Test de l'iPhone 16 : l'excellent smartphone qui arrive trop vite

Comme chaque année, Apple dévoile son nouveau smartphone phare. Nous avons pu essayer l'iPhone 16 en marge de sa sortie et l'avons adoré, mais ce dernier manque d'une fonction cruciale.

Apple est régulièrement sous le feu des critiques de la part de la communauté des utilisateurs chaque année. Concrètement, la firme est souvent accusée de sortir trop de nouveaux iPhone qui ne disposent pas de véritables nouveautés. Une critique que l'on ne retrouve étrangement pas plus que cela sur d'autres marques dont il est difficile de différencier les versions, et qui s'avère souvent exagérée. Sauf pour cette année ?

Nous avons pu essayer l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro lors de leur sortie officielle et, sans surprise, ces nouveaux smartphones s'avèrent excellents... Mais également frustrants. Voici notre test des nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Le récap de notre test de l'iPhone 16 et 16 Pro D'excellentes performances avec les nouvelles puces A18 et A18 Pro.

avec les nouvelles puces A18 et A18 Pro. Toujours d'excellentes finitions et des couleurs sublimes pour la gamme iPhone 16 et iPhone 16 Plus.

et des couleurs sublimes pour la gamme iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Le nouveau bouton "Camera Control".

Des photos de jour toujours très bonnes et des performances vidéo excellentes. Apple Intelligence absent en Europe jusqu'à 2025.

De meilleures performances concernant l'autonomie auraient été bienvenues.

Des capacités photo assez moyenne en zoom comparé à la concurrence sur le même secteur de prix.

Un design qui bouge enfin... Un peu

Allons droit au but : le design de l'iPhone 16 est magnifique. Si ce dernier ne change pas trop par rapport aux années précédentes, on observe tout de même une nouvelle disposition de caméras, désormais placées à la verticale. Un changement assez mineur, mais qui offre à l'iPhone 16 deux avantages non négligeables : filmer des vidéos spatiales et se distinguer un peu du design des dernières générations.

Le design de l'iPhone 16 évolue un peu cette année. © Linternaute / Julian Madiot

Cette année l'iPhone 16 gagne également un peu en dimensions avec 0,2 pouce de différence par rapport aux anciens iPhone 15. Un changement qui reste cependant assez difficile à remarquer à moins d'être vraiment habitué à la précédente génération. La gamme d'iPhone 16 se compose donc des dimensions suivantes :

L'iPhone 16 : 6,1 pouces

L'iPhone 16 Plus : 6,7 pouces

L'iPhone 16 Pro : 6,3 pouces

L'iPhone 16 Pro Max : 6,9 pouces

Nous sommes ainsi en face de très, très grands téléphones pour les modèles Plus et Pro Max. Durant nos semaines de test, nous avons principalement utilisé un iPhone 16 Plus et un iPhone 16 Pro et l'expérience s'avère radicalement différente. Sur le grand format, il est assez difficile d'accéder aux bords supérieurs de l'écran lorsque le téléphone est tenu à une main. Outre cette petite difficulté, l'iPhone 16 reste très agréable à utiliser et à prendre en main au quotidien. Les bords en aluminium sont une valeur sûre pour la prise en main des iPhone et ajoutent toujours un petit côté "premium" à l'appareil.

Le plus gros souci concernant le design de l'iPhone 16 vient principalement... De son nouveau module caméra. En plaçant l'iPhone à plat sur une table, ce dernier penchera beaucoup si vous tentez de placer votre doigt dessus. La faute au module photo qui déséquilibre le tout. C'est pourquoi nous vous recommandons, comme chaque année, de vous munir d'une coque de protection pour votre iPhone.

Les couleurs de l'iPhone 16 Pro sont plus sobres que les versions classiques et Plus. © Linternaute / Julian Madiot

Côté couleurs, Apple dote ses iPhone 16 de quatre coloris : "bleu outremer", "vert sarcelle", "rose", "blanc" et "noir". Pour les besoins de nos tests, nous avons pu poser la main sur des exemplaires bleus et roses qui s'avèrent très jolis et agréables à l'oeil. Les iPhone 16 Pro sont, quant à eux, dotés de couleurs plus sobres avec notamment le nouveau "titane sable".

