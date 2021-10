12 jeux pour un Halloween riche en frissons !

Zombies, monstres, sorcières, vampires, tous ces monstres sortent de leurs manoirs et marécages à l'occasion d'Halloween. Défiez vos peurs grâce à cette sélection de jeux de société. Enfant, adulte, en duo ou en groupe, il y en aura pour tout le monde, mais aurez-vous le cœur assez solide ? Mouhahahahaha !!!!

Vous trouvez que se déguiser est trop fatiguant ? Vous avez épuisé les séries et films d'horreur sur Netlifx, Amazon Prime et consorts ? N'ayez crainte: les fabricants de jeux de société ont pensé à vous. Une myriade de jeux de cartes, de jeux de plateau ou de jeux de rôle proposent des ambiances macabres à faire dresser vos cheveux sur la tête. La rédaction de l'Internaute en a sélectionné une douzaine pour tous âges et tous niveaux

Yoto - collection Halloween :

© Yoto

Yoto, l'enceinte interactive déconnectée a publié à l'occasion d'Halloween une sélection de contes pour donner la chair de poule aux enfants de 2 à 12 ans. Quatre cartes sont à découvrir. Les belles histoires, pour 2 à 8 ans, inclut cinq classiques dont Barbe Bleue, Les trois petits cochons et Le Petit chaperon rouge. Le livre audio Mille et une histoires - les monstres, pour les 5 à 12 ans, propose trois histoires dont Le Minotaure. La sorcières des bois verts, pour les 5 à 8 ans, reprend le célèbre conte de Grimm. Enfin, la carte Les belles histoires pour frissonner contient trois histoires pour les 5 à 8 ans. De nombreuses histoires sont aussi disponibles en anglais et espagnol.

L'enceinte Yoto lit des cartes à puces qui contiennent des livres audios. Elle fait aussi office de réveil, veilleuse et horloge, et permet d'éviter toute publicité ou tout tracking en ligne.

Yoto player 99,99€, cartes de 5,99€ à 9,99€

© Asmodée

Les Loups-Garous de Thiercelieux : L'assemblée des vilains

Depuis plus de 20 ans, le village de Thiercelieux accueille en son sein les joueurs les plus intrépides, courageux et nombreux : plus de deux millions d'exemplaires du jeu ont été vendus sur les trois dernières années… En effet, dès la nuit tombée certains villageois de Thiercelieux se transforment en Loups Garous. Charge aux survivants de démasquer le ou les monstres qui se cachent parmi eux. Si le jeu a connu plusieures extensions, c'est le premier cross over avec un univers différent: ici celui de Vilains, qui met en avant les méchants des oeuvres de Disney. Incarnez l'un des neufs vilains ou l'un de ses sbires et rejoignez l'une des deux équipes. Cette nouvelle version ravira les fans des deux univers.

Jeu à partir de 10 ans, parties de 20 à 30 minutes pour 6 à 10 joueurs.

Les Loups-Garous de Thiercelieux - L'assemblée des vilains ASMODEE, prix conseillé 13€

Zombicide, 2ème édition :

© Asmodée

Zombicide est le jeu de plateau qui a marqué l'arrivée en force de ces jeux sur les plateformes de financement participatif. Ce jeu pour joueurs avertis s'est écoulé à plus de deux millions d'exemplaires dans le monde. Devenu un classique, le jeu de survie post-apocalyptique revient dans une version mise à jour avec une révision des règles (simplifiées et plus accessibles), de nouvelles figurines et une nouvelle fonction : la zone noire. Près de 25 scénarios promettent des heures et des heures de frisson à incarner des survivants dans un monde pris d'assaut par les zombies...

Jeu à partir de 14 ans, parties de 45 à 90 minutes pour 1 à 6 joueurs.

Un jeu créé par Jean-Baptiste Lullien, Raphaël Guiton, Nicolas Raoult et illustré par Eric Nouhaut et Edouard Guiton

Zombicide, CMON Game, 90€

© Iello

Sticky Cthulhu :

Le poisson d'avril de 2020 n'en était finalement pas un, car le jeu Sticky Cthulhu et bel est bien disponible à l'achat. L'entité cosmique lovecraftienne Cthulhu s'est réveillée de son long sommeil et elle est affamée. A chaque tour, un joueur lance les dés qui définissent la forme et la couleur de la proie souhaités par l'Ancien. Armé de tentacules visqueuses et collantes, chaque joueur essaye d'attraper les cartes correspondantes. Attention à ne pas attraper un chasseur par inadvertance... Il faudra être vif et habile pour l'emporter. Un jeu drôle pour les plus jeunes et qui permet de s'initier sans crainte à l'univers de Lovecraft.

