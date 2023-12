Voici ce qu'il faut vraiment faire avant d'acheter un téléphone portable à un enfant - ce n'est pas une question d'âge

De nombreux parents sont inquiets que leur enfant soit exposé à des contenus inappropriés ou soit harcelé en ligne. Il est pourtant possible de le protéger, on vous dit comment.

La décision d'acheter à son enfant un premier téléphone portable est vécue comme stressante par 36% des parents, selon une étude de Vodafone réalisée au Royaume-Uni. Si les trois quarts des parents estiment important que leur enfant aient un téléphone à son entrée au collège, une majorité s'inquiète de ce que cela implique. En tête des préoccupations, 53% des parents craignent que leur enfant se trouve face à des contenus inappropriés ou soit harcelé en ligne.

Pourtant, il existe plusieurs façons de sécuriser et d'encadrer l'utilisation que votre enfant fait de son premier smartphone. L'opérateur, en partenariat avec l'association de protection de l'enfance NSPCC, liste les précautions à prendre avant de confier le téléphone à l'enfant. En voici les principaux éléments à retenir.

Tout d'abord, il existe de nombreuses possibilités pour configurer un téléphone portable de manière adaptée à un enfant, afin de limiter les accès à certains contenus. En activant le contrôle parental, vous pouvez par exemple restreindre son accès aux réseaux 4G et 5G. Adressez-vous également à votre fournisseur personnel de wifi pour configurer des paramètres de contrôle sur les appareils utilisant le réseau dans votre foyer.

Par ailleurs, de nombreuses applications proposent leurs propres fonctionnalités de sécurité : il est possible de mettre en place des filtres de contenus et d'activer des paramètres de confidentialité supplémentaires. Prenez donc le temps de configurer correctement toutes les applications que votre enfant sera susceptible d'utiliser sur son smartphone. Pensez notamment à désactiver systématiquement sa géolocalisation.

Sachez aussi que des paramètres de contrôle parental existent sur les réseaux sociaux préférés de vos enfants. L'application TikTok propose par exemple de coupler le compte d'un parent à celui de son enfant. SnapChat offre également des fonctionnalités de contrôle intégrées. De quoi lui assurer une utilisation plus raisonnée et plus sécurisée de ces plateformes.

Soyez aussi vigilants aux jeux auxquels votre enfant joue en ligne. Vérifier les recommandations d'âge préconisées et pensez à désactiver les fonctionnalités de discussion et de voix pour lui éviter de mauvaises rencontres. Il vous est aussi possible, dans les paramètres du smartphone de votre enfant, de limiter son temps d'écran.

Enfin, il est recommandé de parler avec votre enfant, afin d'évoquer avec lui les risques auquel il peut être exposé en ligne. Il revient au parent de déterminer à quel âge son enfant est prêt à discuter sereinement des différents sujets. Lors de ces discussions, soyez honnêtes avec lui, mais évitez d'être trop alarmiste : le but n'est pas de lui faire peur mais de le prévenir.