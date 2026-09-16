Pokémon 30 ans : où trouver les produits TCG, ETB, coffrets, précommandes...

La collection spéciale des 30 ans de Pokémon débarque sur les cartes à jour et à collectionner. Découvrez les produits déjà disponibles et où les trouver.

Les 30 ans de Pokémon sont là et les fans de la licence et de cartes à jouer et à collectionner sont en ébullition depuis ce mercredi 16 septembre. L'extension spéciale des 30 ans des célèbres monstres à attraper est disponible avec certains produits en magasin. Cette extension étant très fortement plébiscitée, de nombreuses files d'attente sont apparues en ligne et devant certaines boutiques physiques. Voici les produits déjà disponibles et où espérer les acheter.

Coffret Dresseur Elite Pokémon 30 ans (ETB)

© The Pokémon Company

Objet le plus prisé des 30 ans Pokémon avec les produits disponibles, le coffret dresseur d'élite se compose de plusieurs boosters, d'une carte promotionnelle à l'effigie de Nidorina et de quelques bonus pour qui souhaite commencer une collection ou apprendre à jouer à Pokémon TCG. Proposé au prix de vente recommandé de 55,99 euros en boutique, le produit est déjà très largement revendu entre 200 et 300 euros sur le web.

Lien Fnac (file d'attente) : ETB Pokémon 30 ans

Lien Amazon (sous invitation) : ETB Pokémon 30 ans

Les autres stocks de magasins en ligne semblent déjà tous épuisés. N'hésitez pas cependant à vous rendre dans vos boutiques de proximité spécialisées pour vous renseigner.

Coffret Pokémon 30 ans célébration (Nymhali/Amphinobi)

© The Pokémon Company

Ces deux coffrets spéciaux des 30 ans Pokémon proposent une carte promotionnelle à taille standard, une carte promotionnelle géante (jumbo) et 4 boosters des 30 ans. Deux versions sont disponibles à l'heure actuelle avec Nymphali et Amphinobi.

Lien Fnac (file d'attente) : coffret Nymphali

Lien Fnac (file d'attente) : coffret Amphinobi

Lien Amazon (pas encore en ligne) : coffret Nymphali

Lien Amazon (sous invitation) : coffret Amphinobi

Notez que le coffret Nymphali n'est pas encore disponible sur Amazon, mais devrait être mis en ligne d'ici les prochains jours.

Duopack Evoli Pokémon 30 ans

© The Pokémon Company

Produit le plus petit de la collection 30 ans Pokémon, ce duopack propose, comme son nom l'indique, deux petits boosters avec 5 cartes de l'extension. Une petite carte promotionnelle d'Evoli est également incluse ainsi qu'une pièce jeton exclusive.

Lien Amazon (sous invitation) : duopack Evoli 30 ans

Les invitations Amazon sont clairement votre meilleur moyen à l'heure actuelle pour dégoter des produits des 30 ans Pokémon sans avoir à débourser trop d'argent. Il s'agit d'un système qui tire aléatoirement les clients pouvant acheter les produits ou non. Vous serez prévenus par mail si vous êtes tiré au sort.