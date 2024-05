Test du Google Pixel 8a : l'excellent petit smartphone qui arrive trop tard

Le nouveau Google Pixel 8a entend proposer de nombreuses nouveautés initiées par le récent Pixel 8. Malheureusement, ce dernier entre justement en concurrence avec les précédents téléphones de la firme.

Chaque année, Google a l'habitude de proposer une version allégée et moins onéreuse de ses derniers smartphones haut de gamme. Seulement quelques mois après la sortie des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, la firme a donc récemment sorti le nouveau Google Pixel 8a.

Les ambitions de ce Google Pixel 8a sont assez claires : proposer une expérience proche du Pixel 8 (excellentes photographies et fonctionnalités basées sur l'IA) tout en faisant certaines concessions pour afficher un tarif moins élevé que ce dernier. Nous avons pu tester le Google Pixel 8a pendant plusieurs et constater que ce dernier se frotte finalement à la concurrence la plus sévère du marché : celle de son propre prédécesseur. Découvrez notre test complet du Google Pixel 8a.

Un design atypique mais si agréable en main

Les habitués des Google Pixel ne vont pas être très étonnés en regardant le nouveau Google Pixel 8a. Ce dernier reprend les codes précédemment initiés par les anciens modèles de la firme depuis 2-3 ans déjà. On y retrouve tout de même un revêtement mat au dos de l'appareil avec trois coloris disponibles en France (noir volcanique, blanc porcelaine, bleu azur) ainsi qu'une couleur exclusive, le vert aloe. Les bordures sont également recouvertes d'un revêtement aluminium mat très agréable au toucher. Très bon point à noter : ni le dos, ni les bordures du Pixel 8a ne retiennent les traces de doigts, et ce, malgré une utilisation intensive au quotidien.

Au dos du Google Pixel 8a, on retrouve le bloc photo toujours aussi distinctif des téléphones de Google. Qu'on l'on aime ou non, ce dernier se démarque clairement des téléphones de milieu de gamme chez Android. Google a même réussi à réduire la protubérance du capteur afin que ce dernier ne fasse plus pencher le téléphone lorsqu'on l'utilise sur une surface plane. Un souci que l'on ne cessait de retrouver sur les Pixel de ces dernières années jusqu'à la huitième génération.

Côté boutons et connectiques, le Google Pixel 8a ne surprend guère. L'ensemble des boutons physiques sont situés sur la tranche droite du téléphone où vous pourrez régler le volume de l'appareil ainsi que son alimentation. Le lecteur à carte SIM se trouve, quant à lui, du côté gauche. En dessous du Pixel 8a, vous trouverez le port USB-C ainsi qu'un unique haut-parleur et microphone.

Du côté de la face avant, le Google Pixel 8a choque de par ses immenses bordures. Ces dernières n'ont même pas le luxe d'être uniformes puisque la tranche du bas est plus imposante que les autres. Un constat qui prend encore plus de place au sein de certaines applications où les tranches du haut et du bas de l'appareil réduisent encore davantage la taille d'écran disponible à l'affichage de contenus.

Au quotidien, la prise en main du Google Pixel 8a s'avère très agréable. Le téléphone est relativement petit avec son écran de 6,1 pouces ce qui lui permet d'être utilisable facilement à une seule main et de tenir dans toutes les poches. Sur le design, le Google Pixel 8a est une franche réussite pour peu que l'on s'habitue à ses bordures assez importantes.

Un écran qui manque un peu de jus

Le Google Pixel 8a est doté d'une dalle OLED de 6,1 pouces capable de disposer d'une luminosité HDR de 1400 nits et d'une luminosité maximale pouvant monter jusqu'à 2000 nits. Pour la première fois sur un Pixel a, l'écran dispose d'une technologie baptisé "Actua" et permettant de monter jusqu'à 120 Hz en fréquence de rafraichissement et de s'adapter automatiquement en fonction du contenu affiché.

Pour rappel, le taux de rafraîchissement d'un écran de smartphone est assez équivalent aux FPS ("frames per second") sur un écran d'ordinateur. Plus ce taux est élevé, plus les images de vos applications et jeux seront fluides. Un taux de rafraîchissement adaptatif permet de régler automatiquement ce taux en fonction du contenu affiché pour économiser la batterie de l'appareil (un écran de veille, qui n'a pas besoin d'animations, tournera souvent à 1 Hz pour ne pas trop consommer).

