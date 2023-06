Votre ophtalmo ne sera pas inquiet si vous trouvez les deux antilopes cachées dans ces rochers

Les adeptes des tests visuels et des illusions d'optique vont sans doute plisser des yeux sur ce superbe paysage. Deux antilopes y sont savamment camouflées...

Vous aimez tester votre vue sur de belles images ? La photo ci-dessous est faite pour vous. Elle montre un paysage de rochers ocres de toute beauté, lacéré par de frêles tronc d'arbres blancs. Ici et là, des herbes sèches sont parvenues à se dresser sur ce sol de pierre, malgré un climat qu'on devine aride. Ce qu'on ne voit pas au premier coup d'oeil en revanche, c'est que dans ce tableau au graphisme remarquable deux animaux se cachent : deux antilopes, ou plutôt deux gazelles qui, si on les découvre, viennent compléter parfaitement la scène.

Dire que ces deux deux bovidés caractéristiques de la savane "se cachent" est d'ailleurs un peu exagéré puisqu'en réalité, ils semblent se dresser fièrement devant nous ! Ce qui rend ce test visuel particulièrement intriguant. Pour le commun des mortels, il faudra contempler longuement l'image pour repérer les deux gazelles. Si certains verront rapidement la première, ils mettront plusieurs minutes pour réussir à cerner la seconde. Vous êtes prêt(e) ? Déclenchez le chrono pour savoir en combien de temps vous pourrez résoudre ce défi.

Sachez que vous pouvez cliquer sur l'image pour zoomer et parcourir les différents reliefs du paysage. Si vous rencontrez des difficultés, essayez de découper mentalement la photographie en quartiers pour les parcourir un à un. Vous pouvez aussi utiliser chaque roche pour l'explorer en détail. Alors, avez-vous réussi à voir les deux antilopes et surtout combien de temps cela vous a-t-il pris ? Partagez votre chrono sur notre Facebook et défiez vos amis pour voir s'ils feront mieux que vous !

Si vous n'avez pas trouvé la solution, sachez qu'un des deux animaux se trouve au centre de la photo, dans la partie basse, à quelques mètres à droite du tronc blanc. La seconde antilope se trouve dans le tiers droit de l'image, en haut. Voici la solution du test visuel.

Le saviez-vous ? Les gazelles que vous avez fini par découvrir ci-dessus peuvent disparaître en un clin d'oeil dans la réalité. Ces antilopes qui vivent principalement dans les steppes d'Afrique et d'Asie sont en effet très rapides et peuvent atteindre une vitesse de 100 km/h. Habituées à la rudesse de la savane, elles peuvent en outre se passer d'eau pendant de longues périodes. Si elles sont des proies pour les grands prédateurs, elles sont aussi chassées pour leur viande, leur peau et leurs cornes. Et ce même si certaines espèces sont protégées.