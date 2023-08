Ne jetez pas ces petits sachets : ils ont plusieurs utilisations cachées mais bien utiles

Ces sachets de silice sont inclus avec la majorité des produits que nous commandons. Mais plutôt que les jeter et les gâcher, ils sont très utiles dans de nombreux cas. Les voici.

Lorsque vous recevez un nouveau sac ou une paire de chaussures, il y a souvent un petit extra inclus dans la boîte : les fameux sachets de silice. Et bien sûr, vous suivez les instructions indiquées sur l'emballage, à savoir jeter ces sachets. Donc, après avoir déballé vos nouveaux articles, ces petits sachets finissent directement à la poubelle. Mais c'est une erreur !

Car même si ces petits sachets peuvent créer un désordre si on les perce et que les petites billes de gel se répandent, il y a plusieurs façons de les utiliser à la maison. Voici cinq des utilisations les plus ingénieuses :

1. Sauver votre téléphone

Cela nous est tous arrivé : on fait tomber le téléphone dans les toilettes, une flaque d'eau, la baignoire des enfants, on le mouille sous la pluie... Si votre téléphone est mouillé, la silice est une alliée parfaite pour le sauver. Démontez le téléphone autant que possible et placez-le avec les sachets de silice pour le protéger des dommages causés par l'humidité.

2. Une meilleure visibilité dans la voiture

Il est dangereux de conduire avec un pare-brise embué. C'est un problème courant lorsqu'on entre dans la voiture après avoir été mouillé par la pluie. Une astuce est de placer un sachet de silice sur le tableau de bord. Non seulement ils éliminent l'humidité, mais ils empêchent aussi l'apparition de buée.

3. Conservez l'éclat de votre argenterie

L'argenterie est belle, mais elle peut facilement noircir. Ces sachets peuvent vous aider à ce sujet. Placez quelques-uns dans le tiroir à couverts et profitez de la brillance durable de votre argenterie.

4. Protégez les vieux souvenirs

Certains sont plus nostalgiques que d'autres. Les vieilles photos, les dessins d'enfants, les lettres d'amour, etc., sont des choses que nous souhaitons garder. Les sachets de silice peuvent aider à protéger ces précieux souvenirs. Placez les sachets avec vos souvenirs pour les protéger de l'humidité.

5. Utilisez-les pour sécher des fleurs

Les fleurs séchées sont jolies pour décorer la maison. Vous pouvez utiliser ces petites billes pour sécher les fleurs - et en bonus, vous pouvez les laisser avec les fleurs une fois qu'elles sont sèches. Elles absorbent en effet l'humidité, permettant ainsi aux fleurs de conserver leur beauté.