La gamme iPhone 16 se dote également d'un tout nouveau bouton dénommé "Camera Control" (ou "contrôle de l'appareil photo" en français). Ce dernier dispose d'un contrôle haptique qui, une fois pressé, déclenche l'appareil photo ou une autre application de style photo de votre choix comme Snapchat ou Instagram. En pressant le bouton sans appuyer dessus, il est possible de naviguer à travers les options de la caméra avec notamment la gestion de la profondeur, du zoom ou de l'exposition. Des options très sympathiques qui ne sont pas sans rappeler les smartphones Xperia de chez Sony, même si le "Camera Control" requiert un petit temps d'adaptation pour être maitrisé.

Le nouveau bouton "Camera Control" est intéressant, mais demande un petit temps d'adaptation. © Linternaute / Julian Madiot

Un écran aussi sublime que frustrant

Une fois n'est pas coutume, les écrans de l'iPhone 16 nous ont autant charmés que déçus. Nous sommes donc face à une dalle Super Retina OLED d'une qualité aussi sublime que pour les précédentes générations. Les couleurs sont vives et les noirs profonds ce qui est excellent pour visualiser des contenus, notamment des vidéos sur YouTube, Netflix, Twitch ou toute autre application.

La luminosité des iPhone 16 et iPhone 16 Pro est capable de monter jusqu'à 2000 nits. Un score honorable qui permet aux téléphones d'Apple de disposer d'une bonne lisibilité pour vos contenus même lorsque vous êtes en plein soleil. Si certains smartphones concurrents (comme le récent Xiaomi 14T) font mieux, l'écran de l'iPhone 16 reste très agréable à utiliser au quotidien, au soleil ou dans le noir.

Les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max sont à nouveau dotés d'une fréquence de rafraichissement adaptative pouvant atteindre les 120 Hz. Cela permet une très belle fluidité au sein de vos applications ou lorsque vous naviguez sur le web ou dans un jeu vidéo dynamique.

Les écrans de l'iPhone 16 sont très agréables à utiliser, mais les modèles classiques et Plus ne disposent que de 60 Hz de fréquence de rafraichissement. © Linternaute / Julian Madiot

Pour rappel, le taux de rafraîchissement d'un écran de smartphone est assez équivalent aux FPS ("frames per second") sur un écran d'ordinateur. Plus ce taux est élevé, plus les images de vos applications et jeux seront fluides. Un taux de rafraîchissement adaptatif permet de régler automatiquement ce taux en fonction du contenu affiché pour économiser la batterie de l'appareil (un écran de veille, qui n'a pas besoin d'animations, tournera souvent à 1 Hz pour ne pas trop consommer).

Mais puisqu'il faut bien crever l'abcès, il faut que nous parlions du taux de rafraichissement des iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Ces derniers restent bloqués à 60 Hz, ce qui est fort dommage puisqu'il existe en 2024 une pléthore de smartphones moins onéreux que les iPhone 16 et capables d'afficher un taux de 120 Hz. Apple peut et doit faire mieux sur ce point pour les prochaines générations.

L'iPhone 16 est évidemment un monstre de puissance

Apple a toujours réussi à proposer des téléphones dotés d'excellentes performances. L'iPhone 16 ne déroge pas à la règle grâce à la nouvelle puce maison A18 (et A18 Pro pour les iPhone 16 Pro). Cette dernière vient donc remplacer l'A17 Pro qui était déjà dotée de très bonnes performances.

Nous avons pu tester l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro sur plusieurs jeux et applications assez exigeants en ressources. Des titres comme "Genshin Impact" ou "Honkai Star Rail" se lancent automatiquement avec les graphismes réglés sur "élevés" tout en restant à une fréquence d'affichage de 30 FPS. Des paramètres déjà très honorables mais que nous avons souhaité poussé au maximum pour nos tests.

L'iPhone 16 gère parfaitement les jeux vidéo. © Linternaute / Julian Madiot

Sans surprise, tout tourne parfaitement et les animations sont fluides. Nous n'avons dénoté aucun ralentissement ou freeze de l'iPhone 16 durant nos essais.

