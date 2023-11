Boulanger fait dégringoler le prix de ce PC portable pour le Black Friday, attention ça va partir vite

Vous cherchez un PC portable à petit prix ? Cette offre flash apparue sur Boulanger va vous donner le sourire...

La chasse au PC portable fait rage en ce vendredi de Black Friday. Les offres sont nombreuses sur le web mais si vous cherchez un PC reconnu et à un prix accessible, c'est sans doute vers Boulanger qu'il faut se diriger ce vendredi matin. Le sitee se distingue avec une promotion exceptionnelle sur le PC portable Lenovo Ideapad 1. Ce modèle, apprécié pour son excellent rapport qualité/prix, connaît une baisse de prix significative, passant de 799 euros à seulement 549 euros ! Soit -31%...

Équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 et d'une mémoire vive de 16 Go, Le Lenovo Ideapad 1 assure une expérience fluide, que ce soit pour du travail de bureautique ou pour le divertissement multimédia. Son écran de 15,6 pouces Full HD et sa carte graphique AMD Radeon Graphics garantissent une qualité d'image remarquable pour le visionnage de films et de séries.

Ordinateur portable LENOVO Ideapad 1 15ALC7 Neuf à partir de 549,00 € Rakuten 549,00 € Voir

Boulanger 799,00 € 549,00 € Voir

Avec une capacité de stockage de 512 Go, ce PC est également apte à stocker une grande quantité de données. De plus, il est facilement transportable grâce à son poids léger de 1,6 kg et ses dimensions compactes. L'autonomie promise est de 7 heures, ce qui en fait un bon compagnon de voyage. Et s'il vous faut encore une raison de craquer, sachez que Boulanger ajoute 50 euros de réduction supplémentaire en reprenant votre ancien ordinateur.