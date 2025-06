C'est le pire comportement à adopter en été, ces 6 appareils sont à risque

Beaucoup de possesseurs d'appareils électroniques ne font pas attention à ce détail qui peut gravement nuire à leur durée de vie.

A l'approche de l'été, les températures grimpent, mais à l'inverse, la vigilance concernant nos appareils électroniques baisse. Les vacances scolaires ou l'envie de se prélasser le long d'une plage ou d'une piscine donne souvent envie d'utiliser ses appareils sans trop se soucier d'eux. Un comportement qui s'avère cependant dangereux, notamment pour vous, mais également pour votre smartphone, vos écouteurs, ou encore votre batterie externe.

Si vous avez l'habitude d'utiliser votre smartphone en vacances, vous avez certainement déjà dû sortir ce dernier pour le consulter au soleil. Nous ne vous apprenons sans doute rien en vous disant qu'il s'agit d'un comportement à éviter puisque le soleil a tendance à faire surchauffer votre appareil. Mais saviez-vous que cette règle s'applique à de nombreux autres gadgets ou objets du quotidien ? En voici 6 à tenir éloignés des fortes chaleurs.

© 123RF

Tout d'abord, et cela ne vous étonnera que peu, les ordinateurs portables détestent le soleil. Les raisons sont plus ou moins les mêmes qu'avec votre smartphone : les PC sont pourvus de processeurs, cartes graphiques, disques durs et surtout d'une batterie qui sont très fragiles face aux fortes chaleurs. Les exposer au soleil peut mener à des ralentissements, une surchauffe de l'appareil et même un gonflement de la batterie.

Un autre appareil plus régulièrement apporté à la plage : la tablette. Idéale pour lire au bord de la plage, celle-ci est très similaire aux smartphones en termes de composants et de construction (avec notamment des batteries en lithium). Son écran est également sujet à de fortes dégradations si vous avez tendance à l'exposer en plein soleil.

Bien qu'une montre connectée soit généralement pensée pour être portée à l'extérieur, certains modèles n'apprécient pas non plus l'exposition directe et prolongée au soleil. Ce dernier peut affecter leur petite batterie et surtout leurs écrans qui peuvent finir par brûler et être endommagés. Si vous avez l'habitude de porter votre montre connectée à la plage, tâchez de la maintenir à l'ombre de temps en temps.

Les casques audio sont malheureusement aussi très fragiles face aux fortes chaleurs ! C'est d'autant plus vrai pour les appareils sans fil puisqu'ils disposent d'une batterie intégrée qui peut gonfler face à la chaleur. Les matériaux qui les composent comme le plastique ou les coussinets peuvent également souffrir face aux fortes températures.

Si vous êtes un gamer, sachez que c'est également valable pour les consoles de jeux portables puisque ces appareils sont équipées de batteries, d'écrans et de puces électroniques sensibles à la chaleur. Si vous voulez vraiment utiliser votre Switch à la plage, tâchez de le faire à l'ombre et d'éviter à tout prix de la poser en plein soleil.

Enfin, et c'est une évidence après avoir cité les précédents appareils, les batteries externes sont également à protéger du soleil. Si vous avez absolument besoin d'en utiliser une pour recharger votre appareil lors de fortes chaleurs, tâchez de la maintenir à l'ombre dans votre sac. Les grosses batteries peuvent même finir par gonfler ou s'enflammer lorsqu'elles sont trop exposées !