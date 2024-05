Mask Singer : la star quasi démasquée, la Main et l'Epouvantail en ballotage...

La star internationale a donné plusieurs indices aux jurés et public de Mask Singer 2024, dont c'est ce soir la troisième émission de la saison 6. Chanteuse, ses titres auraient été repris par Jennifer Lopez, Harry Styles et même Madonna.

En direct

22:52 - La star internationale se dévoile et il s'agit de.. Après avoir chanté "Stand by me", B.O du film du même nom, la star internationale, 80 ans, a enlevé le masque pour révéler son vrai visage. Et il s'agit d'une légende du disco dont le nom avait déjà été évoqué : Gloria Gaynor ! Kev Adams et Inès Reg avaient vu juste !

22:33 - La star internationale a gagné de prestigieux prix, nouveaux indices Nouveaux indices autour de la star internationale (qui fait 1,65 m !) invitée sur le plateau de la saison 6 de Mask Singer. « Je n’arrive jamais à dire adieu, en plus je dors en costume, ce n’est pas la première fois qu’on dit de moi que je suis une reine, j’ai toujours revendiqué l’émancipation féminine. (...) J’aime rire, fédérer et mettre l’ambiance, jamais je n’aurais imaginé que mes chansons gagnent à ce point le monde, c’est arrivé à un stade que ça m’a dépassé. J’ai gagné deux Grammy Awards, je suis qui je suis et personne ne me changera »

22:27 - Le deuxième face-à-face remporté par la Libellule Libellule 1/Epouvantail 0. Le match opposant les deux personnalités costumées s'est soldé par une victoire de l'insecte. La Libellule continue l'aventure et est qualifiée pour la semaine prochaine. L'Epouvantail est en ballotage. Va-t-on savoir qui se cache derrière le masque ?

22:23 - Sous les ailes de la Libellule, Fauve Hautot ? C'est en tous cas l'hypothèse de l'enquêteur Kev Adams qui trouve la chorégraphie de la Libellule sur "Dance the Night" de Dua Lipa (Barbie) très aboutie. Pour ses autres camarades du jury, il pourrait plutôt s'agir de Malika Ben Jelloun, Tatiana Silva ou Laurie Thilleman.

22:20 - Trois hypothèses des jurés pour L'Epouvantail Après la prestation de L'Epouvantail et ses remerciements livrant quelques indices, les jurés ont imaginé trois possibilités sous le masque : le comédien de théâtre Michel Fau et deux membres de la bande à Fifi : Tarek Boudali et Julien Arruti.

22:05 - La star internationale : une chanteuse reprise par Madonna et Harry Styles Dans son magnéto spécial, la star internationale en a dit davantage sur elle : « Ma vie est un véritable film avec du danger, des stars et des immenses succès. Dire que tout cela n’aurait pu ne jamais arriver, que ma passion aurait pu me coûter ma vie (...) J’ai vendu des millions d’albums. Jennifer Lopez, Harry Styles ont chanté mes chansons, même Madonna a repris un de mes morceaux. (...) Même dans les scénarios les plus fous, on ne peut pas imaginer un tel destin. (...) La garde républicaine a joué un de mes chansons à l’Elysée". Tout de suite les jurés pensent à Shakira mais la première question règle le problème : "Etes vous originaire d’Amérique du sud ?" lui demandent-ils. Réponse négative.

21:49 - Premier vote : le Léopard qualifié Après deux prestations sublimes, les jurés ont voté et ont désigné le Léopard pour revenir la semaine prochaine. La Main est donc en ballotage et revient plus tard dans la soirée pour le deuxième vote qui pourrait lui être fatale.