L'écran du Google Pixel 8a est bon, mais sa luminosité automatique prend parfois son temps. © Julian Madiot Malheureusement, cette option n'est pas activée par défaut sur le Google Pixel 8a. Il faut donc aller faire un tour dans les paramètres du téléphone et la section "affichage" pour profiter d'une fréquence à 120 Hz... Ponctuelle. En effet, cette option baptisée "affichage fluide" jongle automatiquement entre le 60 et le 120 Hz en fonction de ce qui est affiché à l'écran. Impossible donc de verrouiller le 120 Hz pour un maximum de fluidité ou le 60 Hz pour économiser la batterie. On espère donc une amélioration de ce côté pour un potentiel Google Pixel 9a.

Côté luminosité, le Google Pixel 8a est parfaitement utilisable en plein soleil ou dans une zone peu éclairée comme un tunnel ou une ruelle sans éclairage urbain. La fonctionnalité de luminosité automatique qui permet de modifier cette dernière en fonction de l'environnement ambiant reste cependant assez approximative. Pendant notre semaine de test, nous avons largement préféré régler nous-même la luminosité du Pixel 8a plutôt que de lui faire confiance et de devoir attendre plusieurs secondes pour disposer d'une bonne lisibilité.

Au quotidien en revanche : rien à redire. L'écran du Google Pixel 8a est plaisant à utiliser et les couleurs sont bien restituées. Visionner des séries sur Netflix, une vidéo YouTube ou les images d'un jeu vidéo sur le Pixel 8a se fait naturellement et sans que l'on ressente un manque de détails ou de couleurs sur nos contenus affichés.

Des performances qui n'en font pas un téléphone gaming

Le Google Pixel 8a est équipé de la dernière puce maison de la firme, la Google Tensor G3. Cette même puce équipe notamment les téléphones haut de gamme de l'entreprise sortis en fin d'année 2023, les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

S'il y a bien un point sur lesquels les Google Pixel ne performent pas particulièrement, c'est bien sur les performances au sein des jeux vidéo. Le Pixel 8a ne fait pas exception à cette croyance populaire et ne s'établit pas comme un smartphone taillé pour le gaming.

Lors de son premier lancement, le jeu Genshin Impact se lance par défaut avec des graphismes qui oscillent entre le "faible" et le "moyen" avec 30 FPS. S'il est toujours possible de monter les graphismes au maximum avec 60 FPS, cela se ressent nettement sur les performances. Même des jeux moins exigeants en ressources comme Pokémon GO affichent parfois des ralentissements. On observe parfois quelques chutes de FPS et surtout une certaine chauffe du téléphone qui indiquent clairement que le Pixel 8a n'apprécie que moyennement les jeux un peu trop gourmands.

Pour une utilisation plus "casual", le Google Pixel 8a fait très bien ce qu'on lui demande. Le téléphone alterne parfaitement entre les différentes applications lancées et il est possible d'en exécuter plusieurs à la suite sans ressentir de ralentissements ou freeze complet de l'appareil.

Pour son Google Pixel 8a, le mot d'ordre côté performance tient en deux lettres : IA. Le dernier téléphone de milieu de gamme du constructeur se dote des nouveautés basées sur l'intelligence artificielle que l'on a pu retrouver sur les derniers Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Qu'il s'agisse de la gomme magique pour corriger une photo, de la gomme audio pour supprimer le son d'une vidéo ou du résumé d'articles et de pages web, le Pixel 8a profite de tout le savoir-faire de Google en matière d'intelligence artificielle, mais les résultats dépendront souvent du matériau de base. Vous ne manquerez cependant pas d'être agréablement surpris par les modifications et corrections pouvant être effectués sur votre photos et vidéos.

La qualité photo des Pixel toujours au rendez-vous

Si les téléphones de Google ne sont pas réputés pour être des champions des performances ou de l'autonomie, ces derniers brillent sur un point bien particulier : la photographie. Il s'agit d'un des points les plus mis en avant par Google depuis plusieurs années et qui repose sur un algorithme de traitement des images capable de sublimer les photographies capturées (quitte à parfois les dénaturer, mais nous en reparlerons d'ici quelques lignes).

