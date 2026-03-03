C'est la fin : Netflix ne fonctionnera plus pour près de 80 millions d'utilisateurs, comment savoir si vous êtes concerné

Des millions de comptes Netflix ne pourront bientôt plus accéder à leurs films et séries.

Tout a une fin dans la vie, et cela vaut également pour votre compte Netflix ! Le géant du streaming a récemment fait une annonce qui a bouleversé bon nombre d'utilisateurs de par son importance : une grande partie des appareils qui disposent actuellement de Netflix vont s'arrêter progressivement.

Le nombre d'utilisateurs concernés n'est pas anodin : on parlerait de plus de 80 millions d'appareils dans le monde selon les dernières estimations. Cela concerne aussi bien des possesseurs de consoles de jeux vidéo que de vieilles télévisions Samsung, LG, Sony ou Panasonic. Heureusement, il existe un moyen simple et rapide de savoir si vous êtes concerné ou non.

La justification de Netflix quant à la décision d'arrêter de diffuser ses programmes sur certains supports est plutôt logique. La firme explique que les appareils concernés sont désormais trop vieux et qu'ils ne disposent plus de la mémoire ou des performances suffisantes pour continuer de fonctionner correctement. Si Netflix devait vraiment continuer à les alimenter, il y aurait de fortes chances que cela se solde par une multitude de bugs ou de crashs de l'application pendant le visionnage de films et séries.

C'est pourquoi Netflix a donc préféré prendre la dure décision de tout débrancher. Parmi les appareils mentionnés, on retrouve la Playstation 3 sortie il y a 20 ans et qui permettait à de nombreuses personnes de profiter d'applications comme Netflix sur leur télévision. D'ici les prochains jours, il ne sera plus possible de visionner de films et séries en passant par la console.

Mais la liste ne s'arrête pas qu'à la PS3 puisque plusieurs télévisions de grandes marques sont également concernées. Les smart TV de Samsung, LG, Panasonic et Philips qui ont plus de 10 ans sont également concernées. Les trois premières générations de boitiers Apple TV ainsi que les plus vieux Fire Sticks d'Amazon vont également perdre leur accès à Netflix très prochainement.

Le meilleur moyen de se prémunir - et d'éviter de perdre votre accès à Netflix - est encore de changer de matériel. Nul besoin d'investir dans une PS5 toute neuve. Notre conseil pour un minimum de tracas : investir dans un simple Fire Stick Amazon facilement accessible d'occasion en ligne (comme nous ne sommes pas rémunérés pour l'écrire, on vous laisse chercher où vous souhaitez l'acheter). Vous n'aurez qu'à le brancher sur votre vieille télé pour retrouver votre Netflix tel qu'il était.