L'un des smartphones Samsung les plus vendus au monde est désormais complètement obsolète

Si vous disposez d'un smartphone Samsung récent, il y a des chances que ce dernier soit désormais complètement abandonné par le constructeur.

C'était en avril. Samsung a détrôné Apple à la place de plus gros vendeur de smartphones du monde. Le géant coréen a expédié 60,1 millions d'unités à travers la planète, contre 10 millions de moins pour son rival californien. La part de marché de Samsung est passée à 20,8%, contre 17,3% pour la marque à la pomme. Il faut dire que la firme asiatique a l'habitude de sortir de nouveaux appareils assez régulièrement. Ainsi, on estime que Samsung propose chaque année près d'une dizaine de smartphones à des tarifs variés.

C'est pourquoi, les téléphones Samsung les plus anciens sont souvent abandonnés par le constructeur. Il ne s'agit pas pour autant d'une habitude propre à Samsung puisque chaque constructeur finit par délaisser ses plus vieux smartphones au bout de quelques années. Ainsi, les téléphones les moins pris en charge peuvent devenir obsolètes au bout de seulement deux ans tandis que les meilleurs élèves, comme Google, prennent en charge leurs appareils pendant plus de sept ans.

Lorsqu'un téléphone n'est plus mis à jour par son constructeur, il est commun de dire que ce dernier est alors obsolète. Un terme un peu catégorique voire exagéré puisque, dans les faits, il est toujours possible d'utiliser l'appareil sans se rendre compte d'éventuels changements.

Pour autant, les différences entre un téléphone toujours pris en charge par son constructeur et un téléphone obsolète sont importants. En effet, un smartphone qui ne dispose plus de mises à jour cesse de recevoir de nouvelles fonctionnalités qui peuvent s'avérer très intéressantes pour les utilisateurs. Mais la plus grande menace d'un smartphone obsolète réside surtout dans la sécurité de vos données.

Il est en effet assez commun que des failles de sécurité soient découvertes au sein d'un smartphone. Ces dernières sont justement corrigées via les mises à jour de l'appareil pour éviter que les utilisateurs ne soient affectés par un quelconque virus ou logiciel indésirable. Mais lorsqu'un smartphone ne dispose plus de mises à jour de sécurité de la part du constructeur, il n'est alors plus possible de recevoir de nouvelles protections contre ces failles. Ce qui laisse alors le téléphone en proie aux pirates informatiques.

Récemment, Samsung a annoncé la fin de la prise en charge d'un de ses modèles les plus écoulés. Il s'agit du Samsung Galaxy A51 sorti en 2020 écoulé à plus de 6 millions d'unités en 2020. C'est pourquoi il est vivement recommandé, si vous disposez encore de ce téléphone, de changer de modèle pour un appareil plus récent ou de faire très attention lorsque vous naviguez sur le web.

Sans mise à jour de sécurité, le Galaxy A51 pourrait vite devenir, dans un an, un mois ou peut être une semaine, une porte ouverte au piratage. Il vous suffit en effet de cliquer sur un lien douteux ou de recevoir un logiciel malveillant sur votre smartphone obsolète pour que ce dernier soit infecté. Les conséquences peuvent alors être multiples : les pirates peuvent notamment épier vos navigations, subtiliser certaines de vos données personnelles, écouter via le haut-parleur du téléphone, etc.