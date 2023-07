Cet accessoire pour smartphone pourrait déferler sur les plages cet été, mais à quoi sert-il ?

Il peut parfois être difficile de profiter de son smartphone lorsque l'été arrive et que les rayons du soleil pointent le bout de leur nez. Un nouvel accessoire commence cependant à faire parler de lui sur les réseaux sociaux.

Les smartphones sont devenus tellement essentiels à notre quotidien qu'il serait désormais totalement incongru de les laisser à la maison pendant les vacances. Même lors de ces périodes de repos, on ne voudrait pas manquer les dernières actualités du moment ou les potins de notre entourage ! Cela permet également de profiter de petits jeux au bord de la plage ou de prendre en photo les meilleurs instants des vacances pour garder des souvenirs mémorables.

Mais l'utilisation d'un smartphone au bord d'une plage n'est généralement pas très recommandé. Outre la possibilité de faire tomber son appareil dans l'eau (nous vous recommandons d'ailleurs une pochette de protection pour éviter cela), il est mauvais de profiter d'un écran avec le soleil directement dans les yeux. Heureusement, un accessoire très pratique semble faire l'unanimité sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines.

Protégez vos yeux du soleil tout en profitant de votre smartphone

Cet outil, disponible notamment sur Etsy à moins de 20 euros, s'accroche directement au dos de votre smartphone grâce à un petit bouton agrippant. Ce dernier vous permettra notamment de mieux tenir votre téléphone au quotidien. Il devrait aussi attirer le regard des curieux, intrigués par cet étonnant demi-cercle entre éventail et frisbee.

Le but premier de cet appareil est évidemment ailleurs : il s'agit de déployer un mini paravent au dessus de votre smartphone pour faire obstacle au soleil, rendre l'écran plus lisible et couvrir vos yeux. Notez que cet accessoire peut aussi bien s'utiliser avec votre téléphone à la verticale qu'à l'horizontale. De quoi protéger vos rétines même lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube ou Netflix.