A sa sortie, l'iPhone 15 a été le sujet de nombreuses polémiques suite à plusieurs surchauffes de l'appareil. Une chauffe que nous n'avions pas observé lors de notre test de l'époque, mais que nous avons évidemment vérifié cette année. Lors de nombreux téléchargements ou parties de jeux où l'iPhone 16 est beaucoup sollicité, le téléphone a toujours tendance à beaucoup chauffer. Apple semble cependant avoir mieux travaillé sur la dissipation de la chaleur puisque cette dernière n'est pas concentrée en un seul point, mais répartie sur le dos entier de l'appareil. Cela permet d'atténuer la sensation de chauffe et surtout de pouvoir continuer à utiliser l'iPhone 16 sans ressentir de douleurs.

Un logiciel toujours impeccable, mais où est mon IA ?

L'un des points forts de l'iPhone par rapport à ses concurrents Android tient dans l'expérience logicielle. iOS est une plateforme reconnue et maitrisée pour ses finitions et sa connectivité avec d'autres appareils de la firme. Sur ce point, difficile de critiquer l'iPhone 16. L'OS est toujours un véritable plaisir à utiliser au quotidien avec de multiples options très pratiques, notamment lorsque l'on utilise d'autres appareils de la firme.

Seulement voilà, l'iPhone 16 a été marketé comme un iPhone complètement construit autour de l'intelligence artificielle de la firme : Apple Intelligence. Malheureusement pour le constructeur, cette solution est absente de l'iPhone 16 à sa sortie et sortira "courant 2025" en Europe. Cela signifie donc que l'iPhone 16 ne dispose pas d'Apple Intelligence à l'heure où nous écrivons ces lignes et que cette solution d'IA mettra plusieurs mois à arriver à cause des règlementations européennes. Une situation compliquée pour Apple, mais également pour les possesseurs d'iPhone 16 qui pourraient bien juste patienter tranquillement l'arrivée de l'IA de la firme (ou même l'iPhone 17) pour passer à l'achat.

Des clichés toujours aussi bons, un mode macro correct et des styles photo

Pour la partie photo de l'iPhone 16, nous n'allons pas beaucoup rentrer dans les détails. Il s'agit des mêmes capteurs que l'an passé sur l'iPhone 15 avec un objectif principal de 48 Mpx et un ultra grand angle de 12 Mpx. Les résultats sont donc très semblables d'une année à l'autre et restent donc très bons avec un niveau de détail élevé. La colorimétrie est également bien gérée et l'iPhone 16 parvient à capter suffisamment de lumière pour garder vos scènes lisibles et agréables à l'œil. Le mode Portrait s'en sort également très bien pour délimiter les petits détails comme les cheveux et appliquer un flou gaussien en fond.

L'iPhone 16 gère également plutôt bien les clichés en basse lumière. Les capteurs de l'appareil parviennent à capturer suffisamment de détails et de lumière pour rendre vos scènes lisibles et diminuer d'éventuel bruit numérique. L'iPhone 16 a cependant tendance à fournir des clichés assez fidèles à la réalité et nous sommes donc loin des photos chaleureuses et riches de couleur comme on pourrait en retrouver sur des téléphones de chez Google. Cela peut plaire ou non, chacun son avis, mais force est de constater que l'iPhone se rapproche davantage des couleurs que nous observons au quotidien.

Côté zoom, c'est là que l'iPhone 16 affiche ses plus grosses faiblesse au niveau photos. L'iPhone 16 classique est toutefois capable de zoomer en x2 avec une qualité toujours très correcte. Cette année, aucune différence entre l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max qui disposent tous les deux d'un zoom x5 directement intégré en commande raccourci. Malheureusement, le zoom de l'iPhone 16 montre rapidement ses limites au fur et à mesure que l'on se rapproche de la limite du x25 qui est à peine utilisable pour poster sur les réseaux tant le flou est présent.

Petite nouveauté cette année : l'iPhone 16 se dote d'un mode macro très pratique pour faire quelques jolis clichés de sujets très rapprochés. Ce mode, jusqu'ici réservé aux modèles Pro, est désormais disponible sur l'ensemble de la gamme, et permet de réaliser quelques belles petites photographies.

Notons également l'ajout des styles photographiques qui permettent de modifier quelques peu les tons et la colorimétrie d'un de vos clichés avant même de prendre ce dernier. Une nouveauté plutôt sympathique, mais qui demande du temps pour être pleinement maitrisé.