Jeu à partir de 6 ans, parties de 15 à 30 minutes pour 2 à 6 joueurs.

Un jeu créé par Théo Riviere et Cédric Barbé et illustré par Rémy Tornior

Sticky Cthulhu, Iello, 18,90€

The Big Book of Madness :

© Iello

En rejoignant l'école de magie, vous vous attendiez à pouvoir lancer des sorts dignes des plus grands magiciens et devenir capable de terrasser un dragon d'une seule incantation. Mais après un an d'études, force est de constater que vous pouvez à peine allumer une bougie… Ce soir, tout va changer: vous avez entendu parler d'un grimoire secret recelant des pouvoirs insondables et avec vos camarades avez entrepris de le lire. Calamiteuse erreur! En ouvrant le livre, vous venez de libérer une armada de monstres… Pour l'emporter dans ce jeu de deck building coopératif, il faut être attentif pour pouvoir vaincre ces monstres et garder sa santé mentale, mise à rude épreuve quand on manipule des pouvoirs qui nous dépasse… Très addictif, certaines épreuves sont de véritables casses tête qui vont faire chauffer vos neurones.

Jeu à partir de 12 ans, parties de 1h à 2h pour 2 à 5 joueurs.

Un jeu créé par Maxime Rambourg et illustré par Naïade.

The Big Book of Madness, Iello, 42€

Les Montagnes Hallucinées:

© Iello

Adaptée de la nouvelle éponyme, l'une des plus célèbres de H.P. Lovecraft, Les Montagnes Hallucinées met en scène une expédition scientifique en Antarctique au début des années 1930, un territoire encore inconnu qui recèle bien des surprises. Un jeu coopératif très original où chaque joueur a des contraintes différentes imposées par les cartes de folies. L'ambiance lourde et étrange qui se met en place au fil des parties est incroyable - et bien que l'on ait peur, on y revient sans cesse. Seul bémol: la première partie est un peu compliquée car il faut bien intégrer les règles. Mais ensuite, le plaisir est sans fin.

Jeu à partir de 12 ans, parties de 45 à 60 minutes pour 3 à 5 joueurs.

Un jeu créé par Rob Daviau et illustré par Miguel Coimbra.

Les Montagnes Hallucinées, Iello, 35€

Exit - Le Manoir Sinistre

Vous avez terminé de regarder The haunting of Hill House sur Netflix et souhaitez retrouver le même genre d'atmosphère oppressante ? Ne cherchez plus: la série d'escape game coopératif Exit est faite pour vous. Chaque jeu contient un scénario unique, jouable une seule fois et est à réserver aux joueurs aguerris. Le but du jeu est de réussir à sortir du manoir en un temps défini afin d'éviter un sinistre sort. Armé de votre jugeote, d'un décodeur, découvrez les indices , résolvez les énigmes machiavéliques. On perd la notion du temps tant l'ambiance de jeu est prenante.

Jeu à partir de 14 ans, parties de 1 à 2 heures pour 1 à 6 joueurs.

Un jeu créé par Inka & Markus Brand et illustré par Franz Vohwinkel.

Exit - Le Manoir Sinistre, Iello, 14,95€

King of Tokyo - Halloween

© Iello

Le jeu King of Tokyo s'est imposé comme un classique de la dernière décennie, très fortement inspiré du jeu vidéo Rampage, dans lequel le joueur incarne un monstre géant et dézingue les immeubles de la capitale nippone. Cette extension - qui requiert le jeu de base pour fonctionner - ajoute deux monstres : Jack O'Lanterne et le Boogie Man. Mais surtout, elle introduit la notion de costumes, qui permettent aux monstres de se grimer en sorcière, clown de l'espace, pirate, etc… Ce qui ajoute une nouvelle dimension à ce jeu déjà très intéressant. D'autant plus que l'on peut dorénavant voler le costume d'un autre joueur et même les cumuler. Qui n'a pas rêvé de jouer King Kong déguisé en zombie clown ?

Jeu à partir de 8 ans, parties de 45 à 60 minutes pour 2 à 6 joueurs.

