Vous n'aurez plus besoin d'écrire vos emails : la nouvelle mise à jour de Gmail va tout changer

La célèbre messagerie de Google fait peau neuve. La firme américaine a dévoilé de toutes nouvelles fonctionnalités boostées à l'intelligence artificielle.

Comme tant d'autres applications, Google s'essaye définitivement à l'intelligence artificielle. La firme américaine a dévoilé à ses utilisateurs de toutes nouvelles fonctionnalités destinées à intégrer très prochainement l'application. Le but : simplifier la navigation et faire gagner du temps aux internautes.

Tous les nouveaux outils prévus pour débarquer sur Gmail, lesquels reposent sur les nouvelles technologies fournies par Gemini 3 (l'IA de Google), ont l'avantage d'être complètement gratuits. Plus que de simples accessoires, ils participeront à former un véritable assistant accompagnant étroitement les utilisateurs.

Parmi les fonctionnalités inédites intégrant prochainement Gmail : "AI Overviews" (ou "Aperçus IA" en français). Celle-ci vous permettra de résumer n'importe quelle discussion entretenue par mail afin d'en obtenir un condensé précis. Les abonnés Google AI Pro et Google AI Ultra auront quant à eux la possibilité de poser n'importe quelle question à l'intelligence artificielle de Google. Dans le cas où vous rechercheriez, par exemple, une discussion ancienne, il vous suffira de formuler une question plutôt que de taper de simples mots clés.

Google annonce également l'arrivée de "Help Me Write", que l'on pourrait traduire par "Aide-moi à écrire", et dont le nom ne laisse aucun mystère. Plutôt que de se tourner vers des agents IA externes comme ChatGPT ou Gemini pour laisser rédiger vos mails, vous pourrez bientôt être directement assistés par l'IA de Gmail. Plus encore, celui-ci sera capable d'analyser et de comprendre une discussion afin de fournir, à votre place, une réponse crédible en imitant votre style d'écriture.

Sans conteste, la nouveauté la plus bouleversante de Gmail reste "AI Inbox" qui est, pour l'instant, réservée à une petite poignée d'utilisateurs. Cette fonctionnalité risque de radicalement transformer votre boîte de réception traditionnelle, puisqu'elle sera capable (grâce à l'intelligence artificielle encore une fois) de hiérarchiser vos mails selon leur importance. Fini le rangement chronologique, Gmail vous fera apparaître les mails les plus urgents, comme les factures ou les missions professionnelles à traiter rapidement.

Pour l'instant, cette multitude de nouveautés n'est malheureusement pas disponible en France. Cette panoplie d'outils IA sera, au moment de son lancement, uniquement réservée aux États-Unis. Google se veut toutefois rassurant : cette prochaine grosse mise à jour est bien prévue pour un déploiement à l'internationale d'ici les prochaines semaines.