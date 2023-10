Google Maps lance une fonction très attendue depuis plus de 10 ans - beaucoup plus pratique

L'application cartographique Google Maps ajoute une fonctionnalité utile qui peut s'avérer pratique dans de nombreuses situations.

Il n'est pas rare que Google déploie de nouvelles fonctionnalités pour ses applications existantes, telles que Maps et Calendrier. Cependant, le rythme de ces mises à jour peut varier selon le système d'exploitation. Par exemple, la possibilité de consulter la météo locale dans l'application Maps existe depuis des années sur les iPhone, mais les utilisateurs d'Android ne l'avaient pas encore - jusqu'à présent. En effet : Google ajoute cette fonctionnalité dans Maps pour Android, près de quatre ans après son arrivée sur iOS.

Des captures d'écran circulent sur Internet, montrant cette nouvelle fonctionnalité dans Google Maps pour Android, affichant la météo en temps réel en fonction du lieu consulté. Lorsqu'on regarde un lieu sur Maps, une petite case apparaît à gauche sous le champ de recherche. Dans cette case, on peut voir grâce à une icône la situation météorologique (comme un soleil ou des nuages), la température ainsi que la qualité de l'air. En cliquant sur la case, on obtient la prévision horaire pour la journée

Actuellement, la fonctionnalité n'apparaît pas pour tous les utilisateurs. Google semble, comme d'habitude, la déployer progressivement. Les premiers à bénéficier de la météo sur Maps seraient, selon les rapports, les utilisateurs des téléphones Google Pixel.

En mai 2023, il se murmurait que Google travaillait sur une application météo autonome. Cela éliminerait le besoin de chercher des informations météo dans l'application Maps et pourrait également permettre à d'autres applications comme Google Clock d'accéder aux données météorologiques pour des fonctions supplémentaires. Une application météo pour Wear OS a notablement été lancée, et la découverte de codes dans l'application Google Clock a amené beaucoup à croire qu'une telle fonctionnalité était en effet en préparation. Ce changement n'est pas encore effectif, mais on l'attend pour la mise à jour des fonctionnalités Pixel de Google en décembre, également connue sous le nom d'Android 14 QPR1.

L'absence d'accès immédiat aux données météorologiques peut sembler être un inconvénient mineur. Cependant, de nombreuses personnes dépendent de ces informations pour éviter les intempéries et les catastrophes, et son intégration dans une application de navigation devrait rendre leurs trajets plus sûrs. À une époque où les phénomènes météorologiques deviennent plus violents et fréquents, il est logique que Google investisse dans ce domaine pour les utilisateurs Android.