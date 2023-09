Vous pourrez bientôt discuter sur WhatsApp sans même installer l'application, on vous explique comment

Envoyer un message à une personne sur WhatsApp alors qu'on se trouve sur Messenger, Telegram ou une autre appli, ce sera bientôt possible...

Coup de tonnerre au sein des applications de messagerie. Plusieurs grandes nouveautés de taille sont prévues au sein de l'application WhatsApp, la plus utilisée en France et dans le monde. Ces évolutions majeures devraient notamment permettre aux utilisateurs de profiter de l'application... sans avoir besoin de l'installer sur leur smartphone ! On vous explique comment une telle chose est possible.

Même s'il n'y a eu aucune annonce officielle sur le sujet, le site WABetaInfo, véritable référence sur l'actualité et les secrets de WhatsApp, a dévoilé qu'une grande mise à jour se préparait, permettant de rendre l'application de Méta compatible avec les autres services de messagerie sur smartphone.

Cette évolution est le résultat de nouvelles règlementations européennes, obligeant les géants du Web à rendre certains leurs services "interopérable", autrement dit compatibles les uns avec les autres. Pour les utilisateurs, cela doit surtout faciliter les communications et éviter de saturer les téléphone d'applications.

Concrètement, une personne qui se trouve sur Messenger ou Telegram sera en mesure d'envoyer un message à un utilisateur WhatsApp, sans avoir de compte et même sans télécharger l'application. Votre interlocuteur recevra alors votre message sur WhatsApp et pourra également y répondre en vous envoyant un message que vous recevrez vous aussi sur votre propre application (iMessage, Signal, Telegram...).

Plus ou moins de sécurité sur WhatsApp ?

Reste à savoir quand cette mise à jour sera disponible pour les utilisateurs. Si elle n'est pas encore fonctionnelle à l'heure où nous écrivons ces lignes, elle est déjà visible dans les widgets et menus présents dans le code source de WhatsApp (en bêta), comme plusieurs développeurs l'ont souligné. De quoi prévoir une mise à disposition rapide.

Mais une question se pose au sujet de cette nouvelle version de WhatsApp, qui fait régulièrement débat au sujet de la sécurité et de la protection des données des utilisateurs : les messages partagés avec d'autres applis seront-ils chiffrés de bout en bout, comme c'est le cas sur l'application actuellement ? Selon le site WABetaInfo qui dispose du code source de la mise à jour, la réponse est oui. Un chiffrement "de bout en bout" qui devrait rassurer les utilisateurs comme ceux des autres applis bientôt compatibles.