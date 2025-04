A quoi sert le mode jeu qui se lance automatiquement sur votre smartphone et pourquoi on ferait parfois mieux de le désactiver

Introduit il y a quelques années sur smartphone, le mode jeu peut se déclencher tout seul. On vous explique son fonctionnement.

Depuis quelques années, les constructeurs de smartphones proposent sur leurs appareils quelques particularités, qui peuvent avoir la fâcheuse habitude de se lancer automatiquement. Parmi elles, le mode jeu est présent sur de nombreux smartphones, alors que beaucoup d'utilisateurs ignorent encore à quoi sert concrètement cette option ou même si leur appareil en dispose.

Il faut savoir que le mode jeu est désormais disponible sur les smartphones Android, mais également sur l'iPhone depuis iOS 18, et même sur les derniers ordinateurs Mac. Sur les téléphones Apple, ce mode se lance même de façon automatique dès lors que vous ouvrez un jeu vidéo un peu gourmand en ressources. Il n'y a donc rien à faire pour l'activer.

Du côté des téléphones Android, chaque mode jeu diffère d'un constructeur à l'autre. Sur Samsung par exemple, ce dernier s'appelle "Game Booster" et se déclenche avec un petit bouton de manette en bas à gauche de l'écran lorsque vous lancez un jeu vidéo. Côté Oppo, le mode jeu est caché dans un petit menu latéral afin de vous proposer de multiples options pour vos parties. Mais à quoi sert concrètement ce mode jeu, peut-on et doit-on le désactiver ? C'est ce que nous allons vous expliquer.

Le mode jeu peut avoir toutes sortes d'utilité selon la marque de votre smartphone. La principale, d'Apple à Samsung, est de concentrer les ressources de votre appareil sur le jeu lancé pour une meilleure fluidité, notamment lors de longues sessions. Chez Samsung, le "Game Booster" offre aussi plusieurs autres options comme couper les notifications pour ne pas vous déranger durant vos parties, contrôler la température du téléphone, ou encore visualiser la batterie restante.

D'autres marques proposent des options plus originales. C'est le cas de Oppo qui propose également de contrôler votre musique pendant que vous jouez en intégrant l'application Spotify en fond. La marque Asus propose, quant à elle, tout un contrôle d'accessoires pour refroidir la température de votre smartphone pendant le jeu, ou même de créer différents profils en fonction de vos besoins en ressources graphiques.

Une bonne idée sur le papier. Pourtant, de plus en plus d'utilisateurs finissent par désactiver le mode jeu de leur smartphone. La raison est toute simple : ce dernier alloue moins de ressources à vos applications en arrière-plan au profit du jeu. Or si ce dernier est un petit jeu qui tourne sans utiliser trop de ressources (comme une Pokémon Pocket par exemple), alors le mode jeu devient plus un handicap qu'un avantage. Pour le désactiver, il suffit de cliquer sur le pop-up qui s'affiche au lancement de votre jeu et de suivre la manoeuvre.

Il n'est malheureusement pas possible de désinstaller totalement le mode jeu de votre appareil, à moins d'explorer profondément les paramètres du téléphone à l'aide d'un logiciel tiers. Ce mode ne prend cependant que très peu de mémoire, alors autant le laisser installé et le désactiver quand vous n'en avez pas besoin.