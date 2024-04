Apple dévoile la date d'une prochaine conférence, avant la Keynote de juin

Une Keynote Apple avant la Keynote. La marque à la pomme vient de communiquer sur son prochain évènement qui réserve visiblement des surprises hautes en couleurs.

C'est une nouvelle qui fait déjà parler d'elle. Alors que l'on s'attendait à une conférence au mois de juin pour le lancement des ses nouveaux produits, Apple surprend tout le monde. Sur la homepage de son site Apple.com, depuis quelques heures désormais, s'affiche une invitation laconique dont elle seule a le secret. Apple donne rendez-vous aux nombreux curieux lors d'une conférence, organisée le 7 mai 2024, à 16h, soit un mois avant sa Worldwide Developers Conference (WWDC), Keynote organisée en juin.

La Keynote de mai 2024 a été annoncée via une illustration pleine de couleurs, déclinée en plusieurs versions sur le site de la marque à la pomme. Et le visuel en dévoile déjà beaucoup sur les prochaines annonces de la firme de Cupertino. Le thème de cette conférence, autour du terme "Illustrez", ne laisse en effet pas de doute quant à l'identité d'un nouvel Apple Pencil. Son design est d'ailleurs très reconnaissable au premier plan de la déclinaison principale de l'image (en haut à gauche ci-dessous). La création, pourtant très explicite, laisse place à de nombreuses interrogation quant à de nouvelles révélations. Mais l'idée d'un nouvel iPad ou d'un outil dédié à la création graphique transparait clairement.

Les déclinaisons de la home du site d'Apple ce mardi 23 avril. © Capture Apple.com

Un Apple Pencil et un nouvel iPad dévoilés ?

Des produits sont en effet bien plus attendus par les abonnés de la marque que le pencil, mais rien ne sera officialisé avant l'évènement. Début avril, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman avait notamment évoqué la sortie d'un nouvel iPad Pro et d'un iPad Air. La marque américaine passerait à cette occasion aux écrans OLED, de plus haute qualité, sur l'ensemble des nouveaux iPad Pro. Le tout à des prix plus élevés évidemment que les dernières générations.

Il n'y a en revanche aucune chance de voir un iPhone 16 sortir du chapeau. La sortie des iPhone est traditionnellement annoncée lors de la grande Keynote Apple de rentrée, en septembre et l'année 2024 ne devrait pas déroger à la règle. Pour suivre la Keynote surprise d'Apple en mai, et bénéficier de toutes les informations sur ses nouveaux produits, il vous suffira de vous rendre sur la plateforme officielle de la marque apple.com, ce vendredi 7 mai à 16 heures.