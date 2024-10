Les chiens de cette race sont les plus intelligents au monde - le Border Collie enfin détrôné

Après avoir passé une batterie de tests exigeants, ce chien a été élu plus intelligent du monde. Est-ce le vôtre ?

Le Border Collie a toujours régné en maître sur le classement des races de chiens les plus brillantes. Fidèle à son instinct, très autonome, sensible et rapide, il a toujours besoin de stimulation mentale et aime travailler. Mais, selon une nouvelle étude publiée dans le média Nature, ce dernier vient d'être détrôné par une race encore plus intelligente !

Après avoir étudié les performances de 13 races de chiens de compagnie âgés de 1 à 8 ans, les experts en ont conclu que le plus intelligent est capable de saluer une nouvelle personne et de récurer un objet avec dextérité. Il est aussi parfaitement en mesure de comprendre et de résoudre seul une énigme en moins de deux minutes.

Ce n'est donc pas pour rien que ce fidèle compagnon à quatre pattes est employé dans la police depuis 1845. Car oui, le chien le plus intelligent du monde n'est autre que le Berger Belge Malinois ! Grâce à son agilité mentale hors du commun, il est spécialisé dans la recherche des humains, mais aussi de la drogue et des explosifs dans des situations très stressantes. Il assure également quotidiennement la sécurité des brigades cynophiles lors des interventions.

© Mikkel Bigandt-AdobeStock

Mais pas d'inquiétude pour les propriétaires de Border Collie, ce dernier se hisse sur la seconde marche du podium avec 26 points contre 35 pour le Berger Belge Malinois. Sur leurs talons, on retrouve le Labrador Retriever, le Golden Retriever, l'Hovawart, le Chien d'eau espagnol et le Berger des Shetland.

Le professeur américain Stanley Coren s'est, lui aussi, penché sur la question dans son livre "L'intelligence des chiens". Pour établir son classement, il a étudié 130 races à travers les États-Unis et le Canada. Selon lui, le Lévrier Afghan reçoit la palme peu reluisante du chien le plus "bête". La race aurait de grandes difficultés à apprendre des humains. Il faudrait à l'animal plus de 80 répétitions pour comprendre une nouvelle commande. Cette race à poils longs est également connue pour ne répondre aux ordres que 25 % du temps...