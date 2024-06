IOS 18 : Apple Intelligence serait le nom donné aux annonces d'Apple

La WWDC est le grand événement centré sur l'IA et Apple ne devrait pas manquer de communiquer à son sujet.

Se démarquer des autres c'est la philosophie même d'Apple. Et s'il y a bien un moment où il faut le montrer c'est bien ce soir lors de l'ouverture de la WWDC. La firme de Cupertino nous donne rendez-vous en ce lundi 10 juin 2024 à 19 heures tapante. Il faut s'attendre à des annonces à foison mais le cœur de la keynote sera placé sous le signe de l'IA.

Google disposant de Gemini, Samsung de Samsung AI et Microsoft de Copilot, Apple n'avait pas vraiment trouvé de nom pour définir ses avancées technologiques. Pourtant c'est bien le journaliste de Bloomberg Mark Gurman qui a dévoilé une information croustillante dans sa lettre adressée datant du 7 juin 2024. Apple aurait finalement trouvé un nom original pour parler de ses options en matière d'Intelligence Artificielle.

Ce soir, Tim Cook et les siens ne devraient en aucun cas prononcer l'acronyme "IA" pour parler d'Intelligence Artificielle. Et pour cause, la marque à la pomme a décidé de se l'approprier pour en faire sa propre définition : "Apple Intelligence" devrait être le nom donné aux avancées technologies qui feront l'objet de la WWDC. Un choix qui n'est pas anodin pour la firme de Cupertino qui souhaite se positionner dans le marché de l'IA tout en gardant l'état d'esprit identifiable de ses produits.

Bien que l'article mentionne le nom "d'Apple Intelligence" dans les grandes lignes, il n'en oublie pas pour autant de mentionner les nouveautés qui devraient être présentées par la marque. Une recherche web optimisée dans le navigateur Safari, les réponses et résumés automatiques dans Mails et Messages ou encore la génération d'emojis seront de la partie. Nous ne manquerons pas de mettre à jour régulièrement l'article au fur et à mesure des annonces.