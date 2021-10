Samsung Galaxy Z Flip 3 : un nouveau coloris bientôt dévoilé

SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3. La conférence "Unpacked : part 2" de Samsung devrait révéler de nouveaux coloris pour le Galaxy Z Flip 3 5G.

La nouvelle conférence de Samsung se déroule ce mercredi 20 octobre à 16h (heure de paris). Plusieurs annonces sont attendues, mais certaines commencent déjà à fuiter sur le net. On parle notamment d'un nouveau coloris pour le Samsung Galaxy Z Flip 3 et même d'une potentielle nouvelle collaboration avec le groupe de musique BTS.

C'est la première information qui ressort parmi les différentes fuites. Après un tweet énigmatique de la marque sur le sujet, il semblerait que Samsung et le groupe de musique coréenne BTS aient encore de nouvelles choses à annoncer quant au Samsung Galaxy Z Flip 3.

La révélation d'une édition spéciale BTS n'aurait rien d'étonnant. Le groupe de K-Pop avait déjà largement participé à la promotion du nouveau smartphone pliable de Samsung au moyen de photos, tweets, vidéos et posts sponsorisés. Si une version spéciale du Flip 3 est annoncée, elle pourrait notamment bénéficier de couleurs exclusives ou même d'une chanson du groupe dévoilée pour l'occasion. Nous aurons la réponse ce mercredi 20 octobre.

De nouvelles couleurs pour le Samsung Galaxy Z Flip 3

C'est l'autre annonce qui pourrait être faite pendant la soirée de la conférence Galaxy Unpacked. Selon l'insider @FrontTron, Samsung annoncerait plusieurs nouveaux coloris pour son téléphone pliable Galaxy Z Flip 3. Gris, Rose léger, blanc, bleu et jaune, voilà des couleurs qui pourraient bien être disponibles prochainement sur les sites spécialisés. Ces dernières font directement écho à l'image d'annonce de la conférence.

C'est au détour d'une conférence baptisée "Samsung Unpacked" que le constructeur coréen a dévoilé les nouvelles versions de ses smartphones pliables, et notamment du téléphone pliable à clapet le Samsung Galaxy Z Flip 3, le 11 août. Relativement moderne et facile à transporter (183 grammes pour le poids et 72,2 x 86,4 x 17,1 mm pour la taille), le nouveau modèle est annoncé plus robuste. La certification IPX8 garantit son étanchéité, mais ce n'est pas tout. Le Z Flip 3 dispose d'une protection Gorilla Glass Victus à l'avant et à l'arrière, ajoutée à un cadre et à une charnière conçus dans un aluminium renforcé. L'écran interne est doté d'un film de protection plastique le rendant 80 % plus résistant. La taille de l'écran est de 1,9 pouce contre 1,1 pouce pour la génération précédente. L'appareil photo est composé de deux capteurs de 12 mégapixels à l'arrière (grand-angle et ultra grand-angle) et un capteur de 10 mégapixels dans la bulle de l'écran interne.

Bien que Samsung nous ait révélé de nombreuses choses au cours de sa conférence "Unpacked" du 11 août, une question restait en suspens : la date de sortie de certains produits, comme le Galaxy Z Flip 3. Si différents indices et indications de revendeurs pointaient pour une fenêtre aux alentours de fin août, il aura fallu attendre quelques petits jours pour être totalement fixé.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est donc disponible depuis le 27 août 2021. S'il est évidemment trouvable sur la boutique officielle de la marque, il est également possible de l'obtenir auprès d'un revendeur ou magasin spécialisé. Scrollez un petit peu plus cet article pour découvrir où acquérir ce smartphone pliable au meilleur prix actuellement disponible !

Le premier smartphone pliable de chez Samsung est sorti en février 2020 à prix fort : 1500 euros. Le Z Flip 3 vaut 1059 euros pour la version de 128 Go de stockage et 1109 euros pour celle avec 256 Go de stockage. Un prix qui situe toujours le Samsung Galaxy Z Flip 3 parmi les smartphones très haut de gamme (voir premium), tout en restant un peu plus abordable que son aîné sorti l'an passé.

Les premières photos disponibles du smartphone à clapet de chez Samsung traînaient déjà sur le web quelques semaines avant sa sortie. Plusieurs insiders et leakers professionnels disposent de visuels qui semblent tout à fait crédibles. On y observait plusieurs similitudes avec le précédent Galaxy Z Flip, mais un nouveau capteur photo intégré sous la dalle du smartphone, ainsi qu'un écran plus large que le précédent sur la face arrière de l'appareil.

Pour le reste, on retrouve toujours le double capteur photo à l'arrière de l'appareil, situé à côté du dit écran externe qui servira toujours à afficher l'heure et les notifications. Les boutons d'allumage et de volume se situent toujours sur la partie droite de l'appareil qui est proposé à 3 coloris différents : noir, violet et or.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est disponible en deux versions différentes quant à son espace de stockage : 128 et 256 Go. Le smartphone pliable n'embarque cependant qu'une seule version niveau mémoire vive à savoir 8 Go. A l'inverse de son homologue, Samsung Galaxy Z Fold 3, le Flip n'est pas compatible avec l'utilisation du stylet S-Pen de chez Samsung.

Le Galaxy Z Flip 3 dispose du même processeur que son homologue, à savoir la puce Qualcomm Snapdragon 888. Cette dernière est toujours très performante et permet de faire tourner l'ensemble des jeux et applications en très bonne qualité. Le Flip 3 s'impose donc comme un téléphone de choix pour les gamers.

Le constructeur coréen a d'abord mis l'accent sur sa boutique officielle concernant les précommandes. Ces dernières disposaient même de petits bonus pour celles et ceux qui voudraient réserver leur exemplaire du téléphone. D'autres enseignes comme la Fnac ou Darty proposent également le Samsung Galaxy Z Flip 3 dans ses versions 128 Go et 256 Go.

Des offres promotionnelles sur le Samsung Galaxy Z Flip 3 ne devraient pas voir le jour avant plusieurs mois. Nous tiendrons cet article à jour avec d'éventuelles baisses de prix susceptibles de rendre le smartphone un peu plus abordables. Peut-être quelques premières offres pour le Black Friday 2021 ? Réponse en fin d'année.

Si vous suivez un peu le planning de sorties des smartphones Samsung, vous remarquerez peut-être l'absence notable d'un produit dénommé Samsung Galaxy Z Flip 2. Le constructeur justifie le choix de passer directement à la 3e version du mobile par l'existence du téléphone à clapet compatible 5G. On peut donc ainsi dire que le Samsung Galaxy Z Flip 5G est la 2e version de l'appareil. Un choix qui permet également au constructeur de disposer d'une gamme de téléphones pliables avec une dénomination semblable, avec notamment le Samsung Galaxy Z Fold 3.