De jour, et lorsque les conditions idéales sont au rendez-vous, le Google Pixel 8a excelle en photo. Les clichés réalisés "sur le pouce" (comprenez sans réglages spécifiques au préalable) fourmillent de couleurs et de détails. Ces derniers peuvent totalement être exploités pour une utilisation sur les réseaux sociaux, et ce, sans même avoir à passer par un filtre ou un logiciel de retouche. Le piqué est relativement correcte même si les plus petits détails peuvent venir à manquer pour peu que l'on zoome sur nos photos. Les couleurs restent assez criardes mais n'en deviennent pas pour autant non naturelles. Aucune surprise ici pour un smartphone de chez Google.

Le Google Pixel 8a dispose d'un zoom optique x2 et est capable de zoomer de façon numérique jusqu'en x8. C'est peu, et la perte de qualité se ressent pourtant déjà. Plus votre zoom sera prononcé et plus le Pixel 8a va avoir des difficultés à restituer certains détails. Le téléphone va également avoir tendance à exagérer la lumière captée et créer des images bien plus claires que la réalité. Un mur plutôt gris/beige apparait alors complètement blanc et les teints de peau deviennent rapidement pâles.

Le mode "portrait" n'est pas exempt de défauts non plus. Ce dernier n'affiche déjà pas de flou d'arrière-plan (appelé plus communément "bokeh") derrière son sujet lors de la prise de vue. Il faut alors prendre son cliché avec le mode "portrait" activé afin que le traitement d'image du Pixel 8a ne s'active et ajoute le flou par la suite. Impossible donc d'avoir un aperçu avant de prendre la photo. Les résultats restent également assez brouillons et le téléphone n'a jamais réussi à ne pas flouter les branches de nos lunettes et certains de nos cheveux pendant nos tests.

De nuit, on est parfois agréablement surpris par les capacités photo du Google Pixel 8a. En extérieur, le téléphone de Google parvient à capturer un peu de lumière pour que vos scènes ne soient pas complètement sombres tout en atténuant les quelques sources d'éclairage comme des lampadaires ou des phares de voiture. La perte de détails se fait cependant toujours ressentir sur certains détails notamment éloignés. En intérieur malheureusement, la qualité s'effondre et certains clichés s'avèrent juste inutilisables en l'état tant les flous s'avèrent nombreux.

Des vidéos de qualité pour une stabilisation correcte

Le Google Pixel 8a est capable de filmer en deux qualité différentes : Full HD 1080p et 4K. Les deux qualités peuvent disposer d'une fluidité de 30 ou 60 images par seconde que vous pouvez choisir pour gagner en qualité (mais au détriment du poids du fichier final).

Les deux qualités vidéo du Pixel 8a sont très bonnes et faciles à exploiter, que ce soit pour une utilisation sur les réseaux sociaux ou pour effectuer quelques retouches par la suite.

Le Pixel 8a dispose également de trois modes de stabilisation pour sa vidéo :

Verrouillée : pour effectuer un plan fixe et supprimer les tremblements des mains.

Standard : pour les vidéos du quotidien.

En mouvement : lorsque vous vous déplacez avec beaucoup de vibrations (sur une moto par exemple).

La stabilisation du Pixel 8a est relativement bonne. Les personnes avec quelques tremblements naturels ou à bord d'un véhicule pourront en profiter pour réaliser des vidéos d'une meilleure qualité. Pour autant, cette stabilisation ne fait pas non plus des merveilles et trouvera rapidement ses limites.

Une batterie toujours pas au niveau et une recharge rapide qui n'en a que le nom

Depuis bien des années maintenant, nous recommandons des téléphones Pixel à notre entourage et nos lecteurs. Malheureusement, s'il y a bien un point noir qui revient souvent à nos oreilles, c'est l'autonomie de ces derniers. Les téléphones de chez Google sont souvent loin derrière la concurrence dans le domaine, notamment par rapport aux Nothing Phone ou aux Samsung Galaxy A.

