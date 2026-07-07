Test de Nothing Ear 3a : une pépite en dessous de 100 euros

Dotés d'un design original et affichant un prix en dessous de 100 euros, ces nouveaux écouteurs Nothing peuvent-ils rivaliser avec les AirPods ?

La marque Nothing, lancée récemment en 2020, est connue pour son univers coloré et ses designs uniques. Se voulant accessible, elle propose divers smartphones et produits électroniques de moyenne gamme, sans compromettre leur qualité. Ils ont annoncé récemment la sortie de leur tout nouveau produit : les Nothing Ear (3a). Loin d'être de simples écouteurs, la marque innove une nouvelle fois en proposant de nouvelles fonctionnalités en plus d'un son qualitatif, pour multiplier vos expériences.

Note de la rédaction Points forts Bonne tenue dans l'oreille : utilisation quotidienne optimale

Design du boîtier compact

Son stable, personnalisable et de bonne qualité

Interface Nothing X simple et fonctionnelle

Enregistrement audio pratique et efficace

La sécurité des données est globalement protégée

Rapport qualité-prix excellent

Très bonne autonomie

L'effet bulle créé par la réduction de bruit est de qualité Points faibles Qualité pauvre du micro lors des appels en extérieur

Qualité audio des enregistrements sonores moindre comparée aux pistes originales

Appui ferme nécessaire pour effectuer les commandes : boutons non tactiles et peu sensibles

Les nouveaux Nothing Ear (3a) présentent, au global, un design fidèle à leurs prédécesseurs, les Nothing Ear (a). La marque mise une nouvelle fois sur le boîtier transparent, mais cette fois-ci avec un détail qui change la donne : ses coins sont davantage arrondis, ce qui modernise l'aspect du boîtier et rend sa prise en main encore plus agréable. Sa taille permet de le glisser aisément dans une poche ou dans une pochette. On retrouve le bouton d'appairage en bas à droite. À gauche, une barre de jauge lumineuse indique désormais le niveau de charge du boîtier lorsqu'on l'ouvre. Le port USB-C à l'arrière permet de recharger les écouteurs, une fois replacés à l'intérieur. La connexion via Bluetooth est stable et quasiment instantanée. Attention, la double connexion doit préalablement être activée dans l'application Nothing X.

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Sur les écouteurs, nous retrouvons les pastilles noires et rouges pour respectivement les écouteurs gauche et droite. Leurs branches intègrent désormais des pointillés. Nothing Ear conserve sa colorimétrie emblématique et propose son nouveau produit en blanc, noir, rose et jaune. Concernant les embouts, l'ajout de la taille XS permet une meilleure adaptation des écouteurs et de profiter au maximum de ses options, comme la réduction de bruit.

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Les écouteurs tiennent très bien l'oreille, avec une forme adaptée et confortable. De quoi rendre l'utilisation des écouteurs Nothing Ear 3 (a) adaptable à diverses situations : au bureau, en situation urbaine et lors de la pratique sportive quotidienne.

Les graves sont restitués avec maîtrise, offrant une belle profondeur sans empiéter excessivement sur le reste du spectre sonore. Les voix conservent ainsi un rendu naturel, exempt de toute coloration artificielle. L'option d'amplification des basses disponible dans l'application Nothing X apporte davantage d'impact et de rondeur, au prix d'un très léger retrait des voix, qui restent toutefois parfaitement intelligibles.

Dans les médiums, les voix se distinguent par leur clarté et leur bonne définition. Elles occupent naturellement le devant de la scène sonore, tandis que l'accompagnement instrumental demeure en retrait. De manière plus surprenante, l'activation de l'amplificateur de voix ne met pas uniquement les voix en avant : elle renforce également la présence des instruments, aboutissant à un équilibre plus homogène entre les différents éléments du mix.

Les aigus privilégient une restitution douce, évitant toute agressivité à l'écoute. Les utilisateurs en quête de davantage de brillance pourront toutefois activer l'amplificateur des aigus sur l'application. Celle-ci apporte un surcroît de présence et de précision aux hautes fréquences, sans déséquilibrer l'ensemble de la signature sonore.

Les contrôles restent identiques aux modèles précédents, de quoi ne pas perdre les férus de la marque. Les boutons ne sont toujours pas tactiles. Rappelons-le, les réglages par défaut sont les suivants :

appuyez deux fois pour avancer la piste musicale ou refuser un appel entrant ;

appuyer trois fois pour un retour rapide ;

pincez et maintenez pour contrôler le bruit et naviguer entre les options "mode transparence" et "réduction du bruit" ;

effectuez le double pincement et maintenez pour enregistrer ce que la marque a inauguré sous le nom "instantané audio" ou pour commencer et arrêter l'enregistrement d'un appel ;

pincez les deux écouteurs pour activer les mêmes fonctions précédentes ;

appuyez une fois pour activer la lecture, mettre en pause, répondre et raccrocher les appels.

