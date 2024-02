60 millions de consommateurs met en garde : ces box TV sont infectées par un virus

L'utilisation de certaines box TV peut s'avérer extrêmement dangereux pour vos données personnelles et bancaires. 60 millions de consommateurs indique comment se prémunir contre les risques éventuels.

Le marché des box TV est en plein essor depuis plusieurs années. Aux box des opérateurs internet, se sont ajoutées les box connectées. Ces petits boitiers que l'on retrouve facilement en magasin et sur des sites de vente comme Amazon, Fnac ou même en revente via LeBonCoin ont la cote. Pour cause : elles permettent d'équiper des téléviseurs trop datés techniquement afin de leur octroyer plusieurs applications comme Netflix, myCanal, Spotify, Twitch ou encore Prime Video. Certains boitiers permettent même de disposer de quelques jeux sur sa télévision avec des titres reconnus comme Final Fantasy ou Asphalt.

Il existe aujourd'hui une multitude de marques spécialisées (ou non) dans les boitiers TV Android. Des constructeurs comme Xiaomi ou même Nvidia, que l'on connait plutôt pour leurs smartphones ou cartes graphiques, sont notamment présents sur ce marché avec des boitiers pensés pour équiper vos téléviseurs.

Pourtant, ces boitiers TV Android seraient également sujets à de nombreuses inquiétudes. Le site 60 millions de consommateurs met notamment en garde les utilisateurs contre certains de ces boitiers achetés en ligne ou boutiques non spécialisées. Une étude récente de l'entreprise Human Security, spécialisée dans la cyber sécurité, a détecté près de 200 boitiers TV Android infestés par un virus intégré à leur architecture et tout simplement impossible à supprimer. Le fichier malveillant en question va alors infecter silencieusement votre installation et objets connectés afin de générer des revenus publicitaires ou subtiliser vos données personnelles.

Parmi les box TV concernées, on retrouve notamment les références suivantes : T95, T95Z, T95MAX, X88, Q9, X12PLUS et MXQ Pro 5G. Bien d'autres marques sont également concernées, mais toutes ont un point en commun : il s'agit de box non homologuées parmi les partenaires Google et souvent très bon marché. Pour connaître les marques partenaires d'Android (et donc Google), n'hésitez pas à vérifier sur le site officiel de la firme en bas de page.

Si vous disposez d'un boitier Android contaminé, il n'y a malheureusement pas d'autre alternative que de vous en débarrasser. Le virus incriminé étant directement intégré aux boitiers en question, vous ne pourrez pas vous le supprimer même en réinitialisant l'appareil. C'est pourquoi nous vous recommandons vivement de vous tourner vers les boitiers proposés par les partenaires de Google comme SONY, TCL ou encore Philips.