Un jeu créé par Richard Garfield et illustré par Régis Torres.

King of Tokyo - Halloween, Iello, 14,95€

© Iello

Smash Up : Monstres sacrés

Quatrième extension du jeu de duel Smash Up, la révision Monstres sacrés, met en scène quatre factions de monstres classique : vampire, loup garou, savants fou et fourmis géantes. Piochez vos cartes et montez des armées multi-factions aux forces et pouvoirs les plus improbables pour conquérir le monde. Jeu de deck building par mélange de carte très accessible et hautement addictif, sa rejouabilité est sans fin. Et, surtout, les combo gagnent en profondeur si l'on ajoute les extensions précédentes. Et si l'on joue à plus de joueurs…

Jeu à partir de 12 ans, parties de 45 à 60 minutes pour 2 joueurs.

Un jeu créé par Paul Peterson et illustré par Harald Lieske.

Smash Up : Monstres sacrés, Iello, 15€

Château Aventure

© Iello

Ce jeu de rôle très accessible, inspiré des jeux vidéo d'aventure textuel de type le Manoir de Mortevielle, Monkey Island ou Day of the tentacle, est un support d'initiation idéal pour découvrir le monde merveilleux du roleplay. Un joueur devient le maître de jeu et guide les aventuriers à travers l'une des 12 histoires pré-scénarisés. Sauver une princesse ou affronter des zombies, le choix de l'ambiance est des plus variés. Il est préférable de commencer par les premières aventures, très didactiques, puis de se laisser transporter dans les univers narratifs soignés et variés.

Jeu à partir de 10 ans, parties de 45 à 60 minutes pour 2 à 10 joueurs.

Voir les auteurs et illustrateurs du jeu.

Château Aventure, Iello, 25€

Les Tyrans de l'Ombreterre :

© Matagot

Les royaumes oubliés sont l'une des deux sagas principales de l'univers de Donjons & Dragons. Et le cycle narratif le plus célèbre est sans conteste le cycle de Drizzt Do'Urden, le Drow (elfe noir). Dans ce jeu de deck building, chaque joueur dirige une maison noble Drow, et devra appliquer la meilleure stratégie dans le choix des cartes et le contrôle des territoires pour emporter la partie. Choisissez d'attaquer les autres joueurs ou les armées neutres à vos risques et périls, élisez les membres de votre maison dans votre cénacle avec circonspection. Et surtout, adaptez-vous aux stratégies de l'adversaire. L'édition 2021 du jeu contient l'extension Aberrations & undead et offre une très grande rejouabilité.

Coup de coeur de Marilys Vallet, journaliste spécialiste de jeux de société :

" J'ai découvert Les Tyrans de l'Ombreterre grâce à la magnifique illustration sur sa boîte, représentant des elfes noirs - ou Drow - de l'univers Dungeons & Dragons : j'étais curieuse de voir ce que donnerait un jeu de "contrôle de territoire" dans cet univers mythique. Mais ce qui m'a fait apprécier ce jeu, c'est le côté intuitif de son système de deck-building, qui en fait un jeu de plateau accessible, tout en se prêtant à de nombreuses stratégies plus fourbes les unes de que les autres."

Jeu à partir de 14 ans, parties de 90 à 120 minutes pour 2 à 4 joueurs.

Un jeu créé par Rodney Thompson, Peter Lee et Andrew Veen.

Les Tyrans de l'Ombreterre, Matagot, 44,95€

© Black Book Éditions, Joann Sfar

Monstres :

Joan Sfar est un auteur de bande dessinée et cinéaste aussi talentueux que prolifique. Fan de jeu de rôle en 2020 il a créé avec les éditions Black Book un jeu de rôle dans l'univers de ses albums appelé Monstres. Dans une interview il explique son envie de créer un jeu fantastico-horrifique dans un univers réaliste où les joueurs incarnent des monstres et font face à des problématiques du quotidien. Un jeu de rôle très accessible avec cinq campagnes d'initiation, à l'ambiance Lovecraftienne, complète scénarisée par Tristan Lhomme. Intrigue, combats, situations horrifique, ubuesque et drôles attendent les joueurs qui oseront braver l'aventure...

Un jeu créé par Laurent Bernasconi et Tristan Lhomme et illustré par Joan Sfar.

Monstres - boîte d'initiation au jeu de rôle, 34,90€, Joann Sfar, Black Book Éditions.