21:39 - De nouveaux indices pour la Main Un nouveau clip autour du costume de la Main a été diffusé, pour aider le jury et les téléspectateurs à comprendre qui se cache et combien de personnes ont investi le costume. "Ensemble nous pouvons combattre et redonner le sourire aux plus démunis", dit la Main dans le clip. "Un masque, une cape, une voix et des milliers de fidèles", ajoute-t-elle. Après l'interprétation de la Main, les jurés délibèrent : Chantal Ladesou pense au groupe les L5 avant de se raviser pour le cuisinier Grégory Cuilleron, Laurent Ruquier évoque La Compagnie Créole... Lors des remerciements à sa fausse remise de prix, la Main lâche : "Merci de nous avoir remis ce Prix", ne laissant plus planer de doute sur le fait qu'ils sont plusieurs.

21:39 - Chimène Badi ou Isabelle Boulay derrière le Léopard ? Après la superbe prestation du Léopard sur la B.O. du Roi Lion avec la troupe de la comédie musicale, Chantal Ladesou propose Chimène Badi derrière le masque et Inès Reg la suit. En revanche Laurent Ruquier n'y croit pas et propose Isabelle Boulay. Pour les internautes, pas de doute : le Léopard ne peut être que Chimène Badi. "Chimène Badi depuis le début", "Il n'y a qu'une voix comme celle-là et me dites pas qu'ils vont pas reconnaître Chimène Badi, tellement magnifique"...

21:21 - Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Jason Statham et Antonio Banderas connaissent bien la Reine de Glace Premier indice distillé ce soir dans Mask Singer au sujet de la Reine de Glace : la star internationale derrière le costume connaît bien les quatre comédiens d'Expandables 3, à savoir Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Jason Statham et Antonio Banderas. "J'étais en Espagne, mon manager m'a dit qu'il y avait l'avant-première d'Expandables 3, j'ai voulu prendre une photo avec eux mais quand ils m'ont vu, ce sont eux Wesley Snipes, Sylvester Stallone, Jason Statham et Antonio Banderas qui sont venus vers moi". Kev Adams pense que c'est une star espagnole.

21:01 - Le Léopard, premier à chanter ce soir : et si c'était.. Dans une vidéo exclusive dévoilée sur TF1+, on apprend que le premier personnage de la soirée à chanter sera le Léopard. La célébrité cachée sous le costume interprètera "L'histoire de la vie", chanson extraite de la B.O. du film Disney Le Roi Lion. Bien que Kev Adams connaisse déjà l'identité du Léopard, celle-ci reste un mystère pour Chantal Ladesou, Laurent Ruquier et Inès Reg. Ils sont désormais sur la piste de Chimène Badi et Isabelle Boulet.

20:42 - Clin d'oeil au Festival de Cannes Ce soir dans Mask Singer, la thématique retenue pour faire chanter les célébrités masquées est le cinéma ! Les personnalités qui se succèderont sur la scène reprendront des bandes originales de films très connus comme "Dance The Night" de Dua Lipa que la star internationale a composé pour le film Barbie de Greta Gerwig, présidente du jury du 77e Festival de Cannes.

20:26 - L'Epouvantail connaît Sandrine Kiberlain : tous les pronostics des enquêteurs L'Epouvantail donne du fil à retordre aux enquêteurs. Sous ce déguisement sorti tout droit de la saison d'Halloween se cache une célébrité qui a déjà joué au cinéma, au théâtre ou à la télévision avec... la comédienne Sandrine Kiberlain. Après diverses considérations, Laurent Ruquier pense à Patrick Préjean, rallié par Kev Adams, Inès Reg mise sur François-Xavier Demaison et Chantal Ladesou pense plutôt à Gérard Darmon.

20:16 - La Main : et si ils étaient deux dans le costume ? L'un des costumes le plus déroutant est sans doute La Main et son look de Frankenstein. Ses doigts épais pourraient-ils cacher non pas une mais deux célébrités ? C'est en tous cas l'une des hypothèses qui circulent. Pour preuve les deux voix entendues lors des performances scéniques : une voix de femme sur "Le monde est stone" puis une voix d'homme sur "Quand je vois tes yeux" de Dany Brillant.