Plus de place sur votre smartphone ? Google propose une option cachée pour réduire la taille de vos photos

Le manque de place sur un smartphone est un problème récurrent et préoccupant. Google propose cependant une technique pour vous aider un peu.

Il n'est pas rare d'accumuler beaucoup de photos et de vidéos sur nos smartphones. C'est même l'une des causes principales de la saturation de l'espace de stockage de nos appareils. Chaque souvenir capturé, chaque clip enregistré, aussi précieux soit-il, contribue à remplir la mémoire de ces derniers. Cette situation conduit souvent à des notifications frustrantes nous alertant d'un espace insuffisant, nous obligeant à faire des choix difficiles sur les fichiers à supprimer.

Face à ce problème récurrent, de nombreux utilisateurs cherchent des solutions pour optimiser leur stockage sans pour autant sacrifier leurs souvenirs numériques. Si l'utilisation d'un support de stockage externe (disque dur, clef USB...) est une solution viable, le stockage sur un cloud est aussi courant, avec des limites également. Mais pour économiser de l'espace, Google a justement conçu une fonctionnalité intégrée à une application très populaire, qui offre une alternative intéressante à la suppression des photos.

Google Photos est une application de gestion d'images largement utilisée. Elle est présente sur de nombreux smartphones et parfois même installée par défaut sur ces derniers. Cette dernière permet de stocker directement ses photos sur le cloud via son compte Google et elle propose depuis quelque temps une option permettant de réduire significativement la taille des photos et vidéos sauvegardées.

Celle-ci a été baptisée "économiseur d'espace". En sélectionnant cette option, Google Photos applique une légère compression sur vos fichiers lors de leur sauvegarde dans le cloud. Le résultat permet de réduire considérablement la place occupée par vos fichiers, libérant ainsi de l'espace potentiel sur votre compte Google et, indirectement, sur l'appareil si l'on choisit de supprimer les fichiers stockés en local après sauvegarde.

Cette fonctionnalité est aussi bien disponible sur Android que sur iPhone et la procédure à suivre est relativement simple. Depuis l'application Google Photos, accédez aux paramètres en appuyant sur votre photo de profil ou vos initiales. Sélectionnez ensuite les paramètres de l'application, puis naviguez vers la section "sauvegarde" et enfin "qualité de la sauvegarde". C'est ici que vous pourrez choisir l'option "économiseur d'espace". Notez que si votre espace de stockage Google est déjà saturé, vous ne pourrez pas utiliser cette option avant d'avoir libéré un peu de place.

Cette technique n'a qu'un impact mineur sur la qualité de vos photos qui seront généralement réduites à 16 Mpx (tandis que vos vidéos seront généralement compressées en qualité 1080p). Rien qui ne devrait vous choquer à moins de vouloir vraiment une qualité optimale, notamment pour de la retouche professionnelle, ou l'affichage sur un grand écran. Une excellente solution pour les utilisateurs qui veulent alléger l'espace de stockage de leur smartphone et de leur compte Google, y compris sur un grand volume de photos et vidéos.