante à la liste du Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella, qui se trouve en 5e position selon l'ordre officiel ci-dessus. Il est suivi de la liste macroniste de Valérie Hayer (11e dans l'ordre officiel), elle-même talonnée par Raphaël Glucksmann, soutenu par le PS (27e).

Qui sont les huit principales têtes de liste ?

Voici les principales têtes de liste de ces élections européennes 2024 selon le classement provisoire des sondages.

► Jordan Bardella pour le Rassemblement national

Déjà eurodéputé depuis 2019, le président du Rassemblement national veut rempiler un nouveau mandat au Parlement européen. Le jeune politique espère voir une nouvelle fois sa liste arriver en tête des résultats des élections européennes, comme en 2019 lorsque son parti avait devancé la majorité présidentielle d'un tout petit point, mais il souhaite cette fois creuser l'écart. Jordan Bardella est conforté par les résultats des sondages qui donnent un net avantage à la liste d'extrême droite depuis plusieurs mois.

Sur la liste du Rassemblement national, figure en 2e position, Malika Sorel-Sutter, essayiste, ancienne membre du Haut Conseil à l'intégration. Fabrice Leggeri, haut fonctionnaire, ancien directeur de Frontex a été désigné en 3e position. Le policier et syndicaliste Matthieu Valet est lui 7e sur la liste du RN, alors que Pierre Pimpie, haut fonctionnaire, directeur général adjoint de l'établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) est 25eme. Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale et Louis Alliot, maire de Perpignan, premier vice-président du RN occupent les deux dernières places de la liste (80e et 81e).

► Valérie Hayer pour Renaissance et la majorité présidentielle

La majorité présidentielle a décidé de miser sur l'eurodéputée sortante Valérie Hayer pour mener sa liste. Le choix de cette tête de liste à tarder à venir, mais s'est imposé après les refus essuyés par le camp présidentiel. Inconnue du grand public, la parlementaire qui a été élue présidente du groupe Renew Europe en janvier 2024 connait les arcanes du Parlement européen, mais doit convaincre les électeurs quand la majorité peine à s'imposer en tête des intentions de vote.

Valérie Hayer compte dans sa liste de nombreux eurodéputés sortants qu'elle a côtoyé au Parlement ces cinq dernières années : l'ancien journaliste Bernard Guetta en numéro 2, l'élu et président de la commission de l'Environnement Pascal Canfin en numéro 4 ou encore Nathalie Loiseau en numéro 5 et qui avait été tête de liste en 2019. Et ces personnalités reconduites s'ajoutent quelques nouvelles têtes. La majorité doit surtout trouver l'équilibre pour que toutes les forces alliées soit justement représentées parmi les places éligibles.

► Raphaël Glucksmann pour le Parti socialiste et Place publique

La gauche socialiste a décidé de réitérer son alliance avec le parti Place publique pour les élections européennes et, comme en 2019, c'est l'un des fondateurs de la seconde formation qui porte la liste : Raphaël Glucksmann. L'eurodéputé connu pour porter ses combats politiques sur les réseaux sociaux s'impose comme la première force politique de gauche dans les sondages et grimpe progressivement depuis sa troisième place. Au point de créer une surprise ?

Le candidat du PS a été parmi les premiers à dévoiler la liste complète de ses 80 colistiers. Parmi eux, beaucoup sont des élus ou des responsable du PS : le secrétaire général du parti Pierre Jouvet est 3ème quand la présidente des Jeunes socialiste, Emma Rafowicz, est 8ème. Figurent aussi d'anciens députés comme Jean-Marc Germain (7e), Jean Mallot (33e) Jennifer de Temmerman (40e) ou Colette Capdevielle (74e). La parti Place publique compte toutefois une vingtaine de candidat dans la liste, notamment en 1ère, 4ème et 9ème position avec Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq et Thomas Pellerin-Carlin.

► Marie Toussaint pour Europe-Ecologie-Les Verts

Chez les écologistes, la nouvelle génération prend la relève et c'est l'eurodéputée Marie Toussaint qui a été nommée tête de liste pour les élections de 2024. Mais la nouvelle tête de liste d'EELV va-t-elle réussir à faire aussi bien que Yannick Jadot en 2019 ? A l'époque la liste écologiste était arrivée en troisième position dans les résultats du scrutin et était la première force de gauche. Aujourd'hui le parti politique ne semble pas en mesure de dépasser la barre des 10% d'après les résultats des sondages et est au coude-à-coude avec le parti des insoumis.

Parmi les 12 eurodéputés en poste, sept sont reconduits dans la liste de Marie Toussaint, dont certains en bonne position : David Cormand en 2ème position, Mounir Satouri à la 4ème place, Benoît Biteau en 6ème et Caroline Roose en 7ème. Le parti a aussi inclus des profils de militants comme l'élue municipale Mélissa Camara à la 3ème place, la sociologue Majdouline Sbai en 5ème position et le responsable associatif Abdoulaye Diarra en numéro 8. Le parti a aussi misé sur quelques candidats d'ouverture avec Priscillia Ludosky, connue pour être l'une des initiatrices du mouvement des Gilets jaunes, et Flora Ghebali. Cette dernière candidature n'a toutefois pas fait l'unanimité chez les écologistes. Enfin, des figures historiques d'EELV sont aussi en lice, à des places non éligibles, pour attirer les électeurs : Noël Mamère (78e), Eva Joly (79e) et le sénateur et ancien eurodéputé Yannick Jadot (80e).

