Oubliez tout le reste : Samsung sort deux nouveaux smartphones pas chers et ultra performants, ils sont déjà en promo

Faciles à utiliser et dotés de bons composants, ces deux smartphones risquent de s'écouler comme des petits pains.

S'il y a un constructeur de smartphones qui ne se repose pas sur ses lauriers, c'est bien Samsung. Chaque année, la marque propose une dizaine de nouveaux modèles qui proposent des améliorations et nouvelles fonctionnalités susceptibles de vous intéresser.

Forte d'excellentes ventes en 2025 avec ses Galaxy A, Samsung remet le couvert dès ce début d'année avec de nouveaux téléphones. L'entreprise a récemment annoncé la sortie de deux téléphones qui risquent de cartonner : les Galaxy A37 et A57.

Les Samsung Galaxy A37 et A57 appartiennent à la série de milieu de gamme de l'entreprise. Proposés à respectivement 449 et 549 euros, les deux téléphones profitent déjà de multiples promotions pour célébrer leur sortie. Par exemple, le Samsung Galaxy A37 bénéficie d'une remise chez Boulanger qui permet de profiter du smartphone pour moins de 400 euros lorsque vous revendez votre ancien téléphone.

Mais en quoi ces deux smartphones sont-ils si intéressants ? Ils profitent de tout le savoir-faire de Samsung en matière d'intelligence artificielle. Vous pourrez ainsi profiter de Gemini de Google pour poser des questions, supprimer des éléments indésirables sur vos photos, disposer d'un coach pour améliorer vos photographies, et bien d'autres fonctionnalités d'IA.

Mais ce n'est pas tout puisque les deux smartphones disposent d'une compatibilité avec la 5G, de processeurs très performants pour gérer vos applications, ainsi que d'une configuration très bonne pour vos photographies. Avec un capteur principal de 50 Mpx, vous pourrez réaliser de jolis clichés du quotidien de jour comme de nuit !

Si les Samsung Galaxy A37 et A57 sont aussi scrutés, c'est notamment du fait que cette gamme est l'une des plus vendues des téléphones Android chaque année. Leurs utilisateurs semblent donc ravis de leurs performances au point d'en changer lorsqu'un nouveau modèle parait. On verra si c'est le cas pour ces deux petits bijoux.