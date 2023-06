Cet élément caractéristique de l'iPhone va disparaître sur les prochains modèles

Les premières informations sur les nouveaux modèles d'iPhone à venir commencent à fuiter sur la toile. Votre prochain iPhone pourrait bien être dépossédé d'un élément caractéristique de la gamme...

L'iPhone tel que vous le connaissez devrait bientôt changer. Bien qu'Apple n'ait pas encore communiqué officiellement sur son futur iPhone 15, il est déjà possible de se projeter avec les premières fuites disponibles sur le net. Qu'il s'agisse de coques de protection ou rendus 3D, le design des futurs iPhone commence déjà à se dévoiler et laisse présager un changement plus ou moins notable pour les prochains modèles.

Un retour en arrière pour les futurs iPhone

La sortie de l'iPhone 13 en 2021 avait notamment été marquée par un changement de design majeur : les capteurs de l'appareil photo n'étaient plus alignés, mais en diagonale. Cette décision était notamment due à la présence de nouveaux composants au sein de l'iPhone 13, à commencer par un capteur principal hérité de l'iPhone 12 Pro et entouré de quatre aimants. Ces derniers permettaient au capteur de gagner en qualité d'image et surtout en stabilisation lors de la capture de vidéos, mais faisaient de celui-ci un véritable mastodonte difficile à caser dans l'appareil. L'arrivée de capteurs grand-angle et ultra grand-angle 12 Mpx n'arrangeant pas les choses.

Les prochains modèles d'iPhone pourraient retrouver deux caméras alignées. © yalcinsonat / 123RF

Apple devrait désormais enclencher un véritable retour en arrière pour son iPhone 15. Selon plusieurs sources et fuites de documents, les futurs iPhone disposeraient à nouveau de capteurs caméras alignés à la verticale. Cela signera-t-il une perte de qualité de l'appareil photo pour les prochains modèles à venir ? Gageons qu'Apple a surtout trouvé une nouvelle technique pour proposer de bonnes performances tout en rafraichissant le design de ses appareils.

Les mêmes rumeurs annoncent d'ailleurs que les iPhone du futur bénéficieront d'une caméra captant plus de lumière et permettant un zoom décuplé, grâce à une nouvelle technologie de lentilles superposées en accordéon : le modèle "périscope".