Une autonomie en progression et une certaine amélioration en recharge sans fil

Côté autonomie, nous avons comparé l'iPhone 16 Plus à l'iPhone 15 Plus de l'an passé ainsi, mais également les modèles Pro. Concernant les modèles Plus, nous n'avons pas spécialement observé d'améliorations sur ce segment. Notre iPhone 16 Plus a pu nous accompagner une journée et demie avec une utilisation plutôt classique. Débranché le matin vers 8h, notre iPhone 16 Pro affichait, quant à lui, environ 40% de batterie le soir vers 18-19h. On conseillera donc toujours de passer par une recharge durant la nuit. Les utilisateurs les plus exigeants devront donc se tourner davantage vers les modèles Plus ou Pro Max pour bénéficier d'un peu de capacité de batterie.

La recharge n'évolue pas vraiment cette année sur la gamme iPhone 16. Il est toujours possible de charger 50% de l'iPhone 16 en un peu moins de 30 minutes si on utilise un chargeur filaire. Cette charge a cependant tendance à réduire sa vitesse au delà des 50% donc comptez un peu plus d'une heure pour faire le plein de l'iPhone 16. Un score plutôt honnête donc, mais il serait temps d'accélérer la cadence vis-à-vis de la concurrence Android.

La véritable nouveauté vient de la recharge sans fil qui passe désormais à 25 W max. Une capacité assez élevée et nous doutons que beaucoup de foyers disposent d'une telle borne de recharge sans fil, mais on ne va clairement pas cracher dessus ! Cela vous permettra de recharger la batterie de votre iPhone 16 bien plus rapidement si vous le laissez sur un stand MagSafe.

Des communications impeccables et une connectivité étrange

Nous avons pu utiliser l'iPhone 16 Plus et l'iPhone 16 Pro comme téléphones principaux pendant plusieurs jours afin de passer des appels via les applications "Téléphone", "Facetime", "Messenger" et "WhatsApp". Sans surprise, nos conversations étaient claires et limpides pour nous ou nos interlocuteurs même lorsque nous étions entouré de nombreux bruits parasites. L'iPhone est toujours un excellent téléphone pour les communications.

Côté connectivité, Apple a ajouté la norme Wi-Fi 7 à ses nouveaux iPhone 16 et 16 Pro alors que les précédents iPhone 15 disposaient déjà d'un très bon débit avec les bandes Wi-Fi 6/6E. Malheureusement, le Wi-Fi 7 est encore trop peu déployé en France pour que nous puissions le tester, mais les premiers retours de la presse spécialisée semblent dubitatifs sur le sujet. Nous n'avons cependant pas connu d'éventuels bugs ou ralentissements lors de nos tests des iPhone 16 avec une connexion Wi-Fi que ce soit pour du téléchargement, du streaming ou du jeu vidéo en ligne.

Notre conclusion au test des iPhone 16 et iPhone 16 Pro

Quel étrange test que celui de ces nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro cette année ! Ne tournons pas autour du pot : ces nouveaux smartphones lancés par Apple sont toujours aussi excellents d'année en année. L'iPhone profite surtout et toujours de son système d'exploitation iOS qui se révèle toujours aussi agréable à utiliser et stable malgré de nombreuses opérations. Les possesseurs de multiples appareils Apple seront toujours aux anges en couplant ces derniers entre eux. L'iPhone 16 est également toujours capable de réaliser de très belles photographies tant que l'on ne compte pas trop sur son zoom, mais c'est réellement sur sa partie vidéo que le téléphone d'Apple brille le plus. Mentionnons également les nouvelles puces A18 et A18 Pro qui délivrent d'excellentes performances.

Malheureusement, l'absence d'Apple Intelligence crée une certaine frustration en Europe et nous avons évidemment hâte de tester cette solution IA lorsqu'elle sera disponible chez nous. On regrette également l'écran bloqué à 60 Hz sur l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus qui doit définitivement évoluer pour les prochaines générations. Enfin, nous aurions apprécié quelques efforts supplémentaires sur la recharge et autonomie de l'appareil qui s'avèrent un peu justes par rapport à la concurrence côté Android.