Seule cette dernière commande n'est pas personnalisable sur l'application Nothing X.

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Un point regrettable reste l'absence de contrôle du volume. Il ne se fait que par l'intermédiaire du téléphone portable. Un autre point de vigilance, si vous activez le mode transparence, est de vous attacher les cheveux, pour limiter les bruits de friction.

Des commandes qui répondent correctement, avec très peu de gêne auditive

Les commandes répondent quasiment instantanément. Un temps d'adaptation est requis pour ne pas confondre les différentes manœuvres. L'appui doit être cependant ferme. Attention à ne pas trop l'accentuer au risque de déplacer les écouteurs. Enfin, chaque commande est associée à un son. Cette spécificité peut, à première écoute, dérouter. Pourtant, il s'agit d'un bon indicateur sonore que la commande a bien été comprise.

La seule gêne qui peut vous être causée est lors de l'activation de la réduction du bruit. Pour les personnes qui ne sont pas habituées, la sensation de compression d'air peut être désagréable. Bien évidemment, elle n'annihile pas tout bruit extérieur, mais l'impression de bulle est clairement réussie et impressionnante. De quoi profiter d'un son qualitatif, sans augmenter le volume dans un environnement bruyant, de quoi mieux protéger vos oreilles.

Enfin, une option supplémentaire très appréciable est que le son se coupe automatiquement quelques instants après avoir retiré un écouteur. La piste sonore reprend lorsque ce dernier est replacé sur l'oreille.

L'application ne s'actualise qu'une fois les écouteurs connectés. Son interface simple et fonctionnelle permet de repérer et moduler facilement les options de personnalisation. Les réglages sont rangés par fonctionnalité : réduction du bruit, audio spatial, enregistrements, égalisateur, commandes, mode de faible latence, double connexion et paramètres du périphérique. Son installation ne présente pas de difficulté particulière.

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Lors de l'appel avec les Nothing Ear (3a) en extérieur, la qualité de la voix n'est pas optimale. Elle est vite ébranlée s'il y a du vent ou une personne proche de l'interlocuteur. Aucun réglage ne permet d'améliorer ce bémol. La réduction de bruit a donc du mal à agir efficacement. Par contre, du côté de l'utilisateur, la voix de l'interlocuteur est parfaitement audible. En intérieur, la qualité de la voix est restaurée.

Une nouvelle fonctionnalité phare des écouteurs Nothing Ear (3a), c'est l'enregistrement audio. En un clic, il est désormais possible d'enregistrer un extrait d'un podcast, d'une musique et jusqu'à deux heures d'appel. L'enregistrement peut s'étaler jusqu'à 30 secondes en arrière et jusqu'à 60 secondes en avant. Attention toutefois à ne pas confondre les commandes qui peuvent se ressembler, pour ne pas involontairement raccrocher.

Les enregistrements sont directement envoyés dans l'application Nothing X et sont très faciles d'accès.

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Bien évidemment, la qualité audio des enregistrements de podcast, d'émissions ou de musiques est légèrement plus faible comparée à l'audio original, mais elle est suffisante pour l'usage de cette option. De même pour les appels, la voix de l'utilisateur des écouteurs est naturellement plus distincte que celle de l'interlocuteur, sans perdre en audibilité et en compréhension.

Le point important à noter est que ces enregistrements ne sont pas utilisés pour améliorer le modèle d'IA de ces écouteurs, ce qui protège les données transmises lors de vos appels personnels, ainsi que la voix des interlocuteurs. Un autre aspect crucial est que votre interlocuteur est notifié, par un audio, que l'appel va être enregistré. La langue de cet audio est personnalisable dans l'application Nothing X, ce qui permet de l'adapter à l'émetteur et de respecter au maximum la confidentialité des échanges. Enfin, si vous enregistrez un long appel, n'ayez crainte, la transcription est disponible. La génération prend souvent quelques minutes. Mais elle est accompagnée de modalités très pratiques comme le résumé de la conversation et ses thèmes principaux.

Les Nothing Ear (3a) sont disponibles pour le prix de 99€, ce qui fait de ces écouteurs moyenne gamme un très bon produit compétitif. Les écouteurs présentent 10h d'autonomie sans la réduction de bruit et 6h avec, durée qui s'étend à respectivement 42h et 25h avec la recharge du boîtier. Cinq minutes de recharge équivaudraient à une heure d'autonomie. Ces indications sont respectées par le produit.

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Les écouteurs Nothing Ear (3a) sont un très bon produit de moyenne gamme. Il satisfait largement les attentes des amateurs de la marque, mais également de toute personne qui chercherait une alternative aux AirPods avec une bonne expérience sonore personnalisable et qualitative, des commandes et une application facilement utilisables, ainsi qu'une bonne autonomie. Le tout, avec des fonctionnalités inédites qui vous accompagneront au quotidien.