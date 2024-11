Oubliez Barcelone - Cette ville à 1h de la France est le secret des Espagnols pour un week-end d'automne parfait

Cette ville espagnole a longtemps été éclipsée par Madrid et Barcelone. Aujourd'hui, elle regagne sa place de destination incontournable grâce à son patrimoine et ses paysages somptueux.

Madrid et Barcelone sont en passe de perdre leur statut de villes les plus prisées d'Espagne. Trop loin, trop chères et trop fréquentées, elles sont délaissées pour des villes plus tranquilles, et surtout plus abordables.

En tête de la liste des nouvelles destinations à faire une fois dans sa vie se trouve une ancienne cité médiévale, réputée pour son centre-ville entouré de murailles, ses jardins luxuriants et ses quatre rivières bordées de façades colorées. Nichée entre les Pyrénées et la Costa Brava, cette ville permet aux touristes de passer quelques jours de vacances mêlant culture et repos.

Ces dernières années, la ville s'est aussi imposée comme une destination incontournable grâce à ses sentiers de randonnée et ses plages proches. Mais c'est sans aucun doute son patrimoine qui attire le plus de curieux. Le centre historique fortifié est dominé par l'influence romaine, mais il est aussi très marqué par ses origines arabes et hébraïques, ce qui permet de découvrir une architecture mixte et riche. Autre point positif, elle ne se situe qu'à une heure en voiture de la frontière française. Il ne faut par ailleurs qu' 1h30 d'avion pour relier la ville catalane et Paris.

© Great Brut Here-AdobeStock

Un autre facteur à souligner de cette ville aux airs de forteresse est son climat méditerranéen. L'automne à Gérone, puisqu'il s'agit de Gérone, est généralement très agréable et les températures varient entre 15 et 25 degrés. Les paysages se parent de magnifiques teintes orangées et rouges, surtout dans les parcs et le long des rivières.

Mais Gérone ("Girona" en catalan) est aussi le haut lieu d'une gastronomie très riche. Là-bas, il est possible de déguster un xuixo, ce beignet fourré à la crème à n'importe quelle heure de la journée, mais aussi une saucisse sucrée, un produit d'origine médiévale, que l'on peut acheter crue ou séchée. Les amateurs de bonne cuisine profiteront aussi des vins, charcuteries et champignons locaux. La meilleure nouvelle est donc que les restaurants et hôtels sont en moyenne beaucoup moins onéreux qu'à Barcelone ou Madrid. Tous ces aspects permettent de profiter de quelques belles journées à Gérone, sans avoir besoin de dépenser des milliers d'euros.