Débranché à 8h, notre exemplaire du Google Pixel 8a affichait toujours 40% à la fin de la journée vers 18h. On est donc loin des "plus de 24h d'autonomie" promis par Google, mais cela vous permettra tout de même de profiter du Pixel 8a pendant toute une journée classique. Bien évidemment, l'autonomie du téléphone dépend principalement de l'utilisation que vous en faites. Pour nos tests, nous avons principalement utilisé les applications suivantes : Téléphone, Facebook Messenger, Whatsapp, Youtube, Genshin Impact et Gmail.

Concernant la recharge, Google annonce une "recharge rapide" sur son site officiel mentionnant le Google Pixel 8a. Cette dernière dépend surtout de ce que l'on entend par "rapide" puisque le téléphone est limité à une charge allant jusqu'à 18 W. Voici les relevés de notre recharge sur notre exemplaire de test :

A 16h30, notre Pixel 8a affichait 20%

A 16h40, notre Pixel 8a affichait 33%

A 16h50, notre Pixel 8a affichait 46%

A 17h, notre Pixel 8a affichait 57%

A 17h10, notre Pixel 8a affichait 68%

A 17h20, notre Pixel 8a affichait 77%

A 17h30, notre Pixel 8a affichait 87%

Une heure de charge pour gagner environ 80%, on a connu mieux. Comptez un peu moins de 2h pour recharger pleinement le Google Pixel 8a. C'est beaucoup, d'autant qu'aucun bloc de charge n'est fourni dans la boite.

Une connectivité efficace et tellement d'années de mises à jour

Le Google Pixel 8a a pu être testé avec de multiples autres objets appareillés à ce dernier. Qu'il s'agisse d'Airpods Pro, de Nothing Ear (2) ou d'une Google Pixel Watch, nous n'avons noté aucun souci de connexion à nos objets et appareils connectés. Le Pixel 8a est également compatible avec les bandes wifi 6E pour des connexions rapides et fluides. Nous avons pu naviguer sur le web, télécharger des applications et passer des heures sur des jeux en ligne sans ressentir de déconnexions intempestives.

Côté communications, le Google Pixel 8a est compatible avec les bandes 4G et 5G pour peu que vous disposiez d'un forfait compatible. Durant notre semaine de test, nous n'avons eu aucun souci à passer des appels qui se sont révélés aussi limpides pour nous que pour nos interlocuteurs.

Mentionnons enfin le nombre de mises à jour prévues pour le Pixel 8a. A l'instar de ses deux précédents téléphones haut de gamme, Google dotera le Pixel 8a de sept ans de mises à jour de l'OS et de mises à jour de sécurité. Un exemple dans l'industrie et qu'il convient de saluer puisque cela permettra aux utilisateurs de profiter du Google Pixel 8a pendant un bon moment.

Notre conclusion au test du Google Pixel 8a

Le Google Pixel 8a est un bon petit téléphone à n'en pas douter. Son format et son design en font un appareil très agréable à prendre en main et à manipuler au quotidien tout en lui permettant d'être facile à ranger. Ses capacités en photo sont dignes d'un téléphone Pixel et permettent de réaliser de très bons clichés pour peu que les conditions (notamment de luminosité) ambiantes soient remplies. Enfin, l'ajout de l'IA de Google au sein du Pixel 8a permet de bénéficier d'outils très utiles et fiables.

Malheureusement, le Pixel 8a souffre des problèmes inhérents à la gamme de téléphones de Google. Son autonomie est plus que moyenne tandis que sa recharge prend clairement son temps. Ajoutez à cela des bordures asymétriques très prononcées (mais qui pourront ne pas déranger certains utilisateurs) et une qualité photo très variable en basse luminosité et vous obtenez un Pixel 8a aussi intéressant que frustrant.

Mais le véritable problème du Google Pixel 8a vient de la concurrence. En montant son prix de base à 549 euros (contre 509 euros pour le Pixel 7a), Google place son nouveau téléphone milieu de gamme face à des concurrents sérieux comme le dernier Nothing Phone (2) ou le Samsung Galaxy A55. Mais surtout, le Google Pixel 8 sorti en fin d'année 2023 a bien baissé de prix ces derniers mois, et c'est pourquoi nous recommandons plutôt d'allonger un peu votre budget et de partir sur ce dernier (ou d'envisager un Google PIxel 7 Pro).