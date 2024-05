Festival de Cannes 2024 : quelles stars attendues sur la Croisette ce dimanche ?

Le Festival de Cannes débute sa sixième journée ce dimanche 19 mai. Kevin Costner, Demi Moore, Denis Quaid… De nombreuses stars sont attendues sur le tapis rouge.

11:29 - Hollywood très bien représenté sur le tapis rouge du Festival de Cannes ce soir Ce sont des stars hollywoodiennes qui feront sensation lors des différentes montées des marches organisées ce dimanche 19 mai. Pour Horizons, Kevin Costner devrait être entouré des stars de son western, à savoir Sienna Miller, Sam Worthington, Jamie Campbell Bower ou encore Luke Wilson. Film français de Coraline Fargeat, The Substance a toutefois une distribution américaine, avec Demi Moore, Margaret Qualley (également au casting de Kinds of Kindness) et Dennis Quaid.