Google Pixel 7 : 130 € de réduction immédiate sur ce site

Disposant d'un excellent rapport qualité/prix, le Google Pixel 7 est un smartphone performant en photographie. Il dispose également de très bonnes promotions en ligne.

Le Google Pixel 7 est en promotion depuis plusieurs jours. Il s'agit certainement d'un des meilleurs smartphones de son année, et les différentes baisses de prix récentes rendent le Pixel 7 encore plus intéressant ! Bien que lancé au tarif de 649 euros (un petit exploit compte tenu de l'inflation actuelle !), le dernier smartphone de chez Google profite de multiples promotions depuis quelques semaines.

Le meilleur prix actuel du Google Pixel 7 se trouve chez Rakuten. Le téléphone y dispose de nombreuses promotions depuis sa sortie, et il est possible de le trouver aux alentours des 520 euros !

Smartphone Google Pixel 7 Neuf à partir de 519,99 € Occasion à partir de 485,40 € Rakuten 519,99 € Voir

Amazon 649,00 € 534,91 € Voir

Fnac 648,98 € 558,90 € Voir

Cdiscount 644,96 € 569,00 € Voir

Darty 579,00 € Voir

La Redoute 649,00 € 625,99 € Voir Amazon 649,00 € 485,40 € Voir

Reconditionné 521,00 € 491,00 € Voir

Rakuten 519,99 € 514,90 € Voir

Fnac 648,98 € 571,90 € Voir

Où trouver le Google Pixel 7 au meilleur prix en promotion ?

Si le Google Pixel 7 fait autant parler de lui, c'est grâce notamment à ses performances en photographie. Le dernier téléphone de chez Google parvient à rivaliser avec des smartphones très haut de gamme tout en coûtant deux à trois fois moins ! Les dernières promotions disponibles sur le Google Pixel 7 permettent également de profiter de prix encore plus bas que d'habitude, et il est désormais possible de le trouver à moins de 520 sur certains sites de vente comme Rakuten.

Pour rappel, le Google Pixel 7 est sorti en fin d'année 2022. Equipé de la puce Google Tensor G2, le smartphone dispose de sacrées performances en photographie ! On regrettera peut-être son autonomie et sa recharge assez lente, mais qui restent tout de même bonnes pour un smartphone de cette gamme de prix.