La dernière mise à jour de votre smartphone Google permet à votre employeur de consulter vos SMS

Déployée il y a quelques jours, cette mise à jour permet à une entreprise de consulter les messages des employés.

Voilà une nouvelle qui va faire réfléchir à deux fois avant de sortir son téléphone portable de sa poche. Google aurait récemment déployé une toute nouvelle mise à jour pour ses smartphones éponymes. Les Google Pixel sont en plein essor depuis quelques années, puisque la firme a vu ses ventes de smartphones exploser de 43% en Europe.

Cette notoriété force Google à maintenir ses appareils à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Repérée sur le blog officiel de Google, l'une des nouvelles options en date permet notamment aux employeurs de visualiser l'ensemble des messages des employés dotés d'un smartphone Google.

Cette mise à jour fait suite à l'introduction du RCS, le remplaçant du traditionnel SMS, qui a fait ses débuts sur de multiples téléphones portables ces derniers mois. En introduisant le RCS au sein des téléphones de Google, les entreprises sont désormais dans l'obligation d'archiver les communications professionnelles effectuées avec des téléphones fournis par les mêmes entreprises.

Jusqu'ici, un employeur qui fournissait un smartphone Google Pixel à ses collègues devait passer par son opérateur pour récupérer les SMS d'un employé. Cette demande était généralement effectuée en cas d'audit ou de procès impliquant plusieurs parties d'une entreprise.

Le protocole RCS, qui a remplacé les SMS, ne permet plus à l'opérateur de consulter les messages. C'est pourquoi Google a dû s'adapter afin de respecter la loi et permettre aux employeurs de consulter les messages des employés en cas de litige. La solution est simple : on supprime tout simplement le passage par l'opérateur et Google ajoute une option pour l'employeur afin de lui permettre de consulter directement les messages !

Ainsi, si vous disposez d'un téléphone Google Pixel confié par votre entreprise, votre employeur dispose désormais d'une option lui permettant de consulter tous les messages RCS envoyés et reçus sur ce même téléphone.

Le nombre d'appareils concernés par cette mise à jour est assez conséquent. Selon l'institut Canalys, Google se placerait même parmi les 5 plus gros constructeurs de smartphones à travers l'Europe. Le géant du web s'impose petit à petit aux côtés de Samsung, Apple, Motorola et Xiaomi.