Les abonnés de Netflix ne peuvent pas s'empêcher de regarder ce film d'action : 112 millions de vues en moins d'un mois

L'un des gros succès de ce début d'année sur Netflix est un film d'action futuriste. Il est toujours dans le top un mois après sa sortie.

Le premier trimestre s'est achevé sur Netflix, le temps de faire les comptes est arrivé : quel a été le plus gros succès de ces trois premiers mois ? Si les abonnés de la plateforme de streaming ont répondu présent pour visionner The Rip avec Matt Damon et Ben Affleck, mais aussi Peaky Blinders : l'immortel, c'est un autre long-métrage sorti le 6 mars dernier qui remporte la mise. Avec 112 millions de vues en moins d'un mois, c'est l'un des plus gros succès du trimestre sur la plateforme de streaming. Les abonnés ne semblent pas s'en lasser, puisqu'il figure toujours dans le top hebdomadaire après quatre semaines d'exploitation.

Pourtant, les avis ne sont pas exceptionnels : sur Rotten Tomatoes, le film obtient une note de 70% de la part de la presse, et 66% de la part du public. Pas mal, mais pas fou. Le succès du long-métrage repose davantage sur son genre : le film d'action musclé est en effet particulièrement populaire chez les abonnés de Netflix, comme ont pu le prouver les succès de The Gray Man, Back in action, Red Notice ou Tyler Rake et Aka.

© Ben King/Netflix © 2026.

Réalisé par Patrick Hughes, War Machine est un mélange entre Transformers et Predator. L'intrigue suit un ingénieur militaire, en deuil après la mort de son frère au combat, qui décide de rejoindre les Rangers de l'armée américaine. Au cours d'un entraînement de routine, il rencontre une gigantesque machine meurtrière venue d'un autre monde.

War Machine assume pleinement son côté testostéroné et "bourrin", jusque dans son casting : le rôle principal est incarné par Alan Ritchson, connu du public pour son rôle dans Reacher, qu'il incarne depuis 2022. On l'a également vu dans d'autres films musclés, comme Le ministère de la Sale Guerre ou Fast & Furious X. A ses côtés, on retrouve d'autres comédiens habitués du cinéma d'action : l'acteur australien Jai Courtney (Die Hard : Belle journée pour mourir, Terminator Genisys), ou l'acteur américain Esai Morales (Mission impossible 7 et 8). A cette distribution, s'ajoute Dennis Quaid, qui reste connu du public pour A nous quatre et Le jour d'après.

Si le succès se poursuit, War Machine pourrait très bien rejoindre le top 10 des meilleurs lancements de Netflix de tous les temps. Il doit encore réussir à dépasser les 138 millions de vues de Damsel pour prétendre à ce classement. En attendant, le film est toujours disponible sur Netflix.