► François-Xavier Bellamy pour Les Républicains

C'est François-Xavier Bellamy qui mène la liste des Républicains, comme lors des précédentes élections européennes. Le politique de droite n'avait pas fait des exploits avec tout juste 8,4% des voix, mais le parti politique a décidé de lui refaire confiance. Avec ce scrutin c'est le maintien des quelques élus Républicains au Parlement européen qui est en jeu.

La première liste LR de 31 noms a été dévoilée, on y retrouve plusieurs eurodéputés chevronnés, et quelques surprises concoctées par les ténors du parti. Voici les 20 premiers candidats avec en chef de file, François-Xavier Bellamy. Puis, Cécile Imart, Christophe Gomart, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, Nadine Morano, Brice Hortefeux, Nathalie Colin-Oesterlé, Guilhem Carayon, Anne Sander, Geoffroy Didier, Emmanuelle Mignon, Frédéric Nihous, Valérie Boyer, Jean-Pierre Audy, Laure Vendegou, Aurélien Caron, Charlotte Vaillot, Nicolas Lacroix et Nathalie Porte.

► Manon Aubry pour La France insoumise

La France insoumise souhaitait voir les forces de gauche réunies sur une même liste pour les élections européennes sur le modèle de ce qui avait été fait pour les précédentes élections législatives avec la Nupes. Mais la coalition fragilisée a finalement explosé avant le début de la campagne électorale, coupant court aux espoirs des insoumis. C'est donc finalement Manon Aubry qui a été nommée pour porter la liste des insoumis.

La liste LFI est désormais connue. Voici les 20 premiers candidats avec en tête de liste, Manon Aubry. Puis, Younous Omarjee, Marina Mesure, Anthony Smith, Leïla Chaibi, Arash Saeidi, Rima Hassan, Damien Carême, Emma Fourreau, Aurélien Le Coq, Carine Sandon, Daniel Ibanez, Sévreine Véziès, Mohamed Bensaada, Muriel Pascal, Nordine Raymond, Marie Mesmeur, Mickaël Idrac, Camille Hachez et Brahim Ben Ali.

► Marion Maréchal pour Reconquête

Le parti Reconquête qui est apparu dans le paysanne politique français lors de la dernière présidentielle s'engage dans ses premières élections européennes. Et c'est Marion Maréchal, vice-présidente du parti zemmouriste, qui est tête de liste. La nièce de Marine Le Pen se retrouve encore adversaire du parti d'extrême droite historique qu'est le Rassemblement national, mais dans les résultats des sondages le parti lepéniste est loin devant son rival conservateur.

Marion Maréchal a dévoilé les douze premiers noms de sa liste parmi lesquels on retrouve des proches d'Eric Zemmour, des cadres du parti ou des élus qui ont été les premiers à rejoindre l'aventure Reconquête. Après Marion Maréchal, c'est un autre vice-président du parti qui est numéro 2 : Guillaume Peltier. Sarah Knafo conseillère politique et compagne d'Eric Zemmour est en 3ème position. Arrivent en suivant : Nicolas Bay (vice-président du parti), Laurence Trochu, Stanislas Rigault (président de Génération Z), Agnès Marion, Jean Messiha (Haut-fonctionnaire et polémiste), Sophie Grech, Philippe Vardon, Eve Froger et Damien Rieu.

► Léon Deffontaines pour Le Parti communiste français

Au Parti communiste français, choix a été fait de miser sur l'avenir du parti pour les élections européennes. Le jeune Léon Deffontaines, poulain de Fabien Roussel, mènera la liste. Le secrétaire général des Jeunes communistes participe à sa première élection en tant que candidat et s'il est inconnu du grand public, il bénéficie de la popularité et de l'expérience de son mentor. Mais cela sera-t-il suffisant pour permettre aux communistes français de revenir siéger au Parlement européen ?

En plus du Parti communiste français, trois autres partis sont présent sur la liste de Léon Deffontaines : la Gauche républicaine et socialiste (GRS), le mouvement créé par l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg, L'Engagement, et Les Radicaux de Gauche. Ces trois forces se partagent une vingtaine de places. Le reste de la liste est essentiellement composé d'élus communistes, de militants et d'une vingtaines de syndicalistes.

Qui sont les autres candidats aux élections européennes ?

Les huit principaux partis ne sont pas les seuls à se placer sur la ligne de départ avant les élections européennes. Près d'une trentaine d'autres listes se sont faites connaître, une dizaine sont portées par des personnalités habituées aux élections ou par des partis